Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    Тест для патриотов. Хорошо помните события и факты РФПЛ?
    2 Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    Тест: какой турнир не выигрывал известный тренер?
    3 Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?
    Тест: кто сыграет на Кубке конфедераций?

    Аутсайдер чемпионата Турции «Фенербахче» не будет продлевать контракт с Нойштедтером

    Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер сменит клуб по окончании сезона.

    По информации ресурса Fanatik, клуб не будет продлевать с 30-летним футболистом контракт, срок которого истекает в июне.

    В июне 2018-го года сообщалось об интересе к футболисту сборной России со стороны «Зенита» и «Спартака».

    • Хавбек бесплатно перешел в стамбульский клуб в июле 2016-го года из «Шальке»
    • В текущем сезоне забил два гола в 25-ти матчах всех турниров
    • «Фенербахче» занимает предпоследнее место в турнирной таблице Суперлиги

    Источник: Fanatik

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 14:44
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +155

      Burtaze 7 минут назад

      это...типа..антироссийские санкции....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      mutabor0992 39 минут назад

      Бугага!!!Его вообще подписывать не нужно было!К тому же он защитник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +599

      acor94 1 час назад

      а давно ли Нойштедтер, защитник сборной России стал полузащитником?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2111

      m40 1 час назад

      Что за дела в Турции- у Бешикташа нет денег, Фенербахче предпоследний?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2771

      Lester84 > m40 1 час назад

      У них валюта на 40% просела за прошлый год. Кризис-с-с

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9920

      shinnik 1 час назад

      Надо на Ротенберга менять...

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106803
    #2
    Chernyi Lis
    79032
    #3
    Zenit-84
    77056
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    klifS
    64214
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru