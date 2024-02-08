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    УЕФА ответил на призыв об отстранении Израиля

    Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис, сообщил, что организация не намерена отстранять команды из Израиля, несмотря на соответствующи призыв со стороны 12 футбольных федераций стран Ближнего Востока.

    «Со стороны администрации УЕФА не было такого намерения», – заявил Теодоридис.

    Отвечая на вопрос об отстранении России, Теодоридис сказал: «Это две совершенно разные ситуации двух стран».

    • Ранее футбольные федерации 12 стран Ближнего Востока написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной.
    • Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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    Источник: Sports.ru

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    08.02.2024 17:07
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    Комментарии (40)
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    alp
    1707403763
    как это мило :-)
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    teobark
    1707404614
    Ecли нужнa пoмoщь в cтавкax - leobets.ru
    Ответить
    Napaleon Banapart
    1707405316
    Пасите верблЮдов 12 футбольных федераций стран Ближнего Востока....
    Ответить
    Pavel-Osipov-google
    1707408793
    Это другое, понимать надо!
    Ответить
    k611
    1707409350
    Это же друзья США, так что ситуация конечно же другая...
    Ответить
    Иван-Попович-google
    1707411859
    А как можно сравнивать ситуации? Израиль отбивается от террористов напавших на их страну, взявших кучу заложников и убив много мирных жителей. Террористы готовились к нападению и совершили его - за Израилем правда и справедливость. А другая страна вторглась в другую и убивает мирное население (при чём с 2014-го года) и отжала 20% територии , при всём этом поводом были предположения в мозгу одного умалишенного деда и его клики. Ну и это ещё не всё - так ещё придется возмещать ущерб. Ну какгрица не жили богато(а могли бы) нечего и начинать.
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    Владимир-Филиппов-vkontak
    1707418221
    Мерзкие двуличные твари.
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    Каратель
    1707453419
    Неужели они и вправду рассчитывали что куесосы в УЕФА кого то отстраняют сами,после обращения других федераций? Им указывает их(УЕФА) папик.кто платит тот и уефу танцует(и не только)
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    Sergey-Shipilov-yandex
    1707497321
    США вообще тогда начиная с времён корейской ***** не должны были участвовать ни в одной олимпиаде и ни в одном спортивном турнире!
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    ...уефан
    1707497566
    ...а что, кого-то это удивило?...
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