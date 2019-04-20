«Краснодар» проиграл в лучшем матче сезона. Их 20-летний вратарь – все равно герой

Сафонов выдал ярчайший перфоманс.

«Краснодар» и «Зенит» сыграли, вероятно, самый зрелищный матч этого чемпионата. За игру команды нанесли 30 ударов, из них в 16 в створ. Большая их часть была нанесена из пределов штрафной. Два раза мяч попадал в штангу. Главным героем этого зрелища стал вратарь «Краснодара». Несмотря на 3 пропущенных гола, Сафонов выдал невероятный перфоманс, совершив 10 сейвов.

Сложно винить Матвея в пропущенных мячах. В случае с первым голом питерцы добили мяч в пустые ворота после спасения Сафонова. Ракицкий забил, исполнив идеальный штрафной, а Дзюба бил с убойной позиции, отправляя мяч в самый угол. Во всех трeх ситуациях спасти команду было просто нереально.

20-летний кипер проводит всего первый сезон на высоком уровне. В ноябре прошлого года у «Краснодара» одновременно в лазарете оказались Синицын и Крицюк. Сафонов остался единственным вариантом для команды. И он воспользовался шансом.

twit text — Матч ТВ (@MatchTV) 21 апреля 2019 г.

Матвей без серьeзных ошибок отыграл в пяти матчах Лиги Европы. Уверенно выступал и в РПЛ. Крицюк выздоровел, но Сафонов так и остался основным. В чемпионате России он провeл восемь игр – четыре из них на ноль. До матча с «Зенитом» у него были лучшие показатели в лиге по проценту отбитых ударов (86) отбитых ударов. После игры с питерцами статистика вратаря, скорее всего, только улучшилась.

Что о нeм говорят его учителя?

Первый тренер Матвея – Александр Рубцов рассказал, что заметил молодого вратаря в школе, где он работает учителем физкультуры: «Сафонова я сразу определил в ворота, он и не возражал. Матвей никогда не просился в нападение, ему боженька дал в воротах стоять. Он как встанет на маленькие ворота, так ему не забьeшь – руки как у паука. Данные у него бешеные».

Тренер вратарей академии «Краснодара» Алексей Чистяков отмечал физиологические данные Сафонова: «Он моментально реагирует на любой удар, потому что имеет отменную зрительную реакцию».

Бывший спортивный директор «Краснодара» Алексей Зинин вспоминал первые впечатления о Матвее: «У Сафонова есть хороший внутренний стержень, он харизматичен, надeжен и очень уверен в себе. Когда его совсем юным привлекали к работе с основным составом «Краснодара», он абсолютно не тушевался и руководил такими матeрыми игроками, как Гранквист, Смолов и Мамаев».

Интересовались в Серии А

Также Зинин рассказывал, что вратарeм интересовалась «Фиорентина»: «Их агенты действительно предлагали от имени клуба миллион евро за трансфер Матвея. Итальянцы видели Сафонова в матчах за юношескую сборную России, где он всегда был заметной фигурой».

twit text — Алексей Зинин (@alexzinin1) 9 ноября 2018 г.

Сергея Галицкого такое предложение не устроило – он очень трепетно относится к воспитанникам клуба. Владелец «Краснодара» точно не пожалел о своeм решении. После таких матчей, как сегодня, за Сафонова нужно предлагать, как минимум, в десять раз больше.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Актуальные материалы:

ЦСКА играл лучше в первом тайме. Но к победе был ближе «Локомотив»

Двойной суперсэйв вратаря не спас «Енисей». Команда упустила последний шанс спастись