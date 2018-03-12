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Довбня впечатлен ударом Фернандо со штрафного

12 марта 2018, 06:51
23

Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня рассказал, что не настраивается как-то по-особенному на «Спартак». По его словам, игры с этой столичной командой ничем не отличаются от других матчей.

Напомним, «Спартак» в матче 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0) нанес по воротам соперника 39 ударов, 12 из них пришлись в створ.

— Александр, похоже, вы как-то по-особому настраиваетесь на «Спартак»!

— Да нет, как и на все другие игры.

— Результативный удар Фернандо со штрафного нельзя было вытащить?

— Он действительно хорошо попал. Если бы я мог, то выручил бы и в этом эпизоде.

— Расскажите, как взяли пенальти от Квинси Промеса в первом тайме.

— Как всегда. Предполагали перед игрой вместе с тренерским штабом, что если будет пенальти в наши ворота, то бить будет либо Дмитрий Комбаров, либо Промес. Вообще-то я больше склонялся к первому варианту.

— Но к «точке» подошел Промес. Гадали, куда он будет бить?

— Скорее, предугадывал.

— Как часто вам удается отбить пенальти? Ведете личную статистику отраженных 11-метровых?

— Нет, никакой статистики не веду.

— А специалистом по отражению пенальти себя считаете?

— Нет, не считаю.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Спартак Фернандо Довбня Александр Промес Квинси
Комментарии (23)
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pegas1276
1520828398
вратарю хабаравчан респект и уважуха, чуток не отстоял на сухую, а ничья должна быть заслужено)))
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VSt
1520828863
Вратарь, конечно, хорош. А вот на счет " заслуженной ничьей" сомневаюсь. По игре, так очевидно, что одна команда сильнее другой. А дальше уже дело везения, а не заслуги
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Диктор
1520829480
Спартак всю игру провел на половине поля соперника-просто не везло,но в итоге Фернандо все решил своим ударом.
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upiter622
1520834334
Гол Фернандо просто охренительный!
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Татарин за ЦСКА
1520835711
Довбня впечатлен ударом Фернандо со штрафного **************************************************************************************** Спартак впечатлён игрой Довбни!!!
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VIPded
1520837470
Удар Фернандо был без шансов для вратаря. Ну, или он должен был стоять в том углу под той девятиной...)))
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zigbert
1520856211
Гол конечно красив.
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Spartak 777
1520891669
Скромненько и по делу ... Работай и будет у нас в будущем крепкий вратарь в стране ))
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