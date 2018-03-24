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Рауш и Нойштедтер рассказали, за что получили штрафы от РФС

24 марта 2018, 16:38
13

«Бомбардир» писал о штрафах для игроков сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера за нарушение внутреннего распорядка команды.

Футболисты прокомментировали ситуацию.

«После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте.

Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать всe возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду», — цитирует игроков пресс-служба РФС.

Напомним, в следующий вторник команда России примет французов.

Источник: РФС
Россия Рауш Константин Нойштедтер Роман
Комментарии (13)
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ufos73
1521900082
"Поужинали" хоть хорошо? Оно того стоило??? )))))
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Scuderia Ferrari F1
1521900759
Пожрать и то не дают
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Artemka69
1521900982
Есть распорядок,а они по ночам в ресторанах тусят!!Вот он уровень подготовки,как отдельных футболистов,так и сборной в целом!!И мы еще что то ждем от сборной!!Печально((
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vick-north-west
1521902376
Кальян покурили, переговоры по будущим контрактам провели - время не теряли, короче...
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himik2-62
1521904740
а потом антидопинговые комисары находят всякую хрень в кале футболёров)))))
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Cherembas
1521905207
да им пофиг,мульку прогнали что раскаялись,гнать их в шею
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Полная Канистра
1521905366
чё врать то /с друзьями поужинали/ ага по тарелке борща и по 2 порции пельменей. А честнее сказать слабо / Пили виски да мяли сиськи/
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sochi-2013
1521907469
Снова нашли крайних в поражении. Других проблем у сборной нет. Если бы эти ребята не планировали ужин в ресторане- бразильцев бы порвали. Для меня, ключевое слово, ПОСЛЕ.
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MDAR
1521918136
На хрена нам такие игроки. Которые приезжают на сборы только ради того, чтобы погулять, выпить водки и в сауну. Дома по ходу жены запрещают. На хрен таких игроков сборной, это касается всех.
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SPARTAK 85
1521919122
сделаем все возможное, то есть это очень трудно сделать получается?
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