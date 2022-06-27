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Фернандо
Фернандо
Завершил карьеру
3 мая 1981 (45), Анита-Гарибальди
#6 | Полузащитник
186 см | 79 кг
Бразилия | Италия
Статистика
Новости
Публикации
Кудряшов: «Фернандо и Луис Андриано в порядке. Как их не оставили в «Спартаке»?»
2022.06.27 15:50
2
Довбня впечатлен ударом Фернандо со штрафного
2018.03.12 06:51
23
Писарев не смог объяснить пас Фернандо в рекламный щит
2017.11.03 09:05
10
Титов назвал причины обилия травм у «Спартака»
2017.10.13 08:51
6
Видео
Коутиньо: «Фернандо отметился шикарным голом»
2017.09.27 01:24
7
Мирзоян: «Неужели, каждый проигранный «Спартаком» матч нужно называть дерби?»
2017.08.21 06:42
10
Валерий Газзаев: «Спартак» показывает не чемпионский график, а график для борьбы за выживание!»
2017.08.08 08:52
13
Ловчев: «Лидеры «Спартака» выглядят неважно»
2017.08.08 08:45
23
Ловчев: «Менеджмент «Спартака» затянул с трансферами»
2017.08.08 06:18
33
Бышовец назвал действия полузащиты «Спартака» провальными
2017.08.08 06:06
3
Романцев: «Комбинацию, которую завершил Ерохин, я бы назвал чисто спартаковской»
2017.08.07 07:53
4
Луис Адриано: «Дело не в аргентинцах, а в класико»
2017.08.04 06:33
63
Орлов считает, что «Спартаку» надо укреплять защиту
2017.08.03 09:07
14
Витиньо поддержал решение Фернандеса играть за сборную России
2017.07.27 11:33
5
Веллитону нравится игра Ананидзе
2017.06.01 08:06
3
Карпин: «На данный момент лучшим тренером в России является Каррера»
2017.03.24 08:06
21
Фернандо: «Меня очень впечатлили болельщики «Спартака»
2016.11.17 08:42
12
Фернандо: «Монтелла и Каррера имеют общие черты»
2016.11.17 06:43
4
Фернандо: «В матче с «Зенитом» сделаем акцент на точность передач»
2016.09.30 16:16
4
«Милан» намерен арендовать у «Манчестер Сити» Фернандо
2016.08.17 11:03
Фернандо, Кутепов и Промес – в «старте» на матч с АЕКом
2016.08.04 18:34
6
«Сампдория» предлагает «Спартаку» четыре миллиона и Фернандо за Попова
2016.05.31 15:43
7
«Ливерпуль» поборется с «Порту» за полузащитника «Манчестер Сити»
2016.03.17 06:30
Компани вернулся в строй
2015.12.23 18:49
1
Пеллегрини: «Важно сделать свою работу»
2015.12.07 16:51
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РПЛ. «Локомотив» с 11 россиянами в старте не смог обыграть «Крылья» – 1:1
Вчера, 22:39
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У «Локомотива» сорвался трансфер игрока, ездившего на ЧМ-2026
Вчера, 22:30
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