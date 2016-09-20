Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Нойштедтер: «Дружить с кем-то в сборной немного сложно»

    Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о взаимоотношениях с партнерами по сборной России.

    «Поначалу на тренировках несколько раз умышленно давали неточные передачи: с двух метров – прямо под коленку. Лупят и смеются: «А что ты хотел? Это тебе не Германия, в России не умеют так аккуратно пасовать». Все по-доброму, конечно. Дружить с кем-то немного сложно. Хотя сейчас чувствую себя поувереннее, чем летом. Многие парни, видно, знакомы друг с другом очень давно. А меня не так хорошо знают, я же никогда не играл в России. Пытаюсь найти общий язык со всеми, но чуть больше общаюсь с теми, кто играл на Евро. До чемпионата мира почти два года, достаточно времени, чтобы создать дружный коллектив», — сказал Нойштедтер.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2016 10:41
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: +703

      MEHROJ ЗЕНИТ 20 сентября 2016, 15:15

      А чо хотел это Россия

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +582

      zenitforever2015 20 сентября 2016, 12:37

      Подружись с Дзюбой, ещё не такое получишь. Он у нас душка....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев 20 сентября 2016, 11:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Сделал глупость и сиди молча.Надеюсь немецкий паспорт у тебя отобрали.И детей перевози.Пусть идут в Российскую Армию и едут в Сирию бороться с терроризмом на дальних подступах.

      -13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 20 сентября 2016, 13:45

      Жена не даст, похоже умней его оказалась.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > андрей андреев 20 сентября 2016, 14:24

      Ого, сколько минусов.Вы что , не хотите с терроризмом сражаться?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 20 сентября 2016, 14:32

      Хотят, но не сами, лучше,чтобы кто то другой. Газ еще не отключили, а то новости, половину ростовской области Газпром "обезгазил".

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > kykyi 20 сентября 2016, 14:46

      Так я им и предлагаю,хай немчура идёт)) С газом проблемы в области,в городе нет

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +14769

      kykyi > андрей андреев 20 сентября 2016, 14:56

      У нас тоже давление понизили, а обещали СТАБИЛЬНОСТЬ, бля.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 20 сентября 2016, 11:52

      Найдутся друзья)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1521

      zarsm 20 сентября 2016, 11:46

      У меня такое чувство, что просто взяли рандомного человека, вызвали в сборную. Ну вот за какие заслуги этот тип в сборной?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 20 сентября 2016, 11:25

      Да он , чайник, просто не проставился, как надо! У Кокоши бы спросил...

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -6

      ХересБелорус 20 сентября 2016, 11:06

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      не смешите мои искандеры))) его купили как шлюху и дали паспорт и пусть терпит

      -15
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +645

      alexis02lion 20 сентября 2016, 11:02

      А что хотел? Ладно Гиля свой сколько лет в Локо отработал достойно, а тут полностью незнакомый товарищ. Так что сам должен налаживать отношения, у нас все друг друга знают и в сборной нет никаких клубных расхождений, хотя всё-таки одноклубники чаще общаются друг с другом. Надо доказывать игрой и тогда все примут в коллектив.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк 20 сентября 2016, 10:50

      Потому что ты чужой. Да и вообще, помнится жаждал играть за сборную Украины...

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11