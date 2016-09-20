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Нойштедтер: «Дружить с кем-то в сборной немного сложно»

20 сентября 2016, 10:41
15

Защитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер рассказал о взаимоотношениях с партнерами по сборной России.

«Поначалу на тренировках несколько раз умышленно давали неточные передачи: с двух метров – прямо под коленку. Лупят и смеются: «А что ты хотел? Это тебе не Германия, в России не умеют так аккуратно пасовать». Все по-доброму, конечно. Дружить с кем-то немного сложно. Хотя сейчас чувствую себя поувереннее, чем летом. Многие парни, видно, знакомы друг с другом очень давно. А меня не так хорошо знают, я же никогда не играл в России. Пытаюсь найти общий язык со всеми, но чуть больше общаюсь с теми, кто играл на Евро. До чемпионата мира почти два года, достаточно времени, чтобы создать дружный коллектив», — сказал Нойштедтер.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Турция. Суперлига Россия Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (15)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Сергей Свояк
1474357852
Потому что ты чужой. Да и вообще, помнится жаждал играть за сборную Украины...
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alexis02lion
1474358555
А что хотел? Ладно Гиля свой сколько лет в Локо отработал достойно, а тут полностью незнакомый товарищ. Так что сам должен налаживать отношения, у нас все друг друга знают и в сборной нет никаких клубных расхождений, хотя всё-таки одноклубники чаще общаются друг с другом. Надо доказывать игрой и тогда все примут в коллектив.
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ХересБелорус
1474358778
не смешите мои искандеры))) его купили как шлюху и дали паспорт и пусть терпит
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Дон Посей
1474359945
Да он , чайник, просто не проставился, как надо! У Кокоши бы спросил...
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zarsm
1474361168
У меня такое чувство, что просто взяли рандомного человека, вызвали в сборную. Ну вот за какие заслуги этот тип в сборной?
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Den Bull
1474361537
Найдутся друзья)
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андрей андреев
1474361816
Сделал глупость и сиди молча.Надеюсь немецкий паспорт у тебя отобрали.И детей перевози.Пусть идут в Российскую Армию и едут в Сирию бороться с терроризмом на дальних подступах.
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zenitforever2015
1474364255
Подружись с Дзюбой, ещё не такое получишь. Он у нас душка....
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MEHROJ ЗЕНИТ
1474373731
А чо хотел это Россия
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