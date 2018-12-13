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    Российский нападающий, который забивает больше Месси и Роналду


    4.3
    Голосов: 16
    13.12.2018 14:30
    При этом он совершенно не нужен родной команде.

    Американский канал ESPN подвело промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Пока на первых позициях идут футболисты из скромных чемпионатов. Но на десятой строчке расположился российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. У Комличенко в активе 25,5 балла – это больше, чем у Месси, Неймара (у обоих по 22 балла) и Криштиану Роналду (20).

    Кто такой Комличенко

    Николаю Комличенко 23 года, и вообще-то он принадлежит «Краснодару». Комличенко числится в системе клуба с 2013 года, но проблема в том, что форвард никак не получит шанс проявить себя в основе. За взрослую команду «Краснодара» Комличенко сыграл всего 4 раза, все остальное время он был в «Краснодаре-2», ездил в аренду в «Черноморец», «Слован» и «Младу».

    Кстати, свою командировку в «Слован» Комличенко прервал за полгода до окончания из-за того, что «Краснодар» позвал его, пообещал стабильно использовать в матчах чемпионата России, но не сдержал слово. Потом нападающий говорил: «В Чехии я провел неплохой период, поэтому в «Краснодар» возвращался более взрослым игроком, чуть более опытным. Думал, что будет другая ситуация. Потом полгода не играл на хорошем уровне, только за вторую команду».

    Как дела у Комличенко сейчас

    Дела у «Млады Болеслав» в чемпионате Чехии идут не очень хорошо. Команда идет в самой середине турнирной таблицы (она – восьмая из шестнадцати) и ни разу не претендует даже на попадание в еврокубковую зону. Периодически «Млада» берет в аренду молодых российских игроков (из последних – бывший полузащитник «Динамо» Владислав Левин и Денис Давыдов), но самым ярким легионером «Млады» за последнее время стал именно Николай Комличенко.

    Сейчас Комличенко идет на первом месте в списке бомбардиров. В его активе 17 голов (4 – с пенальти) в 17 встречах, и пока нападающий недосягаем по этому показателю (у ближайшего преследователя, полузащитника «Славии» Мирослава Стоха, 11 голов).

    Комличенко забивает по-разному. Он хорош в игре головой.

    Главный тренер «Млады» Йозеф Вебер предпочитает играть по схеме с одним нападающим. Комличенко идеально подстраивается под эту расстановку. Высокий (его рост равен 190 сантиметрам) и мощный форвард часто замыкает передачи партнеров с флангов.

    Несмотря на свой рост, Комличенко легко разбивает стереотипы о высоких медленных нападающих: он часто и довольно легко убегает от соперников. Иногда такие забеги заканчиваются забитым голом.

    О Комличенко хорошо говорят даже тренеры команд-противников. Вот так охарактеризовал нападающего главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски: «Помню, как мы посмотрели его и привезли в Либерец из Краснодара. Потом наши футбольные пути разошлись. Конечно, он прогрессирует, вырос во многих отношениях, и его игра вышла на новый уровень. Можно сказать, он превратился в убийцу: если вы хотя бы на секунду оставите его без внимания и дадите пространство, он забьет. Знаю, к нему большой интерес. Зарубежные клубы следят за ним».

    Видео взяты с YouTube-канала «Russian Football»

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 16
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1000

      Max Bobr 16 декабря 2018, 04:28

      Уровень чемпионата слабоват, да и голы все по одному сценарию, внос в пустые ворота

      -1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 15 декабря 2018, 00:00

      А рекорд, кажется, иранцу принадлежит, вот туда ему и дорога

      0
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      Рейтинг: +250

      Vitaly1960 14 декабря 2018, 16:01

      Только его команды-середняки отымели наших лидеров, как вчера...

      0
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      Рейтинг: +862

      Jack24 14 декабря 2018, 12:32

      чешский чемпионат уровня фнл, по нему судить тяжело

      0
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Jack24 14 декабря 2018, 16:55

      да ладно? что ж тогда виктория коней то оставила без лч и ле?

      5
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 14 декабря 2018, 01:11

      русский Эдин Джеко.

      2
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 декабря 2018, 22:54

      локомотиву такой понадобился бы. и паспорт российский и не старый еще.

      1
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      Рейтинг: +6985

      sochi-2013 13 декабря 2018, 15:53

      В Краснодаре с форвардами порядок. Так-то по забитым на первом месте (если не ошибаюсь), а вот куда другие команды смотрят?
      Не ошибаюсь. )

      0
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      Рейтинг: +1926

      lek! 13 декабря 2018, 14:33

      Лишнее доказательство , что нашим нужно уезжать за границу . У нас не ценет , что растет свое , им подавай заграничных. Разъехаться всем , и сборная начнет ломать. Вот сейчас его купит спартак и локомотив , странным образом он потухнет в России , наши не умеют , лепить игроков , им подавай готовых.

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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери > lek! 14 декабря 2018, 01:12

      Истину говоришь.

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      Рейтинг: +965

      arok 13 декабря 2018, 14:20

      Николай, а ну-ка давай домой!!!!!!

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      Рейтинг: +18

      саныч-60 13 декабря 2018, 13:59

      Мани - Мани и ещё раз МАНИ !!!! Главный девиз Р Ф Ф.

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