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Российский нападающий, который забивает больше Месси и Роналду

Американский канал ESPN подвело промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Пока на первых позициях идут футболисты из скромных чемпионатов. Но на десятой строчке расположился российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. У Комличенко в активе 25,5 балла – это больше, чем у Месси, Неймара (у обоих по 22 балла) и Криштиану Роналду (20).

Кто такой Комличенко

Николаю Комличенко 23 года, и вообще-то он принадлежит «Краснодару». Комличенко числится в системе клуба с 2013 года, но проблема в том, что форвард никак не получит шанс проявить себя в основе. За взрослую команду «Краснодара» Комличенко сыграл всего 4 раза, все остальное время он был в «Краснодаре-2», ездил в аренду в «Черноморец», «Слован» и «Младу».

Кстати, свою командировку в «Слован» Комличенко прервал за полгода до окончания из-за того, что «Краснодар» позвал его, пообещал стабильно использовать в матчах чемпионата России, но не сдержал слово. Потом нападающий говорил: «В Чехии я провел неплохой период, поэтому в «Краснодар» возвращался более взрослым игроком, чуть более опытным. Думал, что будет другая ситуация. Потом полгода не играл на хорошем уровне, только за вторую команду».

Как дела у Комличенко сейчас

Дела у «Млады Болеслав» в чемпионате Чехии идут не очень хорошо. Команда идет в самой середине турнирной таблицы (она – восьмая из шестнадцати) и ни разу не претендует даже на попадание в еврокубковую зону. Периодически «Млада» берет в аренду молодых российских игроков (из последних – бывший полузащитник «Динамо» Владислав Левин и Денис Давыдов), но самым ярким легионером «Млады» за последнее время стал именно Николай Комличенко.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сейчас Комличенко идет на первом месте в списке бомбардиров. В его активе 17 голов (4 – с пенальти) в 17 встречах, и пока нападающий недосягаем по этому показателю (у ближайшего преследователя, полузащитника «Славии» Мирослава Стоха, 11 голов).

Комличенко забивает по-разному. Он хорош в игре головой.

Главный тренер «Млады» Йозеф Вебер предпочитает играть по схеме с одним нападающим. Комличенко идеально подстраивается под эту расстановку. Высокий (его рост равен 190 сантиметрам) и мощный форвард часто замыкает передачи партнеров с флангов.

Несмотря на свой рост, Комличенко легко разбивает стереотипы о высоких медленных нападающих: он часто и довольно легко убегает от соперников. Иногда такие забеги заканчиваются забитым голом.

О Комличенко хорошо говорят даже тренеры команд-противников. Вот так охарактеризовал нападающего главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски: «Помню, как мы посмотрели его и привезли в Либерец из Краснодара. Потом наши футбольные пути разошлись. Конечно, он прогрессирует, вырос во многих отношениях, и его игра вышла на новый уровень. Можно сказать, он превратился в убийцу: если вы хотя бы на секунду оставите его без внимания и дадите пространство, он забьет. Знаю, к нему большой интерес. Зарубежные клубы следят за ним».

Видео взяты с YouTube-канала «Russian Football»

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Комментарии (16)
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oyabun
1544693606
Странно что наши родные клубы равнодушны к парню. У нас что, переизбыток хороших нападающих?
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владимир миронов
1544697589
Галицкий,забери парня назад.
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lek!
1544700822
Лишнее доказательство , что нашим нужно уезжать за границу . У нас не ценет , что растет свое , им подавай заграничных. Разъехаться всем , и сборная начнет ломать. Вот сейчас его купит спартак и локомотив , странным образом он потухнет в России , наши не умеют , лепить игроков , им подавай готовых.
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sochi-2013
1544705595
В Краснодаре с форвардами порядок. Так-то по забитым на первом месте (если не ошибаюсь), а вот куда другие команды смотрят? Не ошибаюсь. )
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ljrljr0505
1544730874
локомотиву такой понадобился бы. и паспорт российский и не старый еще.
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Леха из Твери
1544739074
русский Эдин Джеко.
Ответить
Jack24
1544779949
чешский чемпионат уровня фнл, по нему судить тяжело
Ответить
Vitaly1960
1544792489
Только его команды-середняки отымели наших лидеров, как вчера...
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тщмек 19
1544821210
А рекорд, кажется, иранцу принадлежит, вот туда ему и дорога
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Max Bobr
1544923702
Уровень чемпионата слабоват, да и голы все по одному сценарию, внос в пустые ворота
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