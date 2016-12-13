Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Нойштедтер о выступлении на Евро: «Мы облажались»

    Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал выступление сборной на минувшем первенстве Европы во Франции, на котором подопечные Леонида Слуцкого не сумели выйти из группы.

    «На самом деле у меня нет желания оправдываться. Пусть пишут, что хотят, и делают это в том тоне, который кажется им правильным. Я в состоянии оценить собственное выступление и знаю, что сыграл нелучшим образом. Не говорю, что был единственным хорошим игроком на Евро и что все остальные — дерьмо. Я – часть команды, как и любой другой из 22 парней, приехавших на чемпионат Европы. И все вместе мы облажались. Как команда. За исключением одного-двух футболистов, некого выделить», — сказал футболист.

    18 мая 2016 года Нойштедтер получил российское гражданство, а 1 июня сыграл дебютный матч за национальную сборную против команды Чехии.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    13.12.2016 01:52
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +161

      Pablo Aimar 13 декабря 2016, 12:47

      кто-то облажался, а кто-то в принципе не уровень сборной.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 13 декабря 2016, 08:53

      В следующем году ещё облажаешься от краснодарцев

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 13 декабря 2016, 06:18

      Это ещё мягко сказал

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +72

      Wind Of Life 13 декабря 2016, 04:58

      Дзюба бы сказал более емко - "обосрались"

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17971

      арейская > Wind Of Life 13 декабря 2016, 05:53

      Да, не то слово, я бы сказала более ёмко, но опять-же винить в этом одного Романа, было бы нелепо, я отдаю это в первую очередь тренеру, неправильно он решил и с основным составом, и с заменами, и в итоге, судя по фрагментам в матче, он и сам не понял, что сделал, а это видимо главное, нет уверенности у тренера, ну откуда-же эта уверенность появится у игроков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 13 декабря 2016, 04:57

      Больше всех облажался сам Нойштедтер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +201

      ajoq 13 декабря 2016, 02:14

      Вовремя

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 