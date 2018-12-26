«Первый в истории чешского футбола!». Рекорд Комличенко – в цифрах

Забил почти в два раза больше, чем ближайший преследователь.

Николай Комличенко – наш нападающий из чешского клуба «Млада Болеслав». Ему 23 года, и с 2016-го он играет в чемпионате Чехии. На этой неделе он поставил рекорд лиги по забитым голам за один сезон.

26 голов...

...забил Комличенко в чемпионате Чехии. Для этого ему понадобилось 28 матчей: в среднем почти 1 гол за матч.

25 голов...

...предыдущий рекорд. Его поставил Давид Лафата из «Яблонеца» 7 лет назад. Но здесь с достижением Комличенко есть разница: Лафата свои голы забил в регулярном сезоне, а Николаю для этого потребовалось сыграть один матч в плей-офф. Из-за этого многие сомневались, засчитают ли рекорд, но чешская лига все подтвердила.

7 место...

...заняла «Млада Болеслав», клуб Комличенко, в турнирной таблице. Ей не хватило всего одного очка, чтобы попасть в «чемпионскую группу» – первые 6 команд играют оставшиеся матчи друг с другом. Зато команды с 7 по 10 место борются за место в Лиге Европы, и в полуфинале «Млада Болеслав» сейчас играет с «Теплице», командой с 10 места.

8 мячей...

...забила «Млада Болеслав» в ворота «Теплице» в первом матче плей-офф (8:0). Из них два на счету Комличенко, один из них – с пенальти. Больше него в этом матче не забил никто, но по дублю также у Ладислава Такача и Муриса Мешановича.

2 сезон...

...Комличенко проводит в «Младе Болеслав». Полтора сезона он был в аренде, и лишь с января этого года играет в Чехии на полноценном контракте. За «Краснодар», воспитанником которого он является, Комличенко сыграл только 4 матча еще в сезоне 2014-15.

24 гола...

...за сезон – предыдущий личный рекорд Комличенко. Но тогда он забивал за «Краснодар-2» во второй лиге – это случилось в сезоне 2015-16.

400 тысяч евро...

...заплатила «Млада Болеслав» «Краснодару» за Комличенко по информации Transfermarkt. При этом рыночная стоимость Николая – 2.5 миллиона.

14 голов...

...у ближайшего преследователя Комличенко в таблице бомбардиров, Жана-Давида Богеля. На 12 голов меньше! При этом француз до этой зимы тоже играл в команде из середины таблицы – «Фаставе» из Злина.

3 игры...

...осталось у Комличенко до конца сезона, чтобы укрепить свой рекорд: ответная игра с «Теплице» и два финальных матча с «Фаставом» или «Сигмой». Разумеется, это при том случае, если «Теплице» в ответном матче не отыграется с 8:0, но шансы на это минимальны.

9 марта...

...тренеры сборной России ездили в Чехию просматривать Комличенко. «То, что увидели, не до конца устроило. На сегодняшний день он не на том уровне, который нужен», – объяснил Черчесов невключение Николая в заявку. В том матче «Млада» играла с клубом «Пршибрам»: Комличенко вышел в основе, но не забил.

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