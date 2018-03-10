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  • Нойштедтер: «Если мужчина любит мужчину – это их дело. Просто примите это»

Нойштедтер: «Если мужчина любит мужчину – это их дело. Просто примите это»

10 марта 2018, 23:45
19

Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер высказался на тему сексуальных меньшинств и алкоголя.

«Все люди равны и могут делать то, что им хочется. Каждый человек может любить, кого захочет. Мы должны это просто принять. С этим ничего не поделаешь. Это жизнь. Если мужчина любит другого мужчину — что же, это их личное дело. Это не должно вас как-то задевать. Просто примите это, и живите своей жизнью, с женой — замечательно. Вот такая сегодня жизнь. Мы не можем ее изменить, не можем ей противиться. Мы все равны.

Алкоголь? Я, честно сказать, алкоголь в первый раз попробовал только в 18 лет. Может, бокал пива до этого выпил. На дне рождения в честь моего совершеннолетия с друзьями попробовал водку. Плохой вкус, очень неприятный. Я вообще не люблю крепкие напитки. Я предпочитаю пиво после игры. И красное вино мне нравится», – сказал Нойштедтер.

Источник: RT
Турция. Суперлига Фенербахче Нойштедтер Роман
Комментарии (19)
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DOCTOR PENALTY
1520714992
кто-то упорно тащит эту тему на Бомбардир, чего же эта б....дь добивается?
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Viper for CSKA
1520714999
Какое-то не с того, ни с сего высказывание. Может предыстория какая есть?
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acor94
1520715959
Гомосеков защищает, так еще и водку не пьет, всё ясно))
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Asbjorn
1520716365
Признался?
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Aston
1520716917
Все очень просто,пояснил,что в Россию не хочет
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Gold of Spartak
1520721550
А через десять лет начнут говорить - вот любит мужчина козу - это их личное дело
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ivanthebest
1520725585
Вот запарили со своей голубятней... Нефиг к нам в Русь-матушку всякую п..дорасню тащить, это касается и высказываний и различных рассуждений... Дураков у нас много, могут как новую моду ещё и подхватить... В общем редакция, завязывайте с этими п..дорастическими темами.
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OfaZavr
1520756621
нам до них нет никакого дела, лишь бы они к нормальным людям не лезли со своей голубятней, а вот когда поддержку всякую просят и прочее тогда реакция естественна.
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MDAR
1520760318
Админ пиши пожалуйста про футбол, а не про п...даров. Не надо нас учить как нам жить.
Ответить
zigbert
1520840012
Нам не понять их нравы.
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