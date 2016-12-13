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Нойштедтер о выступлении на Евро: «Мы облажались»

13 декабря 2016, 01:52
7

Защитник турецкого «Фенербахче» и сборной России Роман Нойштедтер прокомментировал выступление сборной на минувшем первенстве Европы во Франции, на котором подопечные Леонида Слуцкого не сумели выйти из группы.

«На самом деле у меня нет желания оправдываться. Пусть пишут, что хотят, и делают это в том тоне, который кажется им правильным. Я в состоянии оценить собственное выступление и знаю, что сыграл нелучшим образом. Не говорю, что был единственным хорошим игроком на Евро и что все остальные — дерьмо. Я – часть команды, как и любой другой из 22 парней, приехавших на чемпионат Европы. И все вместе мы облажались. Как команда. За исключением одного-двух футболистов, некого выделить», — сказал футболист.

18 мая 2016 года Нойштедтер получил российское гражданство, а 1 июня сыграл дебютный матч за национальную сборную против команды Чехии.

Источник: Еженедельник «Футбол»
Чемпионат Европы Россия Нойштедтер Роман
Комментарии (7)
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ajoq
1481584471
Вовремя
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ДАША Д
1481594236
Больше всех облажался сам Нойштедтер.
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Wind Of Life
1481594331
Дзюба бы сказал более емко - "обосрались"
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ЮЗИК
1481599082
Это ещё мягко сказал
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С-Пб on-line
1481608432
В следующем году ещё облажаешься от краснодарцев
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Pablo Aimar
1481622474
кто-то облажался, а кто-то в принципе не уровень сборной.
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