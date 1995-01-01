Фернандо заговорил на русском. Это удивило больше победы «Спартака»

Идеальное возвращение.

Для полузащитника «Спартака» Фернандо игра с «Енисеем» была важной. Он вышел в стартовом составе впервые с начала декабря, когда отыграл 42 минуты в матче с «Локомотивом». Все это время Фернандо лечился после травмы, а в проигранной игре с «Ростовом» наконец-то появился на 10 минут. Сегодня его полноценное возвращение запомнилось интервью в перерыве.

Бразилец Фернандо разговаривал с Нобелем Арустамяном на русском языке. С акцентом, но вполне сносно. Ничего важного не сказал, но сейчас это интервью обсуждают больше, чем результат матча. Как здесь не вспомнить, что натурализованный защитник ЦСКА Марио Фернандес все еще боится подобных попыток.

twit text — Игорь Ванюков (@Pechorin93) 21 апреля 2019 г.

twit text — Сергей Сапсаныч(@motiv_14) 21 апреля 2019 г.

twit text — cuggxa (@cuggxa) 21 апреля 2019 г.

twit text — Пеннивайз Занозина(@Pan_Pennywise) 21 апреля 2019 г.

twit text — Домовик(@Domovi4) 21 апреля 2019 г.

Впервые Фернандо заговорил на русском еще в январе. Вот его интервью на канале «Спартака» в YouTube. Там тоже была приятная реакция от болельщиков.

Фернандо провел два сезона в украинском «Шахтере» и мог подучить язык уже там. Но год в «Сампдории» явно испортил его знания. Когда Фернандо приехал в Россию, с ним рядом всегда был переводчик. В «Спартаке» бразилец проводит уже третий полноценный сезон – прогресс в знании языка явно есть.

На поле тоже все хорошо

«Спартак» на домашнем стадионе обыграл «Енисей» (2:0). Зотов попал в перекладину, а один из мячей забил защитник Николай Рассказов. Для него этот гол стал первым за «Спартак» в РПЛ. Еще один автор гола – Гулиев, который впервые забил за «Спартак» после зимнего перехода из «Ростова».

Главный итог матча в том, что «Спартак» опять попал в борьбу за место в Лиге чемпионов. Даже отставание от второго места сократилось до четырех очков. Одним из заметных игроков на поле тоже оказался Фернандо: он не забил, но активничал даже слишком много. Кононов рассказал в интервью каналу «Матч Премьер», что Фернандо в этой игре исполнял роль десятки.

Фернандо четыре раза пробил в сторону ворот, но ни разу не попал в створ. Угловых от бразильского полузащитника накопилось сразу шесть. Много – это не всегда о хорошем, но Фернандо выдал еще и 91% точности передач. Два ассиста от Луиса Адриано запомнятся больше, но возвращение Фернандо все равно удалось.

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