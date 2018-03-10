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    Нойштедтер: «Если мужчина любит мужчину – это их дело. Просто примите это»

    Полузащитник «Фенербахче» Роман Нойштедтер высказался на тему сексуальных меньшинств и алкоголя.

    «Все люди равны и могут делать то, что им хочется. Каждый человек может любить, кого захочет. Мы должны это просто принять. С этим ничего не поделаешь. Это жизнь. Если мужчина любит другого мужчину — что же, это их личное дело. Это не должно вас как-то задевать. Просто примите это, и живите своей жизнью, с женой — замечательно. Вот такая сегодня жизнь. Мы не можем ее изменить, не можем ей противиться. Мы все равны.

    Алкоголь? Я, честно сказать, алкоголь в первый раз попробовал только в 18 лет. Может, бокал пива до этого выпил. На дне рождения в честь моего совершеннолетия с друзьями попробовал водку. Плохой вкус, очень неприятный. Я вообще не люблю крепкие напитки. Я предпочитаю пиво после игры. И красное вино мне нравится», – сказал Нойштедтер.

    Источник: RT

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    10.03.2018 23:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 10:33

      Нам не понять их нравы.

      2
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      Рейтинг: +1137

      MDAR 11 марта 2018, 12:25

      Админ пиши пожалуйста про футбол, а не про п...даров. Не надо нас учить как нам жить.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 11 марта 2018, 11:23

      нам до них нет никакого дела, лишь бы они к нормальным людям не лезли со своей голубятней, а вот когда поддержку всякую просят и прочее тогда реакция естественна.

      1
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 11 марта 2018, 10:36

      Два раздолбанных зада - это хорошо!

      0
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      Рейтинг: +201

      МасСуд 11 марта 2018, 10:28

      Если мужик любит мужика это ********** а не что то нормально... дебил ***

      1
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 11 марта 2018, 08:52

      Вот интересно на какой вопрос он это ответил. Не сам же корреспондента поймал и давай ему рассказывать.

      0
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      Рейтинг: +1969

      Niko 11 марта 2018, 08:47

      А почему педофилов сажают, а преподавательниц в той же США за связи с учениками? Т.е. Учить молодежь толерантности нормальо, а такого рода связи даже по обоюдному согласию нет!?!? Все же равны? Давайте всех больных ублюдков под одну гребёнку тогда!?!?

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 11 марта 2018, 02:46

      Вот запарили со своей голубятней... Нефиг к нам в Русь-матушку всякую п..дорасню тащить, это касается и высказываний и различных рассуждений... Дураков у нас много, могут как новую моду ещё и подхватить... В общем редакция, завязывайте с этими п..дорастическими темами.

      4
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      Рейтинг: +267

      Gold of Spartak 11 марта 2018, 01:39

      А через десять лет начнут говорить - вот любит мужчина козу - это их личное дело

      4
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 11 марта 2018, 01:20

      Да пи......ры они все!!!

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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Sanek85 11 марта 2018, 01:54

      тебе ли это не знать ! Ты же известный лгбт-активист !

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