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    Человек в костюме робота открыл матч ЦСКА – «Оренбург». С ним связана странная история


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 20:21
    Вспомнили несколько месяцев спустя.

    Первое касание мяча на игре ЦСКА – «Оренбург» сделал робот Алеша, так его представили на стадионе. Комментатор Роман Нагучев в эфире сказал, что мы сможем понять, как будет нанесен первый удар по мячу в исполнении искусственного интеллекта. Робот дошел до центрального круга и нанес удар.

    Нагучев после матча сообщил, что знал заранее – бить по мячу будет человек в костюме робота: «С ним же общался один из представителей ЦСКА, просто это забавно, вот и все. Он выглядел как робот».

    Видео взято с YouTube-канала «Матч ТВ»

    В конце прошлого года телеканал «Россия 24» снял сюжет о роботе по имени Борис, который вышел на сцену в Ярославле во время школьного форума. Его назвали самым современным роботом, позже оказалось, что это был человек в костюме робота. Такой костюм (он так и называется – «костюм робота Алеши») можно приобрести за 250 тысяч рублей у компании, которая разрабатывает такие вещи.

    В ролике не пояснили, что робот ненастоящий, поэтому телеканал подвергся критике. Однако участники форума подтвердили, что не приняли человека в костюме за настоящего робота. На «России 24» был выпущен еще один ролик, где сообщалось, что зрители просто не поняли задумку, а тему быстро подхватила украинская пресса, поэтому тон публикаций был издевательским.

    Спустя несколько месяцев после той истории тему робота Алеши снова подняли, увидев его сегодня на футбольном матче.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Кадр из обзора «Матч ТВ»
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии4
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      Рейтинг: +640

      rammax fcsm 29 минут назад

      до чего дошёл прогресс
      до невиданных чудес.. ,
      робот матчу старт даёт,
      коней за щеку ипёт...

      0
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      Рейтинг: +825

      Jack24 1 час назад

      Это позор какой то

      0
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      Рейтинг: +136

      dovakin 2 часа назад

      Когда уже выйдет робот в форме человека!?

      0
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      Рейтинг: +1304

      InterMilLano1908 > dovakin 1 час назад

      Уже чпокают таких в Японии

      1
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