Витиньо поддержал решение Фернандеса играть за сборную России

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как воспринял решение о выступлении за российскую сборную его партнер по команде Витиньо. Напомним, что Фернандес получил российский паспорт, и теперь дожидается вызова в национальную команду.

– Как Витиньо воспринял ваше желание играть за сборную России? Сильно удивился?

– Он действительно одобрил мой выбор, понял меня. Был двумя руками за.

– Вы в свою очередь не предложили ему еще несколько лет отыграть в России и также принять наше гражданство?

– Кто знает, посмотрим. Сейчас могу сказать одно: Витиньо – отличный игрок!

– Сильнее спартаковца Луиса Адриано?

– Не готов сравнивать. Они все-таки играют на разных позициях. У Витиньо огромный потенциал для роста. Настоящий профессионал, тренируется не только на базе, но и дома. Сейчас он здорово прибавил, причем довольно резко. У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в России.

– Как поздравили с чемпионством вашего друга Фернандо?

– От всей души. Фернандо – мой большой друг, ведь я играл с ним еще в «Гремио». Иногда хожу к нему в гости, иногда выбираемся вместе поужинать, несмотря на то, что выступаем за принципиальных соперников. Сейчас никаких ставок не делали, но в этом году чемпионом станет ЦСКА!