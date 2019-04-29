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    Лучший бомбардир «Рубина» – центральный защитник. Это из-за проблем команды


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    Голосов: 8
    29.04.2019 21:45
    Голы, которые всегда приносят очки.

    Благодаря голу Егора Сорокина «Рубин» вырвал ничью в матче со «Спартаком» (1:1). Центральный защитник забил шестой мяч в чемпионате и подтвердил свой статус лучшего бомбардира клуба. Ещe раз: центральный защитник – лучший бомбардир «Рубина». Его ближайшие преследователи в клубе: Дмитрий Полоз (4 гола) и Хорен Байрамян (2 гола). В бомбардирской гонке РПЛ он в одной строке с Вандерсоном, Адриано и Смоловым.

    Каждый из мячей Егора приносит «Рубину» очки. С «Ростовом», дважды со «Спартаком» и «Уфой» – ничьи. «Зениту» Сорокин забил два и его команда победила. Все мячи Сорокина до этого дня были забиты головой и со стандартов. Сегодня Сорокин впервые в чемпионате забил ногой и впервые с игры. Обычно Егору помогает высокий рост (190), прыгучесть (лучший по выигранным верховым единоборствам в команде), умение отклеивается от соперника (это отмечал Бердыев) и стандарты, которым научил команду Кафанов. Сегодня Егор прибежал в штрафную, когда команда разыгрывала аут. Тут одно из двух: либо это командная наработка под ауты, либо защитник побежал спасать матч. Главное, что это сработало.

    Когда из Казани уехал Азмун, Сорокин сказал, что в команде есть замена для Сердара. Ей стал сам Егор, но для «Рубина» даже это оказалось проблемой. В последний раз команда побеждала в РПЛ 2 марта. За восемь последующих матчей «Рубин» набрал всего четыре очка и забил столько же голов.

    В такой ситуации не помогает даже класс Сорокина.

    Зимой он отказал «Зениту»

    Сорокина хотели забрать из «Рубина» ещe в январе 2017-го. Егор имел на руках несколько предложений от клубов РПЛ, но работа под руководством Бердыева была для Сорокина в приоритете.

    После дубля в ворота «Зенита» в декабре прошлого года питерцы захотели подписать Егора. «Рубин» был готов отпустить защитника, клубы договорились о переходе, но сам футболист отказался покидать казанский клуб. Сорокин не был уверен в том, что будет регулярно играть в «Зените», поэтому остался.

    Егор – воспитанник питерского клуба. Но в возрасте 17 лет он оказался не нужен «Зениту». Возможно, у него до сих пор осталась некая обида. После дубля в ворота бывшего клуба он это косвенно подтвердил: «Дополнительная мотивация, наверное, была. Потому что все-таки я был не особо нужен этому городу и команде в юношеском возрасте. Хотелось доказать, выиграть и показать себя с лучшей стороны».

    «Зенит» за Сорокиным еще вернется. Пока же Егор спасает «Рубин» от больших проблем. Зону стыковых матчей клуб опережает всего на пять очков.

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: РПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 8
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 25 апреля 2019, 22:50

      в этом сезоне, сыгравший 5 игр Жонатас , до сегодняшнего дня оставался ЛУЧШИМ БОМБАРДИРОМ!!!!
      Бердыевская схема не работает, это видно на простом примере: ушедший в Зенит Азмун ИЗГОЛОДАЛСЯ ПО ГОЛАМ... А не хватало ему в Рубине простых навесов с фланга... Разве есть ещё в РПЛ такая команда, не способная обеспечить навесами с флангов отличного нападающего?
      Сорокина я понимаю, Зеня- это помойка Миллера, где человек является игрушкой, винтиком... пример Данни показателен... да и Кержа обосрали, краше некуда... Сорокину надо уходить, но в приличный коллектив....

      1
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      Рейтинг: +919

      Вальдемар IV > семёнычев 29 апреля 2019, 22:46

      галицкий бы подсуетился, хотел же зимой

      1
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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 25 апреля 2019, 13:08

      сорокин только первый сезон играет, рано ему в топ, а казани просто пох на футбол, рубин делали как проект к 1000 летию казани или к чему-то подобному, а теперь надобность отпала

      1
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      Рейтинг: +846

      sined1951 25 апреля 2019, 12:21

      Сорокину летом надо переходить в Локомотив. Чорлука и Хеведес игроки возрастные, так что Сорокин будет иметь постоянную игровую практику. В Зените делать нечего, они вместо Ивановича скорее всего опять возьмут более-менее известного иностранца.

      0
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      Рейтинг: +299

      Ашет Арбузян 25 апреля 2019, 10:49

      Ещe раз: центральный защитник – лучший бомбардир клуба
      _____________________________
      Как-будто в новинку что-то. Денис Колодин в 2007 году хлеще и лучше исполнял.

      2
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      Рейтинг: +493

      Звезда запаса 25 апреля 2019, 08:52

      Даже волшебник с четками не помогает.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 25 апреля 2019, 00:05

      У Сорокина питерская школа, а это что-то значит! Надо Зене Рубину татарчонка вернуть, Нае...пуллина, или как его там. В Зените есть кому лавку попой вытирать.

      -1
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > prezent2017 25 апреля 2019, 10:06

      1) Что же вы такого образованного отфутболили и он со своей питерской школой мыкался по миру?
      2)Не надо было забирать "татарчонка": возвращать не пришлось бы.

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > Spinorr 25 апреля 2019, 14:16

      На стажировку послали в клуп низшей лиги. Пусть повзрослеет пока.

      -2
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > prezent2017 26 апреля 2019, 16:35

      Не послали, а выслали.
      как написано клуб "неизвестный"
      Он наш воспитанник, пять лет в системе Рубина.

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 24 апреля 2019, 23:21

      Сорокин и Бабурин цветут в Рубине, надеюсь и верю что сезон у Рубина в этом году сложится максимально положительным образом

      2
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > compka 25 апреля 2019, 10:07

      Куда уж максимальней то. В зону стыков что ли?

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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik > compka 25 апреля 2019, 11:23

      А следующий продолжится в ФНЛ!

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