Защитник Занев ушел из «Енисея». Он сказал, что разочаровался в Аленичеве

Защитник Петар Занев расторг контракт с «Енисеем». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

В интервью болгарскому изданию Gong Занев рассказал, почему он ушел из команды.

Коротко:

Занев не хочет работать с Аленичевым.

Контракт расторгнут по инициативе футболиста.

По словам Занева, тренерский штаб обвинил нескольких игроков (один из них Занев) в том, что они хотели слить тренера.

Когда футболист задал Аленичеву вопрос про обвинения, тренер сказал, что про обвинения говорили агенты.

Занев решил, что клуб врет ему.

«Мой контракт с «Енисеем» был расторгнут по моей инициативе. Я принял это решение, потому что не хочу работать с таким тренером, как Дмитрий Аленичев. Вернувшись из сборной, я с узнал, что тренерский штаб обвинил некоторых игроков, в том числе и меня, в том, что мы сознательно проиграли игру в Самаре, чтобы слить тренера.

Я допускаю, что в некоторых встречах, возможно, недостаточно хорошо играл или допустил ошибки на поле, но никто не имеет права обвинять меня в умышленном проигрыше. Я играл в Болгарии, Испании и России – вы можете спросить у моих бывших команд, и никто не скажет, что Петар Занев когда-либо участвовал в таких вещах. Мне 33 года, я сохраняю свое имя и профессиональную репутацию.

Когда я лично спросил у Дмитрия Аленичева про обвинения в мой адрес, он отвернулся от меня и сказал, что об этом говорили агенты, а не он. Я честно признаюсь, что в этот момент я почувствовал, что они лгут мне. После звонка от агента я понял, что был прав. Я всегда жил с принципом, согласно которому вы должны говорить человеку в лицо, что о чем думаете, а не за его спиной. Но он [Аленичев] не сказал правду в глазу ни одному из игроков. Поговорите с игроками, объясните причины, по которым тренер недоволен ими. Но он не сказал ни слова о том, почему был недоволен. И в то же время он говорит нам, что не сможет решить проблемы этой команды!

Уверен, что при правильном подходе тренера к игрокам, его умению наладить отношения внутри команды мы могли бы значительно выше идти в таблице. На десятом месте!

Я всегда уважал Дмитрия Аленичева, но я разочарован им как человеком. Тренер должен уметь объединять команду, быть авторитетом в раздевалке. Я думаю, что никто из игроков не верит в это на данный момент.

Мне грустно от того, что происходит, потому что в Красноярске живут хорошие люди и очень эмоциональные болельщики. Я не забуду о вашей поддержке в социальных сетях и на стендах», – сказал Занев.