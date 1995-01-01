Лидер сборной Казахстана мог играть за Россию. Когда-то его называли лучшим полузащитником Серии А

Речь об Александре Меркеле.

Александр Меркель стал одним из первых игроков, который дебютировал в иностранном чемпионате и был связан со сборной России до того, как это стало мейнстримом. Для тех, кто забыл или ничего не знал о Меркеле, – главные факты:

• Родился в Алма-Ате в семье поволжских немцев. У отца есть казахские и российские корни, поэтому Меркель мог играть и за Казахстан, и за Россию. Но в 8 лет он пошел в 9 лет он попал в академию «Вестервальда», через 2 года – в школу «Штутгарта», и дальше его международная карьера почти всегда была связана с юношескими сборными Германии.

• На международном юношеском турнире за Меркелем внимательно следили представители «Милана», «Аякса», «МЮ» и «Челси». В борьбе за вундеркинда победили итальянцы. Английская пресса писала, что со «Штутгартом» представители «Милана» легко договорились, а вот сам паренек хотел переехать в Англию. Для того, чтобы не сорвать сделку «Милан» заплатил «Штутгарту», и руководство команды немного поуговаривало Меркелей.

• О Меркеле очень много в свое время говорил известный российский агент Марко Трабукки. Пример: «Это один из лучших игроков мире 92-го года рождения. Рано или поздно люди поймут, что Меркель – лучший полузащитник чемпионата Италии, и к тому же он сам не прочь поехать в Россию, говорит по-русски. Прошу заметить: это не мой клиент, я его не рекламирую! Если кто-то его купит, остальные 5-6 команд будут очень долго локти кусать. За несколько месяцев Меркель покажет, что равных ему в России нет».

Что произошло в итоге

Кажется, Меркель и сам не ожидал, что привлечет столько внимания к себе. Плюс полузащитник в самые важные моменты не справлялся с конкуренцией, либо его терзали повреждения. Пример – «Милан»-2010 и «Удинезе». В первой команде он начинал взрослую карьеру и заезжал в аренду, когда числился в «Дженоа». В обоих случаях не повезло с партнерами – на позицию в центре поля в разное время претендовали Пирло, Зеедорф, Гаттузо, Фламини, Абате. В этом списке Меркель легко терялся.

В «Удинезе» ему не повезло с травмой – в 2015-м он порвал кресты. А бывший тренер команды Луиджи Ди Канио говорил: «Я не знаю, что делать с Меркелем. Он не подходит стилю команды. Плюс травма крестов выбила его из сезона. Решение по нему руководство примет в конце сезона. Но не думаю, что оно понравится ему».

«Удинезе» толкнул Меркеля «Пизе» следующим летом. С этого момента началось мотание по слабым командам.

«Пиза» отказалась от него из-за Гаттузо

В тот момент, когда «Удинезе» выставил Меркеля на трансферный рынок, полузащитником всерьез интересовались только клубы из Серии В. Настойчивее всех оказалась «Пиза». Гаттузо дважды ездил в дом Меркелей в Удине и уговаривал футболиста перейти в его команду. Команды достигли договоренности, Меркеля устроил личный контракт, и стороны ударили по рукам. Но вот, что странно: в ФИФА этот переход зарегистрировали как официальный трансфер. В то же время, нигде не говорится о сумме, которую «Пиза» заплатила «Удинезе» (это говорит о том, что игрок мог перейти в клуб в статусе свободного агента). Даже на Transfermarkt в графе, отображающей сумму сделки, стоит вопрос.

Самый ад, связанный с этим этапом карьеры футболиста, начался дальше. В июне 2017-го Гаттузо психанул, сослался на проблемы в руководстве и ушел из «Пизы». Одним из первых решений руководства же стало расставание с Меркелем. Спустя 3 недели после перехода в «Пизу» команда разорвала с ним контракт (и Александр ушел свободным агентом в «Бохум»). А через десять дней после этого Гаттузо вернулся в команду.

«Дженнаро Гаттузо передо мной извинился. Он позвонил мне и сказал, что вовлек в меня в глупую ситуацию, о чем он сожалеет. Он пожелал мне всего наилучшего в дальнейшем. Возможно, у него были разногласия с президентом «Пизы». Мне всего 24 года, моя карьера будет развиваться и дальше. Если бы я считал, что «Бохум» для меня – последний шанс, я бы сделал перерыв», – комментировал эту ситуацию Меркель

Им интересовались в России

Всего три клуба: «Зенит», «Спартак» и «Кубань». Первые, кажется, вели переговоры с полузащитником, но этот факт опровергал отец игрока, Василий Меркель. Вторые стучались в «Дженоа», но получили запрос в 15 миллионов евро, и желание сотрудничать с Меркелем испарилось. У «Кубани» просто не хватало средств на этот трансфер.

С Россией его связывала возможность поиграть за сборную. Даже сам Меркель говорил: «Корни у меня немецкие, родился я в Казахстане, но думаю и говорю по-русски. Мечтаю, чтобы однажды мне позвонил Капелло [на момент, когда он давал это интервью, Фабио тренировал сборную России] и сказал: приезжай и играй за нашу команду». Но этому дебюту просто не было суждено сбыться. Потому что: а) Капелло и Адвокат не видели необходимости вызывать его; б) Казахстан подсуетился раньше (позвали его к себе еще в 2015-м, когда Меркель травмировал кресты).

Что сейчас

Меркель съездил во вторую Бундеслигу, заглянул в Австрию (где забил один из трех голов во взрослой карьере), а теперь воюет в чемпионате Голландии. «Хераклес» штурмует еврокубковую зону, а Меркель, несмотря на плохие показатели (0 голов и 0 голевых передач) считается одним из лидеров команды. В этом сезоне лиги он провел 25 из 26 матчей, и дважды встретился с командой Лео Слуцкого. В первом матче «Хераклес» влетел «Витессу» – 0:4. Во второй встрече Меркель и партнеры обыграли Слуцкого – 3:2.

Сборная Казахстана – отдельная история в карьере Меркеля. До матча с шотландцами он сыграл лишь в двух официальных матчах за национальную команду. И в этом виноваты и та, и другая сторона. Когда Меркель играл за «Грассхоппер», он не приезжал в расположение сборной из-за травмы, но в то же время выходил в официальных матчах команды. Потом тренерский штаб Казахстана просто забил на него и не вызывал больше трех лет.

Но сейчас все изменилось. В «Хераклесе» он выглядит уверенно, и это, кажется, повлияло и на его настрой в сборной. В первом матче казахи хлопнули шотландцев (3:0), а Меркель был одним из лучших на поле: отдал голевой пас, сделал 4 удачные обводки (лучший по этому показателю на поле), а его 74% его передач дошли до адресата.

В каком бы состоянии не находилась сборная Казахстана, стоит следить за их лидером, который однажды мог сыграть за Россию.

Материалы по теме:

Кто заменит в сборной Головина и Кузяева