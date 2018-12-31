Аутсайдер чемпионата Турции «Фенербахче» не будет продлевать контракт с Нойштедтером

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер сменит клуб по окончании сезона.

По информации ресурса Fanatik, клуб не будет продлевать с 30-летним футболистом контракт, срок которого истекает в июне.

В июне 2018-го года сообщалось об интересе к футболисту сборной России со стороны «Зенита» и «Спартака».