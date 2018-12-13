Российский нападающий, который забивает больше Месси и Роналду

При этом он совершенно не нужен родной команде.

Американский канал ESPN подвело промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Пока на первых позициях идут футболисты из скромных чемпионатов. Но на десятой строчке расположился российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. У Комличенко в активе 25,5 балла – это больше, чем у Месси, Неймара (у обоих по 22 балла) и Криштиану Роналду (20).

Кто такой Комличенко

Николаю Комличенко 23 года, и вообще-то он принадлежит «Краснодару». Комличенко числится в системе клуба с 2013 года, но проблема в том, что форвард никак не получит шанс проявить себя в основе. За взрослую команду «Краснодара» Комличенко сыграл всего 4 раза, все остальное время он был в «Краснодаре-2», ездил в аренду в «Черноморец», «Слован» и «Младу».

Кстати, свою командировку в «Слован» Комличенко прервал за полгода до окончания из-за того, что «Краснодар» позвал его, пообещал стабильно использовать в матчах чемпионата России, но не сдержал слово. Потом нападающий говорил: «В Чехии я провел неплохой период, поэтому в «Краснодар» возвращался более взрослым игроком, чуть более опытным. Думал, что будет другая ситуация. Потом полгода не играл на хорошем уровне, только за вторую команду».

Как дела у Комличенко сейчас

Дела у «Млады Болеслав» в чемпионате Чехии идут не очень хорошо. Команда идет в самой середине турнирной таблицы (она – восьмая из шестнадцати) и ни разу не претендует даже на попадание в еврокубковую зону. Периодически «Млада» берет в аренду молодых российских игроков (из последних – бывший полузащитник «Динамо» Владислав Левин и Денис Давыдов), но самым ярким легионером «Млады» за последнее время стал именно Николай Комличенко.

Nikolay Komlichenko / 23ans / Russe

Club: Mlada boleslav

Poste: Attaquant

Taille: 1.93m

Stats cette saison: 16 matchs / 15 / 4 pic.twitter.com/tEe2dbDo1y — Talents à la Loupe (@FootballScoutYG) 1 декабря 2018 г.

Сейчас Комличенко идет на первом месте в списке бомбардиров. В его активе 17 голов (4 – с пенальти) в 17 встречах, и пока нападающий недосягаем по этому показателю (у ближайшего преследователя, полузащитника «Славии» Мирослава Стоха, 11 голов).

Комличенко забивает по-разному. Он хорош в игре головой.

Главный тренер «Млады» Йозеф Вебер предпочитает играть по схеме с одним нападающим. Комличенко идеально подстраивается под эту расстановку. Высокий (его рост равен 190 сантиметрам) и мощный форвард часто замыкает передачи партнеров с флангов.

Несмотря на свой рост, Комличенко легко разбивает стереотипы о высоких медленных нападающих: он часто и довольно легко убегает от соперников. Иногда такие забеги заканчиваются забитым голом.

О Комличенко хорошо говорят даже тренеры команд-противников. Вот так охарактеризовал нападающего главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски: «Помню, как мы посмотрели его и привезли в Либерец из Краснодара. Потом наши футбольные пути разошлись. Конечно, он прогрессирует, вырос во многих отношениях, и его игра вышла на новый уровень. Можно сказать, он превратился в убийцу: если вы хотя бы на секунду оставите его без внимания и дадите пространство, он забьет. Знаю, к нему большой интерес. Зарубежные клубы следят за ним».

Видео взяты с YouTube-канала «Russian Football»

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