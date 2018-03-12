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    Довбня впечатлен ударом Фернандо со штрафного

    Голкипер «СКА-Хабаровска» Александр Довбня рассказал, что не настраивается как-то по-особенному на «Спартак». По его словам, игры с этой столичной командой ничем не отличаются от других матчей.

    Напомним, «Спартак» в матче 22-го тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (1:0) нанес по воротам соперника 39 ударов, 12 из них пришлись в створ.

    — Александр, похоже, вы как-то по-особому настраиваетесь на «Спартак»!

    — Да нет, как и на все другие игры.

    — Результативный удар Фернандо со штрафного нельзя было вытащить?

    — Он действительно хорошо попал. Если бы я мог, то выручил бы и в этом эпизоде.

    — Расскажите, как взяли пенальти от Квинси Промеса в первом тайме.

    — Как всегда. Предполагали перед игрой вместе с тренерским штабом, что если будет пенальти в наши ворота, то бить будет либо Дмитрий Комбаров, либо Промес. Вообще-то я больше склонялся к первому варианту.

    — Но к «точке» подошел Промес. Гадали, куда он будет бить?

    — Скорее, предугадывал.

    — Как часто вам удается отбить пенальти? Ведете личную статистику отраженных 11-метровых?

    — Нет, никакой статистики не веду.

    — А специалистом по отражению пенальти себя считаете?

    — Нет, не считаю.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    12.03.2018 06:51
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 13 марта 2018, 00:54

      Скромненько и по делу ... Работай и будет у нас в будущем крепкий вратарь в стране ))

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 12 марта 2018, 15:03

      Гол конечно красив.

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 12 марта 2018, 09:51

      Удар Фернандо был без шансов для вратаря. Ну, или он должен был стоять в том углу под той девятиной...)))

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > VIPded 13 марта 2018, 00:54

      Тогда бы Фернандо в другой угол бил )))

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 09:21

      Довбня впечатлен ударом Фернандо со штрафного

      ****************************************************************************************
      Спартак впечатлён игрой Довбни!!!

      3
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 00:55

      А ЦСКА не впечатлен ? Вратарь то хороший , если Игорян все таки уедет в Европу , неплохой вариант для ЦСКА

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Spartak 777 13 марта 2018, 06:38

      Ни кто не спорит)))

      1
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 14:28

      да просто ты так внимание на Спартаке акцентировал

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Spartak 777 13 марта 2018, 15:59

      С чего ты взял???

      0
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > Татарин за ЦСКА 13 марта 2018, 16:03

      Ну прочитай вторую часть своего сообщения )

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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Spartak 777 13 марта 2018, 16:12

      Ну и что!!!Довбня похвалил