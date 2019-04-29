Кононов придумал для Фернандо новую роль. Получается неоднозначно

Но сегодня это сработало.

С возвращением Фернандо в состав после травмы, Кононов стал использовать бразильца в роли плеймекейра, под нападающим. Против «Енисея» и «Арсенала» это не работало. С «Рубином» Фернандо вновь сыграл в роли «десятки» и наконец-то получилось: бразилец забил единственный гол команды, совершил много полезных действий и был лучшим на поле у «Спартака».

До этого момента Фернандо ни разу за профессиональную карьеру не играл в позиции плеймейкера. Кононов, возглавив «Спартак», сразу заявил, что видит бразильца в этой роли: «Рассматриваю Фернандо в том числе на позиции «десятки», под нападающим. Каждый футболист в идеале должен играть на двух-трeх позициях. Фернандо обладает прекрасным пасом и ударом, пониманием игры в атаке. Поэтому вторую позицию для него вижу именно в роли под нападающим. Он может принести нам пользу там. Хватит ли физики? А почему нет? Позиция «десятки» – не игра на скорости, а интеллект. Конечно, было бы неплохо, если бы он обладал скоростью Адриано, но что есть, то есть. Его движения тоже достаточно».

twit text — Матч ПРЕМЬЕР (@matchpremier) 29 апреля 2019 г.

Но в первых двух играх тренер «Спартака» всe-таки использовал бразильца в привычной для него позиции – в опорной зоне. Потом Фернандо получил травму и пропустил четыре месяца. Выйдя в новой роли против «Енисея», у бразильца ничего не получалось. Мяч не доходил до него, и он по привычке опускался к центральному кругу. Против «Арсенала» был командный провал – Фернандо в нeм смотрелся так же блекло, как и все его партнeры.

Кононов защищал бразильца: «Позиция десятки для Фернандо новая. Я им доволен. Будем оттачивать его игру на этой позиции».

Сегодня идея тренера наконец-то заработала, хоть в итоге и не принесла победы. У Фернандо получалось открываться между линий и создавать для партнеров моменты. За игру он отдал пять острых передач, плюс забил гол. Бразилец получал мяч в более высоких позициях, чем ярковыраженный нападающий Зе Луиш

Почему это спорная идея?

Фернандо всю жизнь отыграл в опорной зоне. Его основной функцией всегда был вывод команды из обороны в атаку, он задавал командный темп и выполнял оборонительную работу. Обычно он искал партнeров передачами между линий. Теперь он, наоборот, должен открываться между этих линий. Постоянно двигаться, предлагать себя. И заниматься плеймейкерскими функциями не из глубины, а прямо перед чужой штрафной.

Открываться между линиями и много бегать у него так и не получилось в матчах против «Енисея» и «Арсенала». А вот «Рубин» дал большую свободу, и Фернандо показал хорошее движение: он совершил много важных рывков и грамотно открывался. Правда, хватило его в таком режиме примерно до 60 минуты. После он устал и нужного для его позиции движения не давал.

Кононов подчeркивал, что позиция «десятки» – это в первую очередь интеллект, а не физика. Отчасти, это правда. Только если представить ситуацию, что «десятка» всегда получает мяч лицом к воротам и в статике. Плеймейкеры действовали так 15-20 лет назад. Сейчас всe изменилось. Позиция статичной «десятки» практически вымерла. Сегодня плеймейкер должен быть в постоянном движении для того, чтобы открыться в нужной зоне, в нужное время и при этом правильно поставить корпус при принятии мяча.

У Фернандо действительно есть уникальные для чемпионата России пасовые навыки и техника. Если он подтянет физические аспекты, то сможет стать хорошим плеймейкером. Правда, для этого ещe нужно научиться открываться. Пока бразилец провeл слишком мало матчей на новой позиции, чтобы давать оценку идее Кононова. Но по задумке – она точно интересная.

А ещe Фернандо недавно начал говорить на русском. Это тоже может помочь ему освоиться на новой позиции