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    «Оренбург» забил эпичный автогол с пасом штанге, но все обсуждают странный гол из офсайда


    3
    Голосов: 2
    Сегодня, 15:55
    Вышло нелепо.

    Весной мы радовались за «Оренбург», когда он обыгрывал «Ростов» и ЦСКА. Все заговорили о шансах на еврокубки, а потом все посыпалось. «Оренбург» проиграл «Енисею», едва увез ничью из Тулы и уступил «Рубину».

    Игра с «Уралом» была одной из самых важных на весеннем отрезке. При победе сохранялась хорошая возможность для равной конкуренции с «Арсеналом» и «Спартаком». К финальному свистку «Оренбург» накопил события: автогол Ойеволе, два мяча в конце второго тайма, ответка от Погребняка на 96-й минуте. Итог – насыщенная ничья со счетом 2:2.

    По одному автоголу от 36-летнего Ойеволе можно оценивать весь матч. Передача нападающего «Урала» превратилась в удар по штанге, защитник не смог принять отскок, вратарь просто упал и на все это смотрел. Веселье зашкаливает.

    Сразу после этого у «Оренбурга» забил Сутормин. Ассистент арбитра Еськова зафиксировал офсайд, но потом мяч все-таки засчитали. Очевидно, что Сутормин находился в офсайде, но мяч мог попасть к нему от игрока «Урала». Возможно, именно это и стало причиной того, что гол все-таки засчитали (смотрите в том же видео с 6:05).

    Известный арбитр Сергей Хусаинов уже сказал, что Сутормин все равно был в неправильном положении, даже если мяч летел от игрока «Урала»: «В эпизоде с голом Сутормина офсайд был в обоих случаях: и когда был первый пас на Деспотовича, и когда Деспотович отдавал пас на Сутормина, который забил из офсайда. Даже если бы Деспотович был в правильном положении, то его пас все равно был неправильным».

    Сложные отношения клуба с Еськовым признают все. Теперь «Урал» публично наезжает на судью. В клубном твиттере уже подсчитали, как играет «Урал» в матчах, где главным арбитром ставят Еськова. Только одна победа.

    «Ну что это такое?! Что опять началось? Мы ведем 1:0, нам забивают гол. Да в том эпизоде было 2 офсайда! 2 понимаете? И мяч все равно засчитали... Второй гол «Оренбурга» забит со штрафного, которого и близко не было!» – ругался президент «Урала» Григорий Иванов. Потом он признал, что стандарт в моменте с голом «Урала» тоже не нужно было назначать.

    По логике Иванова выходит, что «Урал» выиграл бы с минимальным счетом из-за того самого автогола Ойеволе. И вот вам еще одно забавное пересечение: до 2015 года Ойеволе играл как раз за «Урал». Несколько твитов о себе он уже заслужил:

    По накалу и событиям РПЛ уже можно сравнивать с Лигой чемпионов. Тут вам и неожиданные герои, и странные решения, и сюжетные повороты.

    Видео взято с официального канала «Матч ТВ» на YouTube

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Оренбург»
    Рейтинг: 3 Голосов: 2
    Комментарии3
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      Рейтинг: +156

      Алексей новый 22 минуты назад

      ВАР введите и проблем не будет

      0
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      Рейтинг: +1191

      compka 37 минут назад

      почему видео из-за рубежа недоступно?

      0
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      Рейтинг: +54

      аарон 55 минут назад

      Ну, "плывёт" Еськов! Неужели этого не видно? Мало того, что низкая скорость восприятия (есть же объективные тесты), так ещё и гадливенький. Тьху!

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