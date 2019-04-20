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    «Краснодар» проиграл в лучшем матче сезона. Их 20-летний вратарь – все равно герой


    4.3
    Голосов: 3
    20.04.2019 23:39
    Сафонов выдал ярчайший перфоманс.

    «Краснодар» и «Зенит» сыграли, вероятно, самый зрелищный матч этого чемпионата. За игру команды нанесли 30 ударов, из них в 16 в створ. Большая их часть была нанесена из пределов штрафной. Два раза мяч попадал в штангу. Главным героем этого зрелища стал вратарь «Краснодара». Несмотря на 3 пропущенных гола, Сафонов выдал невероятный перфоманс, совершив 10 сейвов.

    Сложно винить Матвея в пропущенных мячах. В случае с первым голом питерцы добили мяч в пустые ворота после спасения Сафонова. Ракицкий забил, исполнив идеальный штрафной, а Дзюба бил с убойной позиции, отправляя мяч в самый угол. Во всех трeх ситуациях спасти команду было просто нереально.

    20-летний кипер проводит всего первый сезон на высоком уровне. В ноябре прошлого года у «Краснодара» одновременно в лазарете оказались Синицын и Крицюк. Сафонов остался единственным вариантом для команды. И он воспользовался шансом.

    Матвей без серьeзных ошибок отыграл в пяти матчах Лиги Европы. Уверенно выступал и в РПЛ. Крицюк выздоровел, но Сафонов так и остался основным. В чемпионате России он провeл восемь игр – четыре из них на ноль. До матча с «Зенитом» у него были лучшие показатели в лиге по проценту отбитых ударов (86) отбитых ударов. После игры с питерцами статистика вратаря, скорее всего, только улучшилась.

    Что о нeм говорят его учителя?

    Первый тренер Матвея – Александр Рубцов рассказал, что заметил молодого вратаря в школе, где он работает учителем физкультуры: «Сафонова я сразу определил в ворота, он и не возражал. Матвей никогда не просился в нападение, ему боженька дал в воротах стоять. Он как встанет на маленькие ворота, так ему не забьeшь – руки как у паука. Данные у него бешеные».

    Тренер вратарей академии «Краснодара» Алексей Чистяков отмечал физиологические данные Сафонова: «Он моментально реагирует на любой удар, потому что имеет отменную зрительную реакцию».

    Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин вспоминал первые впечатления о Матвее: «У Сафонова есть хороший внутренний стержень, он харизматичен, надeжен и очень уверен в себе. Когда его совсем юным привлекали к работе с основным составом «Краснодара», он абсолютно не тушевался и руководил такими матeрыми игроками, как Гранквист, Смолов и Мамаев».

    Интересовались в Серии А

    Также Зинин рассказывал, что вратарeм интересовалась «Фиорентина»: «Их агенты действительно предлагали от имени клуба миллион евро за трансфер Матвея. Итальянцы видели Сафонова в матчах за юношескую сборную России, где он всегда был заметной фигурой».

    Сергея Галицкого такое предложение не устроило – он очень трепетно относится к воспитанникам клуба. Владелец «Краснодара» точно не пожалел о своeм решении. После таких матчей, как сегодня, за Сафонова нужно предлагать, как минимум, в десять раз больше.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press, ФК «Краснодар»
    Рейтинг: 4.3 Голосов: 3
    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +12462

      DOCTOR PENALTY 10 минут назад

      Молодец парень, двух конкурентов - киперов сборной усадил на лавку.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +32

      Grizli4G 16 минут назад

      Суперматч от Матвея Сафонова

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +66239

      zigbert 32 минуты назад

      Ему еще набраться опыта и будет вратарь №1.

      3
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      Рейтинг: +12462

      DOCTOR PENALTY > zigbert 14 минут назад

      Да, опыта не хватило, пустил от Ракицкого.

      1
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      Рейтинг: +2503

      Freyk > DOCTOR PENALTY 11 минут назад

      От Ракицкого кто только не пускал уже. Штрафные в девятку — это дело такое, даже с опытом шансы взять минимальные.

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