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    Джорджевич забил чудо-гол и сделал «Зенит» чемпионом!!! Он уже 7 лет в Питере


    5
    Голосов: 3
    Сегодня, 20:56
    Ужасная ошибка «Локомотива».

    Сегодняшний матч «Зенита» с «Ахматом» практически убедил всех, что чемпион на этой неделе не определится. Но все забыли: сегодня в Туле играл еще один игрок петербуржцев.

    Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012, но так и не стал игроком основы. Главная причина – лимит. «Зенит» сделал ставку на Кокорина и Дзюбу, а Джорджевич просто не проходил в состав.

    В матче «Арсенала» с «Локомотивом» для чемпионства петербуржцев требовалась победа хозяев. Первый гол Бакаева оставлял «Локо» шансы хотя бы на ничью, но все решил Лука. И решил очень красиво.

    Сегодня – не день для конструктивных разборов. Сегодня – день для эмоций. И хоть у каждого сегодня они разные, одно можем сказать точно: «Зенит» – чемпион.

    Про «Зенит»:

    «Зенит» с трудом набрал очки в матче с «Ахматом». Все дело в Дзюбе

    Мы задали Краневиттеру из «Зенита» 45 вопросов о жизни

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: «Арсенал Тула»
    Рейтинг: 5 Голосов: 3
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3606

      Владислав Vlad 14 минут назад

      Джорджевич, "Оренбург". Хорошие помощники.))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +561

      Taps 15 минут назад

      У - Р - А !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66

      Stalin XP 21 минуту назад

      Жаль только, что Паровоз во главе с Альцгеймером продолжат позорить Россию в Европе. Арсенал смотрелся бы куда интереснее

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +97

      Max GRIM 26 минут назад

      А как же Спартак?)) Где графа для Олега Кононова???

      2
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      Рейтинг: +37

      житель СПб 33 минуты назад

      Молодец Джорджевич! Молодец Зенит!

      1
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      Рейтинг: +40

      Rodina47 39 минут назад

      Зенит уже чемпион! Поздравляю!

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