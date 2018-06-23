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  • Новый тренер «Фенербахче» Коку не хочет работать с Нойштедтером. На игрока претендуют «Спартак» и «Зенит»

Новый тренер «Фенербахче» Коку не хочет работать с Нойштедтером. На игрока претендуют «Спартак» и «Зенит»

23 июня 2018, 13:33
23

Новый главный тренер «Фенербахче» Филлип Коку не хочет видеть в команде полузащитника Романа Нойштедтера. Ранее турецкие СМИ сообщили, что россиянина этим летом могут приобрести «Спартак» или «Зенит».

«Новым президентом «Фенербахче» стал Али Коч. Он пригласил Филлипа Коку​ на пост главного тренера команды.

Коку не хочет работать с Нойштедтером. Однако пока неизвестно, может ли Роман перейти в «Спартак» или «Зенит», – сообщил источник в стамбульском клубе.

В прошлом сезоне 30-летний футболист принял участие в 32 матчах турецкой Суперлиги, записав в свой актив три гола. Его контракт с «желтыми канарейками» истекает летом 2019 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Фенербахче Спартак Зенит Нойштедтер Роман
Комментарии (23)
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Alemann
1529751085
На xyz он Зениту.
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hevbn 28
1529751225
Вообще то Роман квалифицированный игрок , но нужен ли он Спартаку сейчас не знаю, в команде вроде бы нет не хватки не в центральных защитниках, не в центре поля (если все будут здоровы), с другой стороны Нойштедтер может освободить от части оборонительной игры Фернандо и Зобнина. В Спартаке давно не было чистого опорника , наверное со времён Шешукова, а для команды такие игроки могут быть полезны . А что касается Зенита сейчас вообще нельзя сказать кто им нужен, а кто не нужен , им нужно сначала определиться кого продать из прошлогодней большой закупки.
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vladimir-7
1529752103
Ну и продайте его, в чем проблема.
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Ще Гевара
1529752595
Не знаю, как в чемпионате России он будет смотреться, но в сборной его игра не впечатляет.
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Кинстифа
1529752758
Чур спартак Чур. на кой он нужен вообще кому в РФПЛ с его ценником и зп + уровнем игры...
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Diman67
1529754179
нам педалька тоже не нужен
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Мары
1529756955
Очень сомнительный трансферт. Зачем покупать кого то за большие деньги, если в команде есть игроки такого же уровня, но за деньги малые. Куй на куй менять, только время терять.
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OfaZavr
1529765448
интерес Спартака к нему приписывают еще с прошлого года а в этом добавили еще Зенит для разнообразия. вряд ли он реально нужен хоть кому-то из наших клубов верхней половины таблицы.
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Приус
1529825008
На кого бы не положил глаз Спартак, Зенит тут как тут.
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zigbert
1529869102
Пожалуй никто из ведущих команд РФПЛ от него будет не в восторге.
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