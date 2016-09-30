Фернандо: «В матче с «Зенитом» сделаем акцент на точность передач»

Полузащитник «Спартака» Фернандо поделился ожиданиями от предстоящего матча девятого тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом».

«Команды Луческу играют в агрессивный футбол, основанный на контроле мяча и желании доминировать на каждом участке поля. Поэтому нам нужно постараться выйти на поле предельно сконцентрированными, допускать как можно меньше невынужденных потерь мяча, сделать акцент на точности передач и постараться использовать те небольшие недочеты, которые есть в игре соперника.

Понимаем, что нам будут противостоять высококлассные игроки, но усердно готовимся и рассчитываем добиться максимального результата», – заявил Фернандо.