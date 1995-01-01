Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист или порноактер?
    Тест: футболист или порноактер?
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?
    Тест: знаете ли вы всех игроков «Вольфсбурга»?

    Безумный тайм в матче ЦСКА: 4 мяча, гол Облякова с центра поля, удаление Марио


    5
    Голосов: 1
    Сегодня, 14:55
    РПЛ, это ты?

    В 23 туре РПЛ ЦСКА после успешного дерби принимает замыкающий десятку «Оренбург». Сам факт раннего гола армейцев никого не удивил – понятно, что они являются фаворитами в этой игре. Но насколько же красивым и одновременно комичным он получился. За этим событием не успела даже трансляция.

    На 14-й минуте Иван Обляков, находясь в центральном круге, зашвырнул мяч в штрафную «Оренбурга» и тем самым перекинул вратаря. Вероятно, он видел, что Фролов далеко вышел из ворот, поэтому принял решение бить. Как сказали комментаторы матча, голкипер гостей в этот момент раздавал указания защитникам. Отразить удар Облякова он не сумел.

    Обляков начинал сезон в составе «Уфы», он успел отметиться сразу в двух еврокубках – за уфимцев играл в Лиге Европы, за ЦСКА – в Лиге чемпионов. До сегодняшнего дня 20-летний полузащитник не забивал за ЦСКА, но с «Оренбургом» удалось открыть счет своим голам за клуб.

    Этот гол задал тон всей игре. Дальше просто огонь:

    • «Уфа» сравняла счет (Ойеволе), а потом и вышла вперед, когда забил игрок-открытие сезона – Сутормин.

    • Тут же получил вторую желтую карточку и покинул поле Марио Фернандес. Буквально за семь минут ЦСКА умудрился получить 1:2 после 1:0 и еще остаться вдесятером.

    • На 32-й минуте ЦСКА сравнял счет после удара Эрнандеса – 2:2!

    • 2:3 на 54-й минуте сделал Деспотович каким-то невероятным ударом из пределов штрафной.

    Уж не потому ли матч такой огненный, что первый удар по мячу сделал робот?

    В прошлом туре «Анжи» и «Динамо» устроили веселье во втором тайме, очень зрелищно играли «Краснодар» и «Крылья Советов», суперкамбэк сотворил «Урал», было огненное дерби и совсем не скучный матч «Локомотива» и «Зенита». Сейчас тур только начался, а уже сколько событий в первые полчаса.

    Смотреть РПЛ в апреле стало интереснее.

    Двойной суперсэйв вратаря не спас «Енисей». Команда упустила последний шанс спастись

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер ЦСКА
    Рейтинг: 5 Голосов: 1
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5032

      Skull_Boy 9 минут назад

      Класс оба идут в подкат и получают удар по ногам, только игрок Оренбурга заныл и сразу карточка Марио, только за удар коленом в лицо игрпока в ЦСКА почему то карточки нет смешно, а ну да дочерка питерская играет, да и судья от туда же, а это уже совпадение конечно же, очередной позор

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77085
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    Рубик Докоян
    68159
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru