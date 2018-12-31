Нойштедтер бесплатно уйдет из «Фенербахче». В «Спартак», «Зенит», ЦСКА?

Прикидываем, кому пригодится футболист сборной России.

Как Нойштедтер попал в Турцию

Роман Нойштедтер мог играть за сборную Украины, зато выступал за немецкую в товарищеских матчах. Перед Евро-2016 Нойштедтера срочно заявили за Россию к этому турниру, но там был полный провал. Тогда же он покинул «Шальке», где провел четыре года. «Я хотел играть за пределами Германии, – объяснил футболист. – «Фенербахче» оказался наилучшим вариантом. Я пришел в клуб, у которого есть традиции и огромное количество болельщиков». Перед этим много говорили о переходе Нойштедтера в ЦСКА или «Рубин», но сделки не состоялись. Спустя год те же слухи связывали игрока со «Спартаком».

Как он играл за «Фенер»

Нойштедтер приходил в команду, которая боролась за чемпионство, но не могла сделать решающий рывок. Ситуация повторилась и в первом его сезоне в клубе – третье место. Сам Роман больше запомнился нефутбольными делами – рассказывал, как непросто с кем-либо дружить в сборной России, каким метким словом следует оценить выступление на Евро и как хочется проехаться по Транссибирской магистрали. А еще встал на защиту Кокорина и Мамаева после памятного инцидента в Монако (знал бы он, что будет дальше!) и включил в свои тренировки элементы бокса.

Выступлению это помогло слабо – игровое время Нойштедтера в чемпионате Турции еле-еле перевалило за 1000 минут (в старте выходил всего 12 раз), а три важнейших элемента игры защитника (отборы/перехваты/выигранные верховые единоборства) остановились на одной и той же унылой отметке – 1,1 в среднем за игру. Само собой разумеется, что Нойштедтер не стал первым выбором Станислава Черчесова в сборной России, и хоть попал в расширенный список, но на Кубок конфедераций Романа не взяли.

Второй сезон – другое дело. И клуб поднялся на строчку выше, чуть-чуть не догнав чемпиона – «Галатасарай», и сам игрок освоился, прочно укрепился в центре защиты (32 сыгранных матча из 34), понемногу улучшив статистические показатели, да еще и три гола забил. В то же время, из первой четверки больше всех мячей пропустил именно «Фенер». Скучно с этим парнем в этот раз снова не было, то обсудил проблему сексуальных меньшинств так, как не очень принято в России, то сходил в ночной клуб с Раушем после поражения от Бразилии, после чего получил штраф. И снова был в последний момент отцеплен от сборной России перед крупным турниром. Решение Черчесова по Нойштедтеру раскритиковал партнер по обороне в клубе – Мартин Шкртел.

Третий сезон нет смысла описывать в отрыве от ситуации в клубе – вы наверняка знаете историю о том, как отчаянно в «Фенербахче» сливали тренера, как громко там скандалили, и как все это отразилось на выступлении (предпоследнее место после первого круга). Пропускает «Фенер» не больше всех, но много, показатели Нойштедтера вернулись к скромным 1 – 1,1 по отборам и перехватам, зато улучшилась игра головой (1,9). В то же время, в «Шальке» Нойштедтер выдал в сезоне-2014/15 показатель аж 3,3 по выигранным верховым единоборствам.

Турецкое издание Fanatik сообщает, что «Фенербахче» продлевать контракт с Нойштедтером не будет. В таком случае с 1 июля Роман станет свободным агентом.

В чем он хорош, а в чем не очень

В начале карьеры и речи не шло ни о какой линии обороны – Нойштедтер играл за «Майнц» и менхенгладбахскую «Боруссию» в центре полузащиты. А в «Шальке» на третий сезон уже прибавил в универсальности – играл и в середине поля, и в центре защиты, когда гельзенкирхенский клуб переходил на схему в три центральных защитника. Последний сезон за «Шальке» уже провел только лишь в защите. Команда при этом хоть и финишировала пятой, но пропустила даже больше, чем занявший 11-е место скромный «Ингольштадт».

