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    Бакаев, Чернов, Обляков и Комличенко – в расширенном списке сборной России для подготовки к играм с Сан-Марино и Кипром

    Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список футболистов, которые будут вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).

    В состав вошли защитник «Ростова» Евгений Чернов, полузащитник ЦСКА Иван Обляков, хавбек тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев и нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко.

    Вратари: Александр Беленов («Уфа»), Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Медзь»), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»).

    Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Михаил Меркулов («Урал»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»).

    Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат»).

    Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

    Окончательный состав сборной на ближайшие игры отбора к Евро-2020 станет известен на следующей неделе.

    Источник: Официальный сайт РФС

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    Сегодня, 13:42
    Комментарии5
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      Рейтинг: +43

      Скук 4 минуты назад

      на такие матчи надо молодёжь обкатывать, как минимум вратарей Сафонище и Максименко... а тут опять

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3472

      vladik12 16 минут назад

      На таких соперников можно и меня вызвать.
      Саламыч, а?

      0
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      Рейтинг: +1088

      Бомбардиръ 29 минут назад

      Любой из нас мог бы играть против какого-то Сан-Марино.

      0
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      Рейтинг: +5604

      Skull_Boy 44 минуты назад

      С Кипром ладно можно основу выставить, так как они бодаться будут, а если и с Сан-Марино основу выставит, то позору не обобраться

      0
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      Рейтинг: +1474

      TOMSON > Skull_Boy 40 минут назад

      Позор это в ничью с ними скатать. Пусть основа выходит, за 45 минут делает результат, а потом можно и эксперименты ставить. Тем более на игроков нагрузка сейчас не большая. Почти все играют по 1 матчу в неделю.

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