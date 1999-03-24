Наши забили 4 гола Казахстану. Черышев и Дзюба – монстры!

Казахстан чуть не нарвался на «технарь», а на трибунах вспомнили о Югославии.

Четыре новых футболиста

По сравнению с матчем против Бельгии, состав был изменен на треть. Против Казахстана не было надобности играть в три центральных защитника, линия обороны сократилась до четырех футболистов – Кудряшов ушел на место Юрия Жиркова на левый фланг, а Джикия вышел в паре с Семеновым (присел Набабкин). Таким образом, появилась возможность поставить дополнительного игрока в полузащиту – вышел Газинский. Дисквалифицированного Головина заменил Оздоев, травмированного Кузяева – Ионов.

Места Дзюбы, Черышева, Фернандеса и Джикии сомнению не подлежали, вратаря Гилерме Черчесов менять не стал, а Ахметову был дан еще один шанс. Состав, мягко говоря, необычный, но можно ли было сделать его лучше в нынешних условиях?

Семенов в старте в день 30-летия

Андрей Семенов сыграл девятый матч за сборную, но в официальной игре появился впервые – до этого провел восемь товарищеских. При нем наша команда проигрывала Хорватии, Кот-д’Ивуару и Германию, но побеждала Гану, Венгрию и Румынию, а еще громила Чехию. Сегодня он вышел в основном составе в свой день рождения, защитнику исполнилось 30 лет.

Семенов регулярно вызывается в сборную России, он находился в заявке команды на двух последних чемпионатах мира. В «Ахмате» он как правило не падает ниже определенного уровня – сейчас меньше фолит чем раньше и чаще блокирует удары. Удачные отборы и выигранные верховые единоборства теперь даются Семенову реже, зато все в порядке с перехватами.

Сегодня у Семенова практически и не было работы, а сборная легко победила. Отличный дебют.

Три гола с трех прострелов плюс автогол

Первый мяч: вынос Оздоева через себя в падении, прострел Ионова – гол Черышева

Второй мяч: отскок после паса Фернандеса, прострел Дзюбы – гол Черышева

Третий мяч: пас пяткой Ахметова, прострел Черышева – гол Дзюбы

Четвертый мяч: автогол

Одинаково, зато как эффективно, используя лучшие качества футболистов. Станислава Черчесова пытались критиковать за «примитивную» игру, учитывая длинные передачи и забросы, теперь другое дело – похожие мячи. Пожалуй, мы не против такой примитивности и в следующих матчах.

9 голов Черышева меньше чем за год

Год назад в это время Дениса вызвали в сборную России, которая в мартовских матчах наполучала от Бразилии и Франции (0:3 и 1:3). Черышев посмотрел за разгромом от бразильцев со скамьи и вышел на семь минут поиграть с французами. Его участие на ЧМ-2018 в тот момент было под вопросом.

А потом Денис приехал на турнир, где стал лучшим бомбардиром сборной России, затем принялся забивать в Лиге наций, а теперь у него три гола в двух матчах квалификации к Евро-2020. Всего – девять мячей за последние 11 матчей (или в десяти, если считать только официальные), это просто фантастика! И очень радостно именно за Черышева после всех его проблем со здоровьем и дурацкой историей с исключением «Реала» из Кубка Испании.

Дзюба забил впервые с октября

«Пока моя команда набирает очки, я не вижу проблем», – отмахивался Артем Дзюба от вопросов о безголевой серии. Да и правда, «Зенит» до сих пор лидирует в РПЛ, у сборной не было провалов, однако тенденция, конечно, давила.

1308 минут Дзюба не забивал – аж с октября прошлого года. А с Казахстаном удалось. Причем этот гол фактически убил интригу в матче – Дзюба откликнулся на прострел Черышева и установил счет 3:0 в пользу сборной России. Затем Бейсебеков забил себе, и наши выиграли 4:0.

Баннер на российской трибуне о Югославии

Ровно 20 лет назад в этот день войска НАТО нанесли первые авиаудары по Югославии. Всего военная агрессия длилась 78 дней. Число погибших гражданских лиц достигло примерно 1700 человек.

«Не забудем никогда» и дата 24.03.1999 – баннер на трибуне, где болели за сборную России.

twit text — Mike Goncharov (@gribo4ki) 24 марта 2019 г.

Аршавин примерил национальную одежду Казахстана и откомментировал матч

Андрей Аршавин три года выступал за казахстанский «Кайрат», так что приехал на игру как к себе домой. Он бодро комментировал матч вместе с Константином Геничем, тем более что игроки соперника ему были отлично знакомы, а до этого покрасовался в казахстанской одежде:

twit text — Никита Камышев (@SkifFc) 24 марта 2019 г.

У Казахстана вышел игрок, которого не оказалось в заявке

На 30-й минуте Ян Вороговский заменил Юрий Логвиненко. Однако Вороговского, кстати, автора гола в ворота шотландцев, изначально не было в протоколе УЕФА.

Впрочем, технического поражения Казахстану засчитано не будет. По информации «СЭ», отсутствие Вороговского – техническая ошибка, футболиста просто не отметили галочкой в системе заполнения составов.

Нас пугают сборной Казахстана. Но Россия обязана побеждать

Отбор ЧЕ-2020. 1-й тур. Группа I

Казахстан – Россия – 0:4 (0:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Черышев, 19; 0:2 – Черышев, 45+2; 0:3 – Дзюба, 52; 0:4 – Бейсебеков, 62 (в свои ворота).

Казахстан: Непоходов, Бейсебеков, Ахметов, Малый, Логвиненко (Ворговский, 29), Суюмбаев, Меркель, Куат, Перцух, Заинутдинов, Муртазаев (Турызбек, 59).

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Джикия, Кудряшов, Ионов (Игнатьев, 61), Ахметов (Ал. Миранчук, 72), Газинский, Оздоев, Черышев, Дзюба (Чалов, 82).

Предупреждения: Суюмбаев, 50; Куат, 59; Ахметов, 64 – Черышев, 70.

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