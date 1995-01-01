Безумный тайм в матче ЦСКА: 4 мяча, гол Облякова с центра поля, удаление Марио

РПЛ, это ты?

В 23 туре РПЛ ЦСКА после успешного дерби принимает замыкающий десятку «Оренбург». Сам факт раннего гола армейцев никого не удивил – понятно, что они являются фаворитами в этой игре. Но насколько же красивым и одновременно комичным он получился. За этим событием не успела даже трансляция.

На 14-й минуте Иван Обляков, находясь в центральном круге, зашвырнул мяч в штрафную «Оренбурга» и тем самым перекинул вратаря. Вероятно, он видел, что Фролов далеко вышел из ворот, поэтому принял решение бить. Как сказали комментаторы матча, голкипер гостей в этот момент раздавал указания защитникам. Отразить удар Облякова он не сумел.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.

Обляков начинал сезон в составе «Уфы», он успел отметиться сразу в двух еврокубках – за уфимцев играл в Лиге Европы, за ЦСКА – в Лиге чемпионов. До сегодняшнего дня 20-летний полузащитник не забивал за ЦСКА, но с «Оренбургом» удалось открыть счет своим голам за клуб.

Этот гол задал тон всей игре. Дальше просто огонь:

• «Уфа» сравняла счет (Ойеволе), а потом и вышла вперед, когда забил игрок-открытие сезона – Сутормин.

• Тут же получил вторую желтую карточку и покинул поле Марио Фернандес. Буквально за семь минут ЦСКА умудрился получить 1:2 после 1:0 и еще остаться вдесятером.

• На 32-й минуте ЦСКА сравнял счет после удара Эрнандеса – 2:2!

• 2:3 на 54-й минуте сделал Деспотович каким-то невероятным ударом из пределов штрафной.

twit text — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 13 апреля 2019 г.

Уж не потому ли матч такой огненный, что первый удар по мячу сделал робот?

twit text — Сергей Астахов (@SAstahov) 13 апреля 2019 г.

В прошлом туре «Анжи» и «Динамо» устроили веселье во втором тайме, очень зрелищно играли «Краснодар» и «Крылья Советов», суперкамбэк сотворил «Урал», было огненное дерби и совсем не скучный матч «Локомотива» и «Зенита». Сейчас тур только начался, а уже сколько событий в первые полчаса.

Смотреть РПЛ в апреле стало интереснее.

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