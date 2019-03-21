На стадионе, где играла Россия с Бельгией, однажды произошла давка. Погибли 39 человек

Большая и важная трагедия в истории футбола.

Домашняя арена сборной Бельгии – стадион короля Бодуэна. Тут бельгийцам уступила сборная России в отборочных матчах за выход на Евро-2020.

Но сейчас не о матче, а о самом стадионе. Его современная история началась в 1995-м году, когда арену по сути перестроили заново и дали ей новое название. Старое имя стадиона – «Эйзель» – сейчас помнят только из-за страшной трагедии, которая унесла жизни 39 человек в финале Кубка Европейских Чемпионов 1985-го года.

На бельгийском стадионе обрушилась трибуна прямо во время матча. Больше всех пострадали итальянские фанаты – 32 человека погибло на месте.

После финального матча между «Ювентусом» и «Ливерпулем» всем английским клубам запретили участвовать в турнирах УЕФА. Но на реальных виновников этой трагедии никто не обратил внимания.

Перед матчем стадион был в ужасном состоянии

Об этом рассказывали фанаты «Арсенала» еще за пять лет до трагедии. Лондонцы играли на «Эйзеле» в финале Кубка обладателей кубков в 1980-м году, и после матча называли стадион не иначе как «мусорной свалкой».

Когда «Ливерпуль» и «Ювентус» узнали, где им предстоит играть, они тайно обратились в УЕФА с просьбой перенести матч на другой стадион. Но УЕФА не видел причин отказываться от финала в Бельгии.

«Я сразу понял, что этот стадион и близко не был похож на «Уэмбли», «Стадио Олимпико» или другие места, где «Ливерпуль» выигрывал КЕЧ. На эту игру раскупили бы билеты на любом европейском стадионе, но вместо Барселоны или Мадрида мы оказались на «Эйзеле» с этими хрупкими заборами», – вспоминает капитан «Ливерпуля» Фил Нил.

На стадион продали 60.000 билетов, но зрителей оказалось намного больше. Многие стены «Эйзеля» были из шлакоблоков, и для фанатов не составляло никакого труда пробить в них дырку, чтобы попасть на финал КЕЧ.

Фанаты сидели рядом друг с другом

Изначально никакой проблем с рассадкой не было. Фанатам «Ювентуса» выделили сектора O, M и N за одними из ворот, «Ливерпулю» достались сектора Y, X и Z на противоположной стороне. Сложности начались тогда, когда выяснилось, что фанатов из Италии будет больше. Тогда сектор Z отдали в свободную продажу – официально он был заявлен как «сектор для нейтральных болельщиков или болельщиков «Ювентуса».

Но какие нейтральные болельщики, когда команды бьются за главный европейский трофей? Весь сектор скупили фанаты из Италии (плюс, как мы помним, часть из них могли прорваться на стадион нелегально).

В итоге еще за час до начала матча фанаты двух команд оказались разделены лишь тонким забором. Все началось с оскорблений, потом в ход пошла пиротехника и камни. В определенный момент фанаты «Ливерпуля», чувствуя численное превосходство, сломали забор и полезли на сектор с туринцами.

На стадионе началась настоящая паника. Фанаты «Ювентуса» убегали со стадиона, прорываясь через тонкие стены. Одна из них не выдержала, и сектор с фанатами из Италии провалился. Из-за обрушения стадиона погибли 39 человек и более 500 получили травмы.

twit text — GET FAR (@GetFarFargetta) 13 ноября 2015 г.

Что было дальше?

• Несмотря на инцидент, матч решили не отменять. Премьер-министр Бельгии Вильфрид Мартенс и другие ответственные лица решили, что остановка матча приведет к еще большим беспорядкам. Пока в одной части стадиона работали медики и спасатели, команды играли в футбол, который смотрела половина мира. «Ювентус» выиграл 1:0 благодаря голу Платини и отпраздновал завоевание трофея на поле вместе с фанатами.

• Ответственность за трагедию полностью возложили на фанатов «Ливерпуля». Да, УЕФА и администрацию стадиона, разрешивших проводить матч в таких условиях, признали невиновными. В итоге всем английским клубам запретили участвовать в турнирах УЕФА в течение 5 лет, а «Ливерпулю» – 8 лет (позже сократили до 6).

• Стадион «Эйзель» перестал принимать футбольные матчи. Некоторое время на нем еще проводились турниры по легкой атлетике. В 1995-м году стадион перестроили и переименовали, а уже в 2000-м он принял игры Евро-2000, в том числе матч открытия.

• Отношения между «Ливерпулем» и «Ювентусом», казалось бы, испортились навсегда. В следующий раз команды встретились друг с другом в 2005-м году в Лиге чемпионов. Фанаты «Ливерпуля» сделали красочный перфоманс со словом «дружба» на итальянском языке (Amicizia). Болельщики «Ювентуса» аплодировали в ответ.