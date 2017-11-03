Писарев не смог объяснить пас Фернандо в рекламный щит

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев не считает, что красно-белые испугались «Севилью» в матче Лиги чемпионов. Экс-футболист отметил давление со стороны испанцев в первом тайме, которое привело к многочисленным ошибкам в исполнении футболистов российской команды.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.

– А почему «Спартак» так осторожно играл в первом тайме? Испугался соперника?

– Нет, не думаю, что москвичи испугались. Сложно было ожидать от гостей агрессивной игры на чужой половине с первой же минуты. «Севилья» – явно не тот соперник, которого можно на его же поле «накрыть» и действовать в таком ключе все 90 минут. В дебюте встречи «Спартак» просто не мог поднять головы. Потом игру немного выровнял, но последовал этот гол со стандарта. Наверное, его можно было и избежать. Хотя под давлением всегда тяжело… Если ты все время бегаешь без мяча, а соперник прессингует, рано или поздно какая-нибудь ошибка последует.

– А не многовато ли Фернанду ошибался в передачах на своей половине поля до перерыва? Столько «обрезов»…

– Это, прежде всего, результат давления испанцев. Хозяева играли плотно, агрессивно, заставляли ошибаться. Тяжело было «Спартаку», непросто… Это немного другая «Севилья» по сравнению с первой игрой. Ну и Н’Зонзи, конечно, в полном порядке.

– И, тем не менее, многие запомнят пас Фернандо в рекламный щит при розыгрыше штрафного…

– Даже не знаю, как это объяснить. Наверное, опять же сказалось высокое напряжение матча. Может быть, температурой воздуха (улыбается). То «Севилья» приезжает к нам в холод, а теперь мы из «минуса» попадаем в тепло. Видимо, непросто адаптироваться.

– Промес в целом не убедил?

– Квинси много брал на себя. Иногда он явно перебарщивает со своими ударами. Мне кажется, в ряде эпизодов он мог найти лучшее продолжение. А все равно бьет, и это далеко не всегда себя оправдывает.

– Голландцу следует играть тоньше?

– Да. Не всегда дальний удар эффективен.