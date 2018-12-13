Российский нападающий, который забивает больше Месси и Роналду

Американский канал ESPN подвело промежуточные итоги конкурса «Золотая бутса». Пока на первых позициях идут футболисты из скромных чемпионатов. Но на десятой строчке расположился российский нападающий «Млады Болеслав» Николай Комличенко. У Комличенко в активе 25,5 балла – это больше, чем у Месси, Неймара (у обоих по 22 балла) и Криштиану Роналду (20).

Кто такой Комличенко

Николаю Комличенко 23 года, и вообще-то он принадлежит «Краснодару». Комличенко числится в системе клуба с 2013 года, но проблема в том, что форвард никак не получит шанс проявить себя в основе. За взрослую команду «Краснодара» Комличенко сыграл всего 4 раза, все остальное время он был в «Краснодаре-2», ездил в аренду в «Черноморец», «Слован» и «Младу».

Кстати, свою командировку в «Слован» Комличенко прервал за полгода до окончания из-за того, что «Краснодар» позвал его, пообещал стабильно использовать в матчах чемпионата России, но не сдержал слово. Потом нападающий говорил: «В Чехии я провел неплохой период, поэтому в «Краснодар» возвращался более взрослым игроком, чуть более опытным. Думал, что будет другая ситуация. Потом полгода не играл на хорошем уровне, только за вторую команду».

Как дела у Комличенко сейчас

Дела у «Млады Болеслав» в чемпионате Чехии идут не очень хорошо. Команда идет в самой середине турнирной таблицы (она – восьмая из шестнадцати) и ни разу не претендует даже на попадание в еврокубковую зону. Периодически «Млада» берет в аренду молодых российских игроков (из последних – бывший полузащитник «Динамо» Владислав Левин и Денис Давыдов), но самым ярким легионером «Млады» за последнее время стал именно Николай Комличенко.

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Сейчас Комличенко идет на первом месте в списке бомбардиров. В его активе 17 голов (4 – с пенальти) в 17 встречах, и пока нападающий недосягаем по этому показателю (у ближайшего преследователя, полузащитника «Славии» Мирослава Стоха, 11 голов).

Комличенко забивает по-разному. Он хорош в игре головой.

Главный тренер «Млады» Йозеф Вебер предпочитает играть по схеме с одним нападающим. Комличенко идеально подстраивается под эту расстановку. Высокий (его рост равен 190 сантиметрам) и мощный форвард часто замыкает передачи партнеров с флангов.

Несмотря на свой рост, Комличенко легко разбивает стереотипы о высоких медленных нападающих: он часто и довольно легко убегает от соперников. Иногда такие забеги заканчиваются забитым голом.

О Комличенко хорошо говорят даже тренеры команд-противников. Вот так охарактеризовал нападающего главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски: «Помню, как мы посмотрели его и привезли в Либерец из Краснодара. Потом наши футбольные пути разошлись. Конечно, он прогрессирует, вырос во многих отношениях, и его игра вышла на новый уровень. Можно сказать, он превратился в убийцу: если вы хотя бы на секунду оставите его без внимания и дадите пространство, он забьет. Знаю, к нему большой интерес. Зарубежные клубы следят за ним».

Видео взяты с YouTube-канала «Russian Football»

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