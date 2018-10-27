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    В РПЛ забили гол пяткой в падении. Настоящий шедевр!


    3.4
    Голосов: 7
    27.10.2018 21:40
    Красота от тульского «Арсенала».

    В 12 туре тульский «Арсенал» принимал «Оренбург». Команды сыграли бодрую ничью 2:2. Хозяева дважды выходили вперед, но преимущество не удержали. Настоящим украшением игры стал супергол сербского форварда «Арсенала» Луки Джорджевича.

    При счете 1:1 после подачи со штрафного, которую исполнил Горбатенко, Комбаров подправил мяч в сторону ворот «Оренбурга», а Джорджевич пяткой в падении ударил по воротам и попал.

    А вот так еще и красивее.

    Джорджевич побежал обниматься с Олегом Кононовым, но победу туляки все-таки не удержали – 2:2. Интересно, этот фантастический гол не станет ли последним при Кононове во главе «Арсенала»? Впрочем, о переходе в «Спартак» тренер рассуждать не стал: «На эту тему я даже не хочу говорить. На данный момент на эту тему я вообще не буду говорить – она закрывается, потому что она не официальна».

    Джорджевич же забил один из лучших голов чемпионата и признался в любви по-сербски, показав надпись на майке. «Арсенал» благодаря ничьей пока остался на десятом месте.

    Арсенал (Тула) – Оренбург – 2:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мирзов, 42; 1:1 – Терехов, 61; 2:1 – Джорджевич, 64; 2:2 – Попович, 76.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 3.4 Голосов: 7
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +5904

      mialkov 28 октября 2018, 20:54

      Голешник - замечательный, как и игрок его забивший! Джорджевич давно дорос до основы Зенита, странно, что он мается по арендам.

      0
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 28 октября 2018, 11:29

      Очень вероятен такой вариант развития событий - замена Кокорина на Джорджевича, если Кокорина признают виновным, я думаю Зенит расторгнет контракт с Кокориным.
      Какая экономия денег:
      1. Не надо платить Кокорину "заоблачную" зарплату.
      2. Не нужно искать и тратиться на нового нападающего.
      Скауты и менеджеры Зенита - не благодарите!
      P.S. Я бы поменял Кокорина на Джорджевича, не дожидаясь вердикта суда.

      0
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 28 октября 2018, 10:29

      Красава! Давай расти и в основу Зенита!)

      1
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      ...
      Рейтинг: +2051

      DMитрий > Валерий1965 28 октября 2018, 19:52

      Лука уже давно доказал, что готов быть в основе - лимит на легионеров доказывает обратное.

      0
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      Рейтинг: +2170

      SunRomeS 28 октября 2018, 09:47

      Все красивые голы, как правило, случайны - без везения тут никак...и кто не рискует, тот не пьет шампанское)))
      Так что, гол красавец, а Джорджевич молодец! ))

      2
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 28 октября 2018, 08:03

      гол получился красивым но по другому у игрока не было возможности пробить

      3
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      Рейтинг: +1216

      Muboraksho 28 октября 2018, 07:12

      Шедевр не шедевр а гол это хорошо. Радость для болельщиков забивающей команды и и горе для болельщиков пропустившей команды.

      0
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      Рейтинг: +466

      De_Frenki 28 октября 2018, 01:35

      Как Ибра прям....красивый гол - почаще бы таких

      4
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 28 октября 2018, 00:15

      Касание мяча было на авось, повезло и мяч залетел в ворота. И не такими частями тела забивают голы 1:100.
      Я бы не стал так громогласно утверждать, что это шедевр.

      -3
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      Рейтинг: +979

      TUMS 28 октября 2018, 00:10

      Молодец!

      0
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      Рейтинг: +936

      TAGANROG 161 RUS 28 октября 2018, 00:04

      Случайность...

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев > klifS 28 октября 2018, 07:43

      движение в сторону мяча было, но если ты на полном серьёзе считаешь это движение выверенным ударом, то наверное раздосадован тем, что Джорджевич до сих пор без "Золотого мяча"...

      1
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