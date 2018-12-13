Человек в костюме робота открыл матч ЦСКА – «Оренбург». С ним связана странная история

Вспомнили несколько месяцев спустя.

Первое касание мяча на игре ЦСКА – «Оренбург» сделал робот Алеша, так его представили на стадионе. Комментатор Роман Нагучев в эфире сказал, что мы сможем понять, как будет нанесен первый удар по мячу в исполнении искусственного интеллекта. Робот дошел до центрального круга и нанес удар.

Нагучев после матча сообщил, что знал заранее – бить по мячу будет человек в костюме робота: «С ним же общался один из представителей ЦСКА, просто это забавно, вот и все. Он выглядел как робот».

Видео взято с YouTube-канала «Матч ТВ»

В конце прошлого года телеканал «Россия 24» снял сюжет о роботе по имени Борис, который вышел на сцену в Ярославле во время школьного форума. Его назвали самым современным роботом, позже оказалось, что это был человек в костюме робота. Такой костюм (он так и называется – «костюм робота Алеши») можно приобрести за 250 тысяч рублей у компании, которая разрабатывает такие вещи.

В ролике не пояснили, что робот ненастоящий, поэтому телеканал подвергся критике. Однако участники форума подтвердили, что не приняли человека в костюме за настоящего робота. На «России 24» был выпущен еще один ролик, где сообщалось, что зрители просто не поняли задумку, а тему быстро подхватила украинская пресса, поэтому тон публикаций был издевательским.

Спустя несколько месяцев после той истории тему робота Алеши снова подняли, увидев его сегодня на футбольном матче.

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