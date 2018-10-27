В РПЛ забили гол пяткой в падении. Настоящий шедевр!

Красота от тульского «Арсенала».

В 12 туре тульский «Арсенал» принимал «Оренбург». Команды сыграли бодрую ничью 2:2. Хозяева дважды выходили вперед, но преимущество не удержали. Настоящим украшением игры стал супергол сербского форварда «Арсенала» Луки Джорджевича.

При счете 1:1 после подачи со штрафного, которую исполнил Горбатенко, Комбаров подправил мяч в сторону ворот «Оренбурга», а Джорджевич пяткой в падении ударил по воротам и попал.

А вот так еще и красивее.

Джорджевич побежал обниматься с Олегом Кононовым, но победу туляки все-таки не удержали – 2:2. Интересно, этот фантастический гол не станет ли последним при Кононове во главе «Арсенала»? Впрочем, о переходе в «Спартак» тренер рассуждать не стал: «На эту тему я даже не хочу говорить. На данный момент на эту тему я вообще не буду говорить – она закрывается, потому что она не официальна».

Джорджевич же забил один из лучших голов чемпионата и признался в любви по-сербски, показав надпись на майке. «Арсенал» благодаря ничьей пока остался на десятом месте.

Арсенал (Тула) – Оренбург – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мирзов, 42; 1:1 – Терехов, 61; 2:1 – Джорджевич, 64; 2:2 – Попович, 76.

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