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    Рауш и Нойштедтер получили штрафы за нарушение распорядка сборной России

    РФС сообщил о штрафах для Константина Рауша и Романа Нойштедтера. Защитник и полузащитник нарушили внутренний распорядок сборной России.

    «В соответствии со стандартной практикой работы национальной сборной России при подготовке к спаренным матчам, тренерский штаб команды после игры с Бразилией дал возможность футболистам провести определeнное время с родными и близкими. То же самое имело место в октябре и ноябре прошлого года.

    Что касается ситуации с Константином Раушем и Романом Нойштедтером, то мы понимаем, что подобное поведение сказывается на имидже сборной, даeт повод для ненужных разговоров и обсуждений. В соответствии с внутренним распорядком принято решение оштрафовать игроков», — говорится в сообщении пресс-службы РФС.

    27 марта команда Станислава Черчесова встретится со сборной Франции.

    Источник: РФС

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    24.03.2018 16:16
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 24 марта 2018, 17:26

      Вот этого Черчесов и умеет...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7712

      mihail200606 24 марта 2018, 16:59

      че они натворили то? а то стиль изложения как у Мудка...
      х.. че поймешь..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 24 марта 2018, 16:49

      Что сказали , сами то хоть поняли !,,,,

      0
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      Рейтинг: +7712

      mihail200606 24 марта 2018, 16:36

      че это немцы расслабились...))

      0
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      ...
      Рейтинг: +2287

      Vickont > mihail200606 24 марта 2018, 16:39

      думаю, они и не напрягались

      2
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      Рейтинг: +2287

      Vickont 24 марта 2018, 16:35

      Естественно такое событие надо обмыть, не каждый день видишь так близко настоящих бразильских футболистов

      2
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