«Зенит» с трудом набрал очки в матче с «Ахматом». Все дело в Дзюбе

Мы зря его критиковали.

Матч «Ахмат» – «Зенит» (1:1) начался с доминирования хозяев поля. И хотя в конце встречи петербуржцы создали много моментов и спасли ничью, команде потребовался час, чтобы привыкнуть к отсутствию Артема Дзюбы, который не полетел в Грозный из-за повреждения. Форвард сборной России редко забивает, но играет важнейшую роль в весенней тактике «Зенита».

Семак почти не ротирует состав

В предыдущих пяти матчах «Зенит» набрал 10 очков из 12 (единственная ничья – с «Локомотивом»). Во всех этих матчах Семак ставил практически одинаковый состав, за исключением двух моментов:

1. Правый фланг полузащиты. Здесь у «Зенита» два варианта – Ригони и Мак, и Семак использовал оба. И почти всегда выпускал на замену того игрока из этой пары, который не попал в старт.

2. Центр полузащиты. Тут объяснение еще проще: Барриос перебрал карточек, и тренер вынужденно поменял его на Нобоа в игре с «Крыльями».

План Семака работал: даже без Барриоса, который является одним из ключевых футболистов клуба, суть тактики практически не изменилась.

За эти пять матчей «Зенит» забил 15 (!) мячей, или в среднем 3 мяча за матч. Но с сегодняшней схемой результативность сильно упала.

С Дзюбой «Зениту» не нужен был плеймейкер

Одной из главных загадок зимнего трансферного окна был вопрос, как Семак заменит Паредеса. Барриос, купленный на замену аргентинцу, играет значительно ближе к обороне и часто опускается на позицию третьего центрального защитника.

В итоге случилась магия – «Зенит» просто не ставил в состав ярко выраженного плеймейкера, но начал много забивать. Объяснение – в новой роли Дзюбы, который забивал намного реже (только «Краснодару»), но проделывал огромный объем работы при переходе в атаку.

Суть тактики «Зенита» сводилась к тому, что с центра поля мяч прямо отправлялся в борьбу нападающим, а в первую очередь – Дзюбе. Его комплекция и склонность к верховой борьбе обеспечивали высокий процент выигранных единоборств, и таким образом мяч сразу же оказывался в штрафной соперника, в обход классического плеймейкера.

Изменения в игре команды лучше всего видны на тепловой карте. Если в матче с «Крыльями» «Зенит» легко касался мяча в зоне штрафной соперника, то с «Ахматом» с трудом до нее доходил. В начале матча игроки по привычке пытались забросить мяч на Дзюбу, но все бесполезно – Азмун и Дриусси с такой тактикой не справляются.

Нобоа провалил матч

В игре с «Ахматом» Семак решил не заменять Дзюбу аналогичным по функциям Заболотным, а изменить тактику. Для этого он оставил только одного нападающего в центре, Азмуна, но добавил дополнительного игрока в центр – Кристиана Нобоа.

Эквадорец должен был играть чуть левее центра (там – Барриос) и помогать разгонять атаки, что он отлично выполнял еще в начале сезона, когда играл в паре с Паредесом.

На деле с его функциями в этом матче намного лучше справился центральный защитник Ярослав Ракицкий. Ниже – индивидуальная тепловая карта украинца.

Ракицкий смещался ближе к центру поля и отдавал передачи в атаку. Украинец владел мячом 6,4% времени – лучше него в «Зените» статистика только у Барриоса.

Вопрос с чемпионством еще не решен

Итоговая ничья дает петербуржцам надежду на золотые медали уже сегодня в случае поражения «Локомотива». Но если не рассчитывать на осечки соперника, то ситуация у «Зенита» не такая простая.

Для завоевания титула необходимо набирать три очка: то есть, либо выиграть один матч, либо сыграть все оставшиеся вничью. Но уже следующая игра – с ЦСКА, где очки не гарантированы.

Оставшиеся соперники «Зенита»: ЦСКА, «Ростов», «Енисей».

Оставшиеся соперники «Локо»: «Рубин», «Урал», «Уфа».

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