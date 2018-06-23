Новый тренер «Фенербахче» Коку не хочет работать с Нойштедтером. На игрока претендуют «Спартак» и «Зенит»

Новый главный тренер «Фенербахче» Филлип Коку не хочет видеть в команде полузащитника Романа Нойштедтера. Ранее турецкие СМИ сообщили, что россиянина этим летом могут приобрести «Спартак» или «Зенит».
«Новым президентом «Фенербахче» стал Али Коч. Он пригласил Филлипа Коку на пост главного тренера команды.
Коку не хочет работать с Нойштедтером. Однако пока неизвестно, может ли Роман перейти в «Спартак» или «Зенит», – сообщил источник в стамбульском клубе.
В прошлом сезоне 30-летний футболист принял участие в 32 матчах турецкой Суперлиги, записав в свой актив три гола. Его контракт с «желтыми канарейками» истекает летом 2019 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»