Бакаев, Чернов, Обляков и Комличенко – в расширенном списке сборной России для подготовки к играм с Сан-Марино и Кипром

Тренерский штаб сборной России назвал расширенный список футболистов, которые будут вызваны в национальную команду для подготовки к матчам отборочного раунда к Евро-2020 против Сан-Марино (8 июня, Саранск) и Кипра (11 июня, Нижний Новгород).

В состав вошли защитник «Ростова» Евгений Чернов, полузащитник ЦСКА Иван Обляков, хавбек тульского «Арсенала» Зелимхан Бакаев и нападающий «Млада Болеслав» Николай Комличенко.

Вратари: Александр Беленов («Уфа»), Гилерме («Локомотив»), Сослан Джанаев («Медзь»), Андрей Лунев («Зенит»), Сергей Песьяков («Ростов»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Максим Беляев («Арсенал»), Георгий Джикия («Спартак»), Владислав Игнатьев («Локомотив»), Вячеслав Караваев («Витесс»), Федор Кудряшов («Истанбул Башакшехир»), Михаил Меркулов («Урал»), Роман Нойштедтер («Фенербахче»), Сергей Петров, Дмитрий Стоцкий (оба – «Краснодар»), Андрей Семенов («Ахмат»), Егор Сорокин («Рубин»), Марио Фернандес (ЦСКА), Евгений Чернов («Ростов»).

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов (оба – «Арсенал»), Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук (все – «Локомотив»), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако»), Роман Зобнин («Спартак»), Алексей Ионов («Ростов»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Сутормин («Оренбург»), Антон Швец («Ахмат»).

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Николай Комличенко («Млада Болеслав»), Федор Смолов («Локомотив»), Федор Чалов (ЦСКА).

Окончательный состав сборной на ближайшие игры отбора к Евро-2020 станет известен на следующей неделе.