Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Витиньо поддержал решение Фернандеса играть за сборную России

Витиньо поддержал решение Фернандеса играть за сборную России

27 июля 2017, 11:33
5

Защитник ЦСКА Марио Фернандес рассказал о том, как воспринял решение о выступлении за российскую сборную его партнер по команде Витиньо. Напомним, что Фернандес получил российский паспорт, и теперь дожидается вызова в национальную команду.

– Как Витиньо воспринял ваше желание играть за сборную России? Сильно удивился?

– Он действительно одобрил мой выбор, понял меня. Был двумя руками за.

– Вы в свою очередь не предложили ему еще несколько лет отыграть в России и также принять наше гражданство?

– Кто знает, посмотрим. Сейчас могу сказать одно: Витиньо – отличный игрок!

– Сильнее спартаковца Луиса Адриано?

– Не готов сравнивать. Они все-таки играют на разных позициях. У Витиньо огромный потенциал для роста. Настоящий профессионал, тренируется не только на базе, но и дома. Сейчас он здорово прибавил, причем довольно резко. У него есть все, чтобы стать одним из лучших игроков в России.

– Как поздравили с чемпионством вашего друга Фернандо?

– От всей души. Фернандо – мой большой друг, ведь я играл с ним еще в «Гремио». Иногда хожу к нему в гости, иногда выбираемся вместе поужинать, несмотря на то, что выступаем за принципиальных соперников. Сейчас никаких ставок не делали, но в этом году чемпионом станет ЦСКА!

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Спартак Адриано Луис Фернандо Фернандес Марио Витиньо
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
catalin17CSKA
1501145244
Отличный человек Марио, побольше бы таких легионеров
Ответить
acer2003
1501146981
На данный момент Фернандес единственный лег, который реально может усилить сборную ! Удачи Марио
Ответить
himik2-62
1501163978
наврятли в сборную позовут
Ответить
vladimir-7
1501168588
Марио, отличный защитник, и такие теплые тношения между игроками, только радуют и посмотрите, как дружелюбно они (легионеры) приветствуют друг друга перед матчем, нашим игрокам и болельщикам нужно перенять эти обычая.
Ответить
СашкаГуров
1501188650
МАРИО КАК ИГРОК И КАК ЧЕЛОВЕК ХОРОШИЙ!!!
Ответить
Главные новости
Стал известен новый клуб Родри
21:56
ВидеоСвадьба Роналду и Джорджины: появились первые кадры с церемонии
21:48
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
21:37
4
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
21:28
55
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
20:53
1
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
20:44
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
19
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
5
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
4
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
21:29
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
20:27
19
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
20:07
5
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
19:52
1
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
19:44
4
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
19:14
5
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
18:47
11
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
18:37
13
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
18:22
6
Лапочкин прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
18:15
6
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
5
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
10
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
7
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
7
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
24
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
17
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
28
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
76
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
3
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
23
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
24
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+