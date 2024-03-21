Сборная Сан-Марино впервые в истории забила в 4 матчах подряд

Сборная Сан-Марино в среду, 20 марта, провела дома в Серравалле товарищеский матч против сборной Сент-Китс и Невис и проиграла со счетом 1:3.

Единственный мяч у хозяев забил Филиппо Берарди с пенальти на 21-й минуте, после чего гости сумели забить три раза.

Сборная Сан-Марино поразила ворота соперника в четвертом матче подряд. До этого команда забивала в трех подряд играх отбора на Евро-2024 – с Данией (1:2, дома), Казахстаном (1:3, в гостях) и Финляндией (1:2, дома).