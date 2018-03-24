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    Рауш и Нойштедтер рассказали, за что получили штрафы от РФС

    «Бомбардир» писал о штрафах для игроков сборной России Константина Рауша и Романа Нойштедтера за нарушение внутреннего распорядка команды.

    Футболисты прокомментировали ситуацию.

    «После игры с Бразилией с друзьями, которые присутствовали на игре, мы поужинали в одном из московских ресторанов. И тем самым нарушили график, в соответствии с которым после полуночи уже не должны были быть в общественном месте.

    Мы не правы, приносим свои извинения и согласны с наказанием в виде штрафа. В дальнейшем будем делать всe возможное, чтобы не повторить подобных ошибок и оставаться в числе кандидатов в национальную команду», — цитирует игроков пресс-служба РФС.

    Напомним, в следующий вторник команда России примет французов.

    Источник: РФС

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    24.03.2018 16:38
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 25 марта 2018, 10:47

      Нашли на ком отыграться,только от этих штрафов сборная крепче не станет,ну погуляли парни с девчушками, как будто те,кто их штрафовал,сами в их возрасте святыми были!

      0
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      Рейтинг: +3282

      woyser 25 марта 2018, 04:13

      Они не учат российскую новейшую историю.

      0
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 24 марта 2018, 22:18

      сделаем все возможное, то есть это очень трудно сделать получается?

      1
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 24 марта 2018, 22:02

      На хрена нам такие игроки. Которые приезжают на сборы только ради того, чтобы погулять, выпить водки и в сауну. Дома по ходу жены запрещают. На хрен таких игроков сборной, это касается всех.

      1
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      Рейтинг: +6913

      sochi-2013 24 марта 2018, 19:04

      Снова нашли крайних в поражении. Других проблем у сборной нет. Если бы эти ребята не планировали ужин в ресторане- бразильцев бы порвали. Для меня, ключевое слово, ПОСЛЕ.

      2
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 24 марта 2018, 18:29

      чё врать то /с друзьями поужинали/ ага по тарелке борща и по 2 порции пельменей. А честнее сказать слабо / Пили виски да мяли сиськи/

      6
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      Рейтинг: +434

      Cherembas 24 марта 2018, 18:26

      да им пофиг,мульку прогнали что раскаялись,гнать их в шею

      3
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 24 марта 2018, 18:19

      а потом антидопинговые комисары находят всякую хрень в кале футболёров)))))

      2
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      Рейтинг: +17246

      vick-north-west 24 марта 2018, 17:39

      Кальян покурили, переговоры по будущим контрактам провели - время не теряли, короче...

      2
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      Рейтинг: +1904

      Artemka69 24 марта 2018, 17:16

      Есть распорядок,а они по ночам в ресторанах тусят!!Вот он уровень подготовки,как отдельных футболистов,так и сборной в целом!!И мы еще что то ждем от сборной!!Печально((

      8
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