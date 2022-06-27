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  • Кудряшов: «Фернандо и Луис Андриано в порядке. Как их не оставили в «Спартаке»?»

Кудряшов: «Фернандо и Луис Андриано в порядке. Как их не оставили в «Спартаке»?»

27 июня 2022, 15:50
2

Защитник «Антальяспора» Федор Кудряшов высказался об одноклубниках Луисе Адриано и Фернандо.

— Зимой «Антальяспор» подписал Луиса Адриано и Фернандо. Как они?

— В порядке! Честно, я не понимаю, почему их не оставили в «Спартаке». Адриано уже 35, но он в фантастической форме и один из наших ключевых игроков. Может сыграть на острие, в оттяжке — прекрасно справляется со своей ролью, как и Фернандо.

Помню, Адриано только прилетел из Бразилии, а уже через сутки, несмотря на разницу в часовых поясах, вышел играть против «Бешикташа». Кричал: «Я выйду! Я готов». И качественно отработал 70 минут.

Фернандо — то же самое. Казалось бы, приехал после Китая... Но через неделю был идеально готов.

— По-русски общаетесь?

— Да, они неплохо говорят. Сразу меня вспомнили — мы пересекались в премьер-лиге, когда Фернандо и Адриано играли в «Спартаке», а я в «Ростове». Говорили мне: «Ты в играх был таким злым! Постоянно на карточке». Луис вообще до сих пор смотрит каждый матч «Спартака».

  • Адриано играл за «Спартак» с 2017 по 2019-й год.
  • Фернандо принадлежал российскому клубу с 2016 по 2020-й год.
  • Оба игрока стали чемпионами России в сезоне-2016/17.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Турция. Суперлига Россия. Премьер-лига Антальяспор Спартак Кудряшов Федор Адриано Луис Фернандо
Комментарии (2)
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moskowcity-petrv
1656336564
Распродажа цорна была.бабло надо же зарабатывать.вот так и продали
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VVM1964
1656342427
Разбазарили чемпионский состав, прогнали тренера - вот теперь пожинаем плоды !!! (((
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