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    ЦСКА играл лучше в первом тайме. Но к победе был ближе «Локомотив»


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    Сегодня, 21:13
    Ничья на руку соперникам по таблице.

    • Юрий Сeмин выпустил максимально атакующий состав. Крайние защитники: Рыбус и Игнатьев – до перехода в «Локомотив» были атакующими игроками. В тройке центральных полузащитников вышли Антон Миранчук и Фернандеш – футболисты, чьи атакующие качества значительно перевешивают оборонительные. По сути, ярко выраженных оборонительных игроков у «Локо» было всего трое: Кверквелия, Хeведес и Крыховяк.

    • Смелый состав не принeс пользы, которой можно было ждать. У «Локо» не получалось контролировать мяч в центре. Не получалось прессинговать (в принципе, «Локомотив» плох в прессинге против команд с тремя защитниками). Значительную часть подборов выигрывал ЦСКА.

    • И всe-таки до забитого гола «Локомотив» эффектно переходил в атаку за счeт быстрых перепасовок между братья Миранчуками, Фернандешом и Смоловым. Одна из таких комбинаций привела к угловому, который в конечном счeте завершился голом.

    • До этой игры «Локомотив» был единственной командой РПЛ, которая в этом сезоне не забивала до 15 минуты. Серия прервалась.

    • После пропущенного мяча ЦСКА забрал мяч себе и практически не позволял сопернику заходить на свою половину. «Армейцы» часто входили в штрафную «Локо», но не могли найти удобную позицию для удара. «Локомотив» играл плотно и блокировал мячи. У одного только Кверквелии за первый тайм – 5 блоков.

    • В эпизоде с голом ЦСКА явно недоработал Игнатьев. Но отдаeм должное Чалову – Фeдор хорошо ускорился и грамотно ушeл от Крерквелии. До этого из команд первой пятерки Чалов забивал только «Зениту».

    • В перерыве у «Локо» произошла двойная замена. Игнатьев получил повреждение, вместо него вышел Идову. Из-за лимита Сeмину пришлось убирать Фернандеша, которого заменил Тарасов.

    • У ЦСКА после перерыва ушeл получивший повреждение Бекао. Его заменил Васин, который из-за травмы не играл с декабря 2017 года.

    • С выходом оборонительного Тарасова игра «Локомотива» стала более сбалансированной. «Локо» перестал глубоко садиться и стал больше времени проводить с мячом на чужой половине. Вероятно, большую роль сыграли установки Сeмина в перерыве.

    • Идову тоже улучшил игру в обороне «Локомотива». В первом тайме Щенников легко входил в штрафную. Идову не позволял ему это делать. На 92 минуте Брайан и вовсе мог перевернуть игру: он отдал прекрасный пас в штрафную на Фарфана. Но тот не смог обработать мяч.

    • В последние десять минут «Локомотив» был сильнее и должен был забивать. Гончаренко заменой атакующего Сигрудссона на оборонительно Бийола как бы подтвердил, что ЦСКА в конце важнее не проиграть.

    • Мини-вывод: ЦСКА смотрелся лучше и контролировал игру большую часть первого тайма. Но был в роли отыгрывающегося и забил лишь гол. Во втором тайме «Локомотив» переиграл «армейцев», не дав создать ничего у своих ворот и создав два явных голевых момента.

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Наталия Кондратенко
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