Довбня впечатлен ударом Фернандо со штрафного

Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня рассказал, что не настраивается как-то по-особенному на «Спартак». По его словам, игры с этой столичной командой ничем не отличаются от других матчей.

Напомним, «Спартак» в матче 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0) нанес по воротам соперника 39 ударов, 12 из них пришлись в створ.

— Александр, похоже, вы как-то по-особому настраиваетесь на «Спартак»!

— Да нет, как и на все другие игры.

— Результативный удар Фернандо со штрафного нельзя было вытащить?

— Он действительно хорошо попал. Если бы я мог, то выручил бы и в этом эпизоде.

— Расскажите, как взяли пенальти от Квинси Промеса в первом тайме.

— Как всегда. Предполагали перед игрой вместе с тренерским штабом, что если будет пенальти в наши ворота, то бить будет либо Дмитрий Комбаров, либо Промес. Вообще-то я больше склонялся к первому варианту.

— Но к «точке» подошел Промес. Гадали, куда он будет бить?

— Скорее, предугадывал.

— Как часто вам удается отбить пенальти? Ведете личную статистику отраженных 11-метровых?

— Нет, никакой статистики не веду.

— А специалистом по отражению пенальти себя считаете?

— Нет, не считаю.