Ужасная ошибка «Локомотива».

Сегодняшний матч «Зенита» с «Ахматом» практически убедил всех, что чемпион на этой неделе не определится. Но все забыли: сегодня в Туле играл еще один игрок петербуржцев.

Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012, но так и не стал игроком основы. Главная причина – лимит. «Зенит» сделал ставку на Кокорина и Дзюбу, а Джорджевич просто не проходил в состав.

В матче «Арсенала» с «Локомотивом» для чемпионства петербуржцев требовалась победа хозяев. Первый гол Бакаева оставлял «Локо» шансы хотя бы на ничью, но все решил Лука. И решил очень красиво.

Сегодня – не день для конструктивных разборов. Сегодня – день для эмоций. И хоть у каждого сегодня они разные, одно можем сказать точно: «Зенит» – чемпион.

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