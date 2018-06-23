Новый тренер «Фенербахче» Коку не хочет работать с Нойштедтером. На игрока претендуют «Спартак» и «Зенит»

Новый главный тренер «Фенербахче» Филлип Коку не хочет видеть в команде полузащитника Романа Нойштедтера. Ранее турецкие СМИ сообщили, что россиянина этим летом могут приобрести «Спартак» или «Зенит».

«Новым президентом «Фенербахче» стал Али Коч. Он пригласил Филлипа Коку​ на пост главного тренера команды.

Коку не хочет работать с Нойштедтером. Однако пока неизвестно, может ли Роман перейти в «Спартак» или «Зенит», – сообщил источник в стамбульском клубе.

В прошлом сезоне 30-летний футболист принял участие в 32 матчах турецкой Суперлиги, записав в свой актив три гола. Его контракт с «желтыми канарейками» истекает летом 2019 года.