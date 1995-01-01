Двойной суперсэйв вратаря не спас «Енисей». Команда упустила последний шанс спастись

Очень красивый момент матча, но и это не помогло.

В 23 туре РПЛ в Красноярске встречались «Енисей» и «Уфа». Вывеска не очень привлекательная, но матч высокой важности для обоих клубов. Для «Енисея» – вообще последняя возможность избежать прямого вылета. 16-я команда принимала 14-ю, отставая от зоны стыков на восемь очков.

Полупустой стадион, жуткого качества поле, множество ошибок, редкие голевые моменты – так смотрелась эта игра. Из общего ряда выбился потрясающий двойной сэйв голкипера «Енисея» Юрия Нестеренко – он вытащил пенальти и тут же среагировал на добивание. Очень красиво и очень эффективно.

twit text — Российская Премьер-Лига (@rfpl) 13 апреля 2019 г.

Между тем, матч закончился вничью 0:0, и это значит, что шансы «Енисея» на спасение – лишь математические. А вот что по фактам:

• За семь туров до конца – те же минус восемь от черты. Даже если вдруг представить, что главные конкуренты – «Анжи» и «Уфа» – все проиграют, «Енисею» нужно выиграть как минимум три матча. В этом сезоне в целом они выиграли всего два.

• При том календаре, что остался у «Енисея» в этом сезоне, о трех победах можно не мечтать, там за счастье выиграть бы один матч. Красноярцам предстоят игры со «Спартаком», «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом», а также с «Оренбургом», «Анжи» и «Динамо». Матч с конкурентами-махачкалинцами состоится в 27 туре, но не исключено, что к этому времени «Енисей» уже официально покинет Премьер-лигу.

• Чтобы вклиниться в зону стыков, нужно сделать гигантский рывок, но с помощью чего? Истории вокруг обращения к губернатору по отставке Аленичева и скандального ухода Занева лишь портят эмоциональный фон, а дополнительных ресурсов, чтобы добавить по игре, у команды просто нет.

Суперсэйв Нестеренко не спас «Енисей» – команда уже точно вылетит. Была бы красивая история: вратарь совершил гениальное двойное спасение и воодушевил одноклубников, которые выиграли и сократили разрыв до пяти очков, обеспечив интригу в конце чемпионата. Но они не выиграли, так что интриги не будет. Дмитрий Аленичев вылетал из РПЛ с тульским «Арсеналом», теперь вылетит и с «Енисеем».

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Чемпионат России. РПЛ. 23-й тур

Енисей (Красноярск) – Уфа (Уфа) – 0:0 (0:0)

«Енисей»: Нестеренко, Гаджибеков, Грицаенко, Кичин, Ятченко, Семакин, Сарр, Огуде, Зотов (Комков, 56), Соболев, Кутьин (Саркисов, 55).

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Круговой, Аликин, Карп, Бизяк (Безденежных, 84), Тилль, Неделчару, Ванек (Пауревич, 53), Никитин, Вомбергар (Сысуев, 62).

Предупреждения: Карп, 15; Кичин, 17; Живоглядов, 45.

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