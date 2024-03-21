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    • Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в 4 матчах подряд

    Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в 4 матчах подряд

    Сборная Сан-Марино в среду, 20 марта, провела дома в Серравалле товарищеский матч против сборной Сент-Китс и Невис и проиграла со счетом 1:3.

    Единственный мяч у хозяев забил Филиппо Берарди с пенальти на 21-й минуте, после чего гости сумели забить три раза.

    Сборная Сан-Марино поразила ворота соперника в четвертом матче подряд. До этого команда забивала в трех подряд играх отбора на Евро-2024 – с Данией (1:2, дома), Казахстаном (1:3, в гостях) и Финляндией (1:2, дома).

    • Ранее за всю историю сборной был лишь один случай в 2005 году, когда Сан-Марино удалось забить в двух матчах подряд.
    • 25 марта Сан-Марино и Сент-Китс и Невис проведут еще один товарищеский матч в Серравалле.

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    Источник: страница Squawka Live в соцсети X

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    Вячеслав_fcsm
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