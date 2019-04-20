Разбираем массовую потасовку «Зенита» и «Краснодара». Кто начал и почему

Все из-за лимита и пропущенного фола.

«Краснодар» проиграл «Зениту» (2:3). Все обсуждают прерванную серию Дзюбы, топовую игру 20-летнего вратаря Сафонова и очередной штрафной Ракицкого. Это был лучший матч по атакующей статистике и антуражу вокруг поля, но многое изменил эпизод с участием Перейры и Оздоева.

Все случилось на 76-й минуте. «Зенит» тогда уже вел со счетом 2:1, а «Краснодар» потратил две замены и пошел в атакующий навал. Перейра получил мяч перед штрафной, Оздоев пошел в успешный отбор, но через секунду корчился на газоне. Судья Карасев в этой ситуации ничего не зафиксировал, хотя действия Перейры тянули на красную карточку.

Стоп-кадры выглядят ужасно.

Важная предыстория этого момента: на 67-й минуте Перейра получил желтую карточку, когда снес Дзюбу. Фол на Оздоеве при любых раскладах тянул на удаление, а Перейра продолжил игру и даже забил гол. Оздоев хотел продолжать, но через пару минут сел на газон и попросил замену.

Дальше произошло самое интересное и важное из событий второго тайма. Эпизод с заменой растянулся на несколько минут, а в это время чуть не подрались несколько человек. Желтые карточки получили Анюков и Ари, наезжали друг на друга Мартынович и Дзюба. Оздоев уходил с поля несколько минут под крики фанатов и недовольство игроков «Краснодара».

Вот полная версия из официального обзора игры от канала «Матч ТВ» на YouTube.

Если видео не воспроизводится с нужной минуты, то начинайте смотреть с 12:30.

Разберемся в основных моментах.

1) Оздоев падает на газон и показывает скамейке, что нужна замена. Мартынович подходит к лежащему Магомеду, ругается на него из-за возможной затяжки времени, потом отталкивает Ригони и подскочившего Дзюбу. Начинается толкучка между Дзюбой и Мартыновичем, а в эпизод включаются и другие футболисты. Карасев пытается всех разнять.

2) Оздоев покидает поле самостоятельно, но идет слишком медленно. Его оскорбляют с трибун, а игроки «Краснодара» подбегают и подталкивают Магомеда, чтобы шел быстрее. Этого эпизода нет в официальном обзоре, но вот характерная фотография от «Зенита».

3) Оздоев уже почти подходит к скамейке, когда на бровке происходит еще один локальный конфликт. Там затягивается выход Анюкова вместо Оздоева. К Анюкову подбегает Ари, который в этот момент находился на скамейке. Ари сдерживают всем персоналом, Анюков ему отвечает и получает желтую карточку. Предупреждение выписывают и Сулейманову, который вообще готовился подавать угловой.

В тот момент у «Зенита» вообще готовилась двойная замена. Вместе с Анюковым на поле должен был выйти Нобоа, но его выпустили только четыре минуты вместо Ригони. Там и скрывались причины конфликта и долгого ухода Оздоева. Сам Магомед сказал, что ему чуть не сломали ногу, а еще объяснил, почему так долго менялся.

«Есть определенный лимит на легионеров, который надо учитывать. Сначала показали, что вместо меня выходит Нобоа, но начальник команды подсказал резервному арбитру, что так нельзя и что вместо меня будет выходить другой игрок. Из-за этого затягивалось время, а раньше этого я не мог просто взять и уйти с поля. Я ждал замены», – рассказал Оздоев.

«Основная задача судьи – позволять играть в футбол. Сегодня пять минут мы не играли в футбол, а занимались какой-то ерундой», – ругался легионер «Краснодара» Классон.

Игру все-таки продолжили, а Карасев добавил ко второму тайму сразу семь минут. Перейра забил красивый гол и сравнял счет, но победу «Зениту» принес Дзюба. Важно, что в решающем эпизоде Артем позиционно переиграл как раз Мартыновича, с которым бодался до этого. Конфликт из-за пропущенного фола и долгого ухода на замену разрешился голами.

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