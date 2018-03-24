Рауш и Нойштедтер получили штрафы за нарушение распорядка сборной России

РФС сообщил о штрафах для Константина Рауша и Романа Нойштедтера. Защитник и полузащитник нарушили внутренний распорядок сборной России.

«В соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России при подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией дал возможность футболистам провести определeнное время с родными и близкими. То же самое имело место в октябре и ноябре прошлого года.

Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, даeт повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

27 марта команда Станислава Черчесова встретится со сборной Франции.