Лучший бомбардир «Рубина» – центральный защитник. Это из-за проблем команды

Голы, которые всегда приносят очки.

Благодаря голу Егора Сорокина «Рубин» вырвал ничью в матче со «Спартаком» (1:1). Центральный защитник забил шестой мяч в чемпионате и подтвердил свой статус лучшего бомбардира клуба. Ещe раз: центральный защитник – лучший бомбардир «Рубина». Его ближайшие преследователи в клубе: Дмитрий Полоз (4 гола) и Хорен Байрамян (2 гола). В бомбардирской гонке РПЛ он в одной строке с Вандерсоном, Адриано и Смоловым.

twit text — Матч ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 29 апреля 2019 г.

Каждый из мячей Егора приносит «Рубину» очки. С «Ростовом», дважды со «Спартаком» и «Уфой» – ничьи. «Зениту» Сорокин забил два и его команда победила. Все мячи Сорокина до этого дня были забиты головой и со стандартов. Сегодня Сорокин впервые в чемпионате забил ногой и впервые с игры. Обычно Егору помогает высокий рост (190), прыгучесть (лучший по выигранным верховым единоборствам в команде), умение отклеивается от соперника (это отмечал Бердыев) и стандарты, которым научил команду Кафанов. Сегодня Егор прибежал в штрафную, когда команда разыгрывала аут. Тут одно из двух: либо это командная наработка под ауты, либо защитник побежал спасать матч. Главное, что это сработало.

Когда из Казани уехал Азмун, Сорокин сказал, что в команде есть замена для Сердара. Ей стал сам Егор, но для «Рубина» даже это оказалось проблемой. В последний раз команда побеждала в РПЛ 2 марта. За восемь последующих матчей «Рубин» набрал всего четыре очка и забил столько же голов.

В такой ситуации не помогает даже класс Сорокина.

Зимой он отказал «Зениту»

Сорокина хотели забрать из «Рубина» ещe в январе 2017-го. Егор имел на руках несколько предложений от клубов РПЛ, но работа под руководством Бердыева была для Сорокина в приоритете.

После дубля в ворота «Зенита» в декабре прошлого года питерцы захотели подписать Егора. «Рубин» был готов отпустить защитника, клубы договорились о переходе, но сам футболист отказался покидать казанский клуб. Сорокин не был уверен в том, что будет регулярно играть в «Зените», поэтому остался.

Егор – воспитанник питерского клуба. Но в возрасте 17 лет он оказался не нужен «Зениту». Возможно, у него до сих пор осталась некая обида. После дубля в ворота бывшего клуба он это косвенно подтвердил: «Дополнительная мотивация, наверное, была. Потому что все-таки я был не особо нужен этому городу и команде в юношеском возрасте. Хотелось доказать, выиграть и показать себя с лучшей стороны».

«Зенит» за Сорокиным еще вернется. Пока же Егор спасает «Рубин» от больших проблем. Зону стыковых матчей клуб опережает всего на пять очков.

Турнирная таблица РПЛ

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