У Нойштедтера, прежде всего, выделяют выбор позиции, точность передач (лишь девять лет назад она была меньше 80% за сезон), сосредоточенность и концентрацию, а также трудолюбие и дисциплину (немец!). Минусы неочевидны на первый взгляд, но в игре это проявляется. Как ни странно, портал WhoScored относит туда игру головой, но цифры говорят сами за себя: в «Шальке» выигрывать верховые дуэли выходило лучше. А Леонид Слуцкий после чемпионата Европы подтвердил: скорость Нойштедтера – не самая сильная его черта. Да уж, мы заметили это, когда нас укатала сборная Словакии, а Роман вообще не успевал вернуться и был спешно заменен.

Как оценить кратко футболиста Нойштедтера? Обычный защитник, который не рискует, но мало чем выделяется.

Кому он нужен в РПЛ?

Опять же, если коротко – всем. Кто откажется от бесплатного центрального защитника с российским паспортом, которых в РПЛ как обычно мизер.

Но кому он нужен для постоянной игры в футбол – вот здесь вопрос.

«Зенит». Пара Иванович – Нету не выглядит супернадежной, но внедрять сюда Нойштедтера точно смысла нет. К тому же есть Маммана, который сильнее и перспективнее а конкурировать на скамейке вместе с Мевлей вряд ли и самому Роману интересно.

«Краснодар». Мартынович – капитан, его трогать нельзя, а Спайич вписался очень даже неплохо, особенно хорош в перехватах и игре головой. На подмену есть опытный исландец Фьолусон. А вот четвертый центральный защитник для ротации (учитывая матчи в Лиги Европы) наверняка бы не помешал. К тому же с лимитом у «Краснодара» могут возникнуть проблемы.

ЦСКА. По красно-синим вообще сложно что-либо говорить, поскольку там даже запасной защитник не самого звездного клуба Бразилии становится звездой, а еще в центр обороны двигают Набабкина, и он там как влитой. Но место все же не его, как будет играть Васин – неясно, и еще мы уже по делу критиковали Чернова. Так что в целом как игрок ротации Нойштедтер вполне пригодился бы ЦСКА.

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«Спартак». Жиго выздоравливает, Джикия безальтернативен, а еще есть Кутепов и Боккетти – нормальный комплект. Здесь у Романа маловато шансов на стабильное попадание в старт.

«Локомотив». Хеведес, Чорлука и Кверквелия Нойштедтеру ни в чем не уступают. Если и конкурировать, то только с Михаликом на скамейке запасных. Впрочем, возрастной русскоговорящий защитник почти регулярно присутствовал в командах Семина и вместо украинца на эту роль вполне сгодится.

«Ростов». Скорее всего, это сотрудничество не будет интересно обеим сторонам. У ростовчан есть два исландца, хороший поляк Вилюш плюс перспективные Хаджикадунич и Плиев, а Нойштедтер едва ли согласится на переезд в Ростов-на-Дону.

«Рубин». Для Курбана Бердыева, пожалуй, отличный вариант. Все упирается в финансовую ситуацию в казанском клубе. Хотя союз Бердыева и Нойштедтера мог бы быть полезен и «Рубину», и игроку.

Вывод: командам РПЛ из первой пятерки Нойштедтер, как игрок ротации, не помешает. Но как игрок старта – едва ли нужен. Идеально было бы посмотреть на него в «Рубине». Впрочем, на данный момент кажется, что Нойштедтер вряд ли будет играть в российском клубе. Да и нужно ли игроку, всю жизнь выступавшему в европейских чемпионатах, менять уклад жизни на тот, который ему знаком гораздо меньше, пусть он и свободно говорит на нашем языке?

Пока же впереди у Нойштедтера нудная борьба за выживание в чемпионате Турции, а также битва в Лиге Европы против «Зенита». Как знать, может все же приглянется Семаку.