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    Новый тренер «Фенербахче» Коку не хочет работать с Нойштедтером. На игрока претендуют «Спартак» и «Зенит»

    Новый главный тренер «Фенербахче» Филлип Коку не хочет видеть в команде полузащитника Романа Нойштедтера. Ранее турецкие СМИ сообщили, что россиянина этим летом могут приобрести «Спартак» или «Зенит».

    «Новым президентом «Фенербахче» стал Али Коч. Он пригласил Филлипа Коку​ на пост главного тренера команды.

    Коку не хочет работать с Нойштедтером. Однако пока неизвестно, может ли Роман перейти в «Спартак» или «Зенит», – сообщил источник в стамбульском клубе.

    В прошлом сезоне 30-летний футболист принял участие в 32 матчах турецкой Суперлиги, записав в свой актив три гола. Его контракт с «желтыми канарейками» истекает летом 2019 года.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.06.2018 13:33
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100733

      zigbert 24 июня 2018, 22:38

      Пожалуй никто из ведущих команд РФПЛ от него будет не в восторге.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2726

      a_who 24 июня 2018, 12:51

      Не надо в Спартак !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 24 июня 2018, 12:31

      Сплетни всё это !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6944

      mamba9090909 24 июня 2018, 11:13

      Отдайте его в Спартак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5444

      Приус 24 июня 2018, 10:23

      На кого бы не положил глаз Спартак, Зенит тут как тут.

      6
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      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > Приус 24 июня 2018, 10:32

      Ровно наоборот. Зенит по сообщениям турецких СМИ проявил интерес к Н. первым, Спартак заинтересовался потом. Впрочем и то и другое может быть уткой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 июня 2018, 17:50

      интерес Спартака к нему приписывают еще с прошлого года а в этом добавили еще Зенит для разнообразия. вряд ли он реально нужен хоть кому-то из наших клубов верхней половины таблицы.

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12333

      Вомбат > OfaZavr 24 июня 2018, 10:34

      Интерес Спартака к Н. в прошлом году был официально опровергнут. В этом году - нет. Хотя как я уже сказал это может быть уткой, просто журналисты пока не обратили внимание Карреры на эту новость.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +181

      Flame2045 23 июня 2018, 16:39

      не нужен он нам!

      1
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      Рейтинг: +23534

      Мары 23 июня 2018, 15:29

      Очень сомнительный трансферт.
      Зачем покупать кого то за большие деньги, если в команде есть игроки такого же уровня, но за деньги малые.
      Куй на куй менять, только время терять.

      9
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      Рейтинг: +6913

      батог > Мары 23 июня 2018, 15:43

      Да свои не хуже.

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      Рейтинг: +23534

      Мары > батог 23 июня 2018, 16:22

      Так и я о том же.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 23 июня 2018, 15:07

      Пусть к свиням валит!

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      Рейтинг: +1276

      Миша13 23 июня 2018, 14:52

      Зениту не нужен в любом случае..своих девать некуда..

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