УЕФА ответил на призыв об отстранении Израиля

Генеральный секретарь УЕФА Теодор Теодоридис, сообщил, что организация не намерена отстранять команды из Израиля, несмотря на соответствующи призыв со стороны 12 футбольных федераций стран Ближнего Востока.

«Со стороны администрации УЕФА не было такого намерения», – заявил Теодоридис.

Отвечая на вопрос об отстранении России, Теодоридис сказал: «Это две совершенно разные ситуации двух стран».

Ранее футбольные федерации 12 стран Ближнего Востока написали письмо с призывом отстранить команды из Израиля от международного футбола до прекращения конфликта с Палестиной.

Российские сборные и клубы отстранены от официальных международных турниров с февраля 2022 года.

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