Дзюба: «Испытал те же ощущения, какие были у меня на ЧМ. Сегодня я самый счастливый человек на свете»

Форвард «Зенита» Артем Дзюба прокомментировал результат матча 24-го тура РПЛ против «Краснодара» (3:2).

Дзюба забил два гола в этой игре.

Один из них – на 95-й минуте встречи, этот мяч стал победным.

Для Дзюбы это первые голы за «Зенит» с октября.

«Во-первых, я хочу сказать спасибо всем партнерам. Мы продемонстрировали командный дух. Я испытал такие же ощущения, какие у меня были на чемпионате мира. Боялся, что никогда больше такого не испытаю, но сегодня это произошло.

Обожаю этот стадион, газон, атмосферу. Это реально мой любимый стадион. Конечно, есть наша «Газпром Арена» с крышей, ее я тоже обожаю, она нас спасает. «Краснодар» играет в открытый футбол, мы — в открытый футбол...

Благодарен вам за поддержку. Всегда говорил, что стараюсь работать на команду. Благодарен всем тем, кто в меня верил. Испытал эмоции, которые у меня были после Испании, после Египта. Благодарен жизни за эти эмоции.

Во-вторых, важна следующая игра против «Динамо». Мы им проиграли на выезде. Теперь нужно собрать все эмоции. Все в наших руках. Нельзя терять очки, потому что тогда сегодняшняя победа пойдет насмарку.

А сегодня я самый счастливый человек на свете», – сказал Дзюба.

«Краснодар» проиграл в лучшем матче сезона. Их 20-летний вратарь – все равно герой