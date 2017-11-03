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Писарев не смог объяснить пас Фернандо в рекламный щит

3 ноября 2017, 09:05
10

Бывший нападающий «Спартака» Николай Писарев не считает, что красно-белые испугались «Севилью» в матче Лиги чемпионов. Экс-футболист отметил давление со стороны испанцев в первом тайме, которое привело к многочисленным ошибкам в исполнении футболистов российской команды.

Матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов «Севилья» – «Спартак» закончился со счетом 2:1. Испанцы после этой встречи занимают вторую строчку в группе Е, набрав семь очков. У москвичей пять баллов и третья позиция.

– А почему «Спартак» так осторожно играл в первом тайме? Испугался соперника?

– Нет, не думаю, что москвичи испугались. Сложно было ожидать от гостей агрессивной игры на чужой половине с первой же минуты. «Севилья» – явно не тот соперник, которого можно на его же поле «накрыть» и действовать в таком ключе все 90 минут. В дебюте встречи «Спартак» просто не мог поднять головы. Потом игру немного выровнял, но последовал этот гол со стандарта. Наверное, его можно было и избежать. Хотя под давлением всегда тяжело… Если ты все время бегаешь без мяча, а соперник прессингует, рано или поздно какая-нибудь ошибка последует.

– А не многовато ли Фернанду ошибался в передачах на своей половине поля до перерыва? Столько «обрезов»…

– Это, прежде всего, результат давления испанцев. Хозяева играли плотно, агрессивно, заставляли ошибаться. Тяжело было «Спартаку», непросто… Это немного другая «Севилья» по сравнению с первой игрой. Ну и Н’Зонзи, конечно, в полном порядке.

– И, тем не менее, многие запомнят пас Фернандо в рекламный щит при розыгрыше штрафного

– Даже не знаю, как это объяснить. Наверное, опять же сказалось высокое напряжение матча. Может быть, температурой воздуха (улыбается). То «Севилья» приезжает к нам в холод, а теперь мы из «минуса» попадаем в тепло. Видимо, непросто адаптироваться.

– Промес в целом не убедил?

– Квинси много брал на себя. Иногда он явно перебарщивает со своими ударами. Мне кажется, в ряде эпизодов он мог найти лучшее продолжение. А все равно бьет, и это далеко не всегда себя оправдывает.

– Голландцу следует играть тоньше?

– Да. Не всегда дальний удар эффективен.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Спарта Севилья Фернандо Промес Квинси Писарев Николай
Комментарии (10)
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orstho-68
1509689496
с такой Севильей можно играть
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RedWhiteFans2
1509689783
Бздуны. Они сами не понимали толи от атаки играть, толи от контратаки. Считаю, что это поражение в большей степени на совести Карреры, который не смог перестроить игру по ходу т.к. Недостаточно опытный...... рвите теперь свои жопы.
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oyabun
1509690878
Тот нелепый момент и мне очень запомнился, когда Фернандо исполняя штрафной, пульнул куда то совсем не в ту сторону вбок, в рекламный щит. Никто ему не мешал. Это было настолько позорно и несвойственно для профессионала футбола, что даже комментатор только и мог сказать, что "Ой!.." Я до сих пор не могу понять, откуда у Спартаковцев появился такой страх в ответной игре с командой, которую они же сами раньше уверенно вынесли с разгромным счетом.
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Алекc
1509691938
Фернандо и сам не может наверно обьяснить почему он туда пальнул ))
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Asbjorn
1509693622
у фернандо в этом году гораздо больше брака
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alexivanof197
1509700656
Фернандо первые полчаса вообще не понятно что исполнял на поле,все пасы или в никуда или сопернику
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OfaZavr
1509702008
я тоже удивлен был, от Фернандо не ожидал такого, может перенервничал.
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ribavadim
1509714038
Фернандо и раньше под давлением куралесил, но не со зла... С такой колотушкой при наличии сомнений, лучше сразу лупить в рамку с любой точки поля!
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