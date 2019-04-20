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    Разбираем массовую потасовку «Зенита» и «Краснодара». Кто начал и почему


    2.8
    Голосов: 4
    Сегодня, 13:20
    Все из-за лимита и пропущенного фола.

    «Краснодар» проиграл «Зениту» (2:3). Все обсуждают прерванную серию Дзюбы, топовую игру 20-летнего вратаря Сафонова и очередной штрафной Ракицкого. Это был лучший матч по атакующей статистике и антуражу вокруг поля, но многое изменил эпизод с участием Перейры и Оздоева.

    Все случилось на 76-й минуте. «Зенит» тогда уже вел со счетом 2:1, а «Краснодар» потратил две замены и пошел в атакующий навал. Перейра получил мяч перед штрафной, Оздоев пошел в успешный отбор, но через секунду корчился на газоне. Судья Карасев в этой ситуации ничего не зафиксировал, хотя действия Перейры тянули на красную карточку.

    Стоп-кадры выглядят ужасно.

    Важная предыстория этого момента: на 67-й минуте Перейра получил желтую карточку, когда снес Дзюбу. Фол на Оздоеве при любых раскладах тянул на удаление, а Перейра продолжил игру и даже забил гол. Оздоев хотел продолжать, но через пару минут сел на газон и попросил замену.

    Дальше произошло самое интересное и важное из событий второго тайма. Эпизод с заменой растянулся на несколько минут, а в это время чуть не подрались несколько человек. Желтые карточки получили Анюков и Ари, наезжали друг на друга Мартынович и Дзюба. Оздоев уходил с поля несколько минут под крики фанатов и недовольство игроков «Краснодара».

    Вот полная версия из официального обзора игры от канала «Матч ТВ» на YouTube.

    Если видео не воспроизводится с нужной минуты, то начинайте смотреть с 12:30.

    Разберемся в основных моментах.

    1) Оздоев падает на газон и показывает скамейке, что нужна замена. Мартынович подходит к лежащему Магомеду, ругается на него из-за возможной затяжки времени, потом отталкивает Ригони и подскочившего Дзюбу. Начинается толкучка между Дзюбой и Мартыновичем, а в эпизод включаются и другие футболисты. Карасев пытается всех разнять.

    2) Оздоев покидает поле самостоятельно, но идет слишком медленно. Его оскорбляют с трибун, а игроки «Краснодара» подбегают и подталкивают Магомеда, чтобы шел быстрее. Этого эпизода нет в официальном обзоре, но вот характерная фотография от «Зенита».

    3) Оздоев уже почти подходит к скамейке, когда на бровке происходит еще один локальный конфликт. Там затягивается выход Анюкова вместо Оздоева. К Анюкову подбегает Ари, который в этот момент находился на скамейке. Ари сдерживают всем персоналом, Анюков ему отвечает и получает желтую карточку. Предупреждение выписывают и Сулейманову, который вообще готовился подавать угловой.

    В тот момент у «Зенита» вообще готовилась двойная замена. Вместе с Анюковым на поле должен был выйти Нобоа, но его выпустили только четыре минуты вместо Ригони. Там и скрывались причины конфликта и долгого ухода Оздоева. Сам Магомед сказал, что ему чуть не сломали ногу, а еще объяснил, почему так долго менялся.

    «Есть определенный лимит на легионеров, который надо учитывать. Сначала показали, что вместо меня выходит Нобоа, но начальник команды подсказал резервному арбитру, что так нельзя и что вместо меня будет выходить другой игрок. Из-за этого затягивалось время, а раньше этого я не мог просто взять и уйти с поля. Я ждал замены», – рассказал Оздоев.

    «Основная задача судьи – позволять играть в футбол. Сегодня пять минут мы не играли в футбол, а занимались какой-то ерундой», – ругался легионер «Краснодара» Классон.

    Игру все-таки продолжили, а Карасев добавил ко второму тайму сразу семь минут. Перейра забил красивый гол и сравнял счет, но победу «Зениту» принес Дзюба. Важно, что в решающем эпизоде Артем позиционно переиграл как раз Мартыновича, с которым бодался до этого. Конфликт из-за пропущенного фола и долгого ухода на замену разрешился голами.

    Актуальное и важное:

    Все события матча есть в нашем текстовом онлайне

    Тут читайте о 20-летнем вратаре «Краснодара», который стал героем матча

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Зенит», скриншоты с обзора игры от «Матч ТВ»
    Рейтинг: 2.8 Голосов: 4
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1231

      petrucho-spb 2 минуты назад

      Мартынович в штрафной полез к Оздоеву, Ари на бровку к Анюкову полез.Вот и весь сказ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +527

      Taps 3 минуты назад

      Зенит ,однозначно, сделал Краснодар.
      Семак и вся команда большие молодцы.
      Игра была великолепна !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +206

      х** вам всем 15 минут назад

      Такое ощущение что комментатор из трусов выпрыгнул и слюной захлебнулся

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12482

      DOCTOR PENALTY 21 минуту назад

      Разбирай не разбирай, крайний как всегда будет Ари.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1633

      dyema 21 минуту назад

      Ставки в этой игре были очень высоки, вот нервишки кое у кого и не выдержали.
      Карасёв по некоторым решениям был явно не прав, но хватило ума не наудалять кучу игроков, а то игра совсем была-бы сломана.

      1
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      Рейтинг: +4275

      prezent2017 49 минут назад

      Позорный Карась стоял в 3-х метрах и прекрасно видел, как сбили Оздоева. Свисток молчал. Дзюбу сбили в штрафной, развел руками. А еще говорят, что судьи Зениту помогают!

      3
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      ...
      Рейтинг: +335

      dimar > prezent2017 22 минуты назад

      нужен ВАР, как можно скорее.

      1
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