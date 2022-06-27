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    Фернандо

    #6 | Полузащитник
    Имя Фернандо
    Фамилия Менегаццо
    Состав Без клуба
    Родной город Анита-Гарибальди
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 3 мая 1981 (41 год)
    Рост 186
    Вес 79
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