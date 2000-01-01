Нас пугают сборной Казахстана. Но Россия обязана побеждать

Факты – в пользу наших.

Победа над Казахстана над Шотландией 3:0 на фоне поражения России в Бельгии воспринимается как предупреждение: в Нур-Султане будет очень тяжело. Приводим факты, почему бояться соперника не стоит вовсе.

• Сборная Казахстана в 76 матчах европейской квалификации потерпела 55 поражений. Как правило, она одерживает одну-две победы, но, например, сражаясь за выход на ЧМ-2018, не выиграла ничего вообще. Не задалась самая первая квалификация – к ЧМ-2006 было всего одно очко в 12 матчах (удалось урвать ничью в Грузии), с тех пор Казахстан играет лучше. Но дикого прогресса нет, это по-прежнему команда уровня пятых-шестых мест в группе, хотя выносом шотландцев она это мнение старательно опровергает.

• Но именно из-за слабого выступления в квалификации позиция сборной Казахстана в рейтинге ФИФА до сих пор невысока: 117-е место рядом с Таиландом, Мозамбиком и Гвинеей-Биссау. Выше нее находятся Кения, Гаити, Мавритания и другие «гранды».

• В истории Казахстана было два наиболее ярких матча, это победа над Сербией 2:1 в квалификации к ЧМ-2006, а также ничья с мощной Польшей (2:2), когда казахстанцы ушли от поражения 0:2. Остальные позитивные результаты либо не особо удивительны (ничьи с Австрией, Румынией, не очень сильной Бельгией десятилетней давности), либо мало кем вспоминаются (победы над Фарерами, Андоррой, и другими слабыми командами).

• Игроки сборной Казахстана в абсолютном большинстве представляют местный чемпионат, команды которого ничем не выделяются в еврокубках. Да, «Астана» попыталась погреметь в Лиге чемпионов несколько лет назад, но в последней Лиге Европы не выбралась из скучной группы с «Ренном», киевским «Динамо» и «Яблонцем», умудрившись набрать восемь очков после четырех матчей и в итоге остаться на третьем месте. «Тобол» еще в июле вылетел в ЛЕ от «Пюника», «Кайрат» продержался до августа, но уступил чешской «Сигме». Три легионера – это приобретение «Ростова» Бактиер Зайнутдинов (пока один матч в «основе»), отданный «Уфой» в аренду в Болгарию Еркебулан Сейдахмет (один матч за российский клуб в сезоне) и 27-летний Александр Меркель из «Хераклеса».

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• Средняя стоимость одного игрока стартового состава Казахстана в игре с Шотландией – один миллион евро, заявки – 28 млн, что примерно в семь раз меньше, чем у России.

• Тренирует сборную Казахстана чех Михал Билек – прекрасный игрок, но у него, как у тренера, нет никаких выдающихся успехов. Тренерской карьере скоро исполнится 20 лет, а из титулов – парочка трофеев с пльзеньской «Викторией». Упоминая Билека, вспоминают обычно выход сборной Чехии под его руководством в четвертьфинал Евро-2012, притом с отрицательной разницей и после поражения 1:4 от России. Впрочем, квалификацию к ЧМ-2014 чехи завалили, проиграв даже Армении дома, а Билека убрали. Тот поехал в тбилисское «Динамо», где продержался всего полтора месяца и ушел из-за резкой смены курса.

• 3:0 над Шотландией – это прекрасная победа, которую будут вспоминать еще долго. Но надо учитывать и уровень шотландцев, которые уже 20 лет не появлялись на крупных турнирах, сейчас недотягивают даже до стыковых матчей, да и в последние годы тяжело играют с командами уровнем ниже – то с Литвой разделят очки, то проиграют Грузии. В Казахстане к тому же шотландцы выступали далеко не в оптимальном составе: минус Макгрегор (закончил карьеру), Паттерсон, Фрейзер, Кристи и Флетчер а также капитан Робертсон – это очень серьезные потери.

Есть и ряд минусов для сборной России перед игрой с Казахстаном:

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Тем не менее, Россия – однозначный фаворит матча и должна добиваться победы, сколько бы ни рассуждали о «тяжелейшем» сопернике эксперты с телеэкранов. Нашу команду не следует переоценивать, и ее уровень понятен – на гигантские успехи он не рассчитан. Однако из этой группы сборная должна выходить, а Казахстан – побеждать. При Станиславе Черчесове в официальных и не экспериментальных матчах (Кубок конфедераций, ЧМ, Лига Наций) Россия регулярно выигрывала у соперников классом ниже. Ситуация, когда четвертьфиналист ЧМ обыгрывает 117-ю команду мира – абсолютно нормальная. При всем глубочайшем уважении к интересной, яркой и нескучной сборной Казахстана.

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