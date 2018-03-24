Рауш и Нойштедтер рассказали, за что получили штрафы от РФС

«Бомбардир» писал о штрафах для игроков сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера за нарушение внутреннего распорядка команды.

Футболисты прокомментировали ситуацию.

«После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте.

Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать всe возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду», — цитирует игроков пресс-служба РФС.

Напомним, в следующий вторник команда России примет французов.