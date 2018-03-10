Нойштедтер: «Если мужчина любит мужчину – это их дело. Просто примите это»

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер высказался на тему сексуальных меньшинств и алкоголя.

«Все люди равны и могут делать то, что им хочется. Каждый человек может любить, кого захочет. Мы должны это просто принять. С этим ничего не поделаешь. Это жизнь. Если мужчина любит другого мужчину — что же, это их личное дело. Это не должно вас как-то задевать. Просто примите это, и живите своей жизнью, с женой — замечательно. Вот такая сегодня жизнь. Мы не можем ее изменить, не можем ей противиться. Мы все равны.

Алкоголь? Я, честно сказать, алкоголь в первый раз попробовал только в 18 лет. Может, бокал пива до этого выпил. На дне рождения в честь моего совершеннолетия с друзьями попробовал водку. Плохой вкус, очень неприятный. Я вообще не люблю крепкие напитки. Я предпочитаю пиво после игры. И красное вино мне нравится», – сказал Нойштедтер.