Нойштедтер о выступлении на Евро: «Мы облажались»

Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал выступление сборной на минувшем первенстве Европы во Франции, на котором подопечные Леонида Слуцкого не сумели выйти из группы.

«На самом деле у меня нет желания оправдываться. Пусть пишут, что хотят, и делают это в том тоне, который кажется им правильным. Я в состоянии оценить собственное выступление и знаю, что сыграл нелучшим образом. Не говорю, что был единственным хорошим игроком на Евро и что все остальные — дерьмо. Я – часть команды, как и любой другой из 22 парней, приехавших на чемпионат Европы. И все вместе мы облажались. Как команда. За исключением одного-двух футболистов, некого выделить», — сказал футболист.

18 мая 2016 года Нойштедтер получил российское гражданство, а 1 июня сыграл дебютный матч за национальную сборную против команды Чехии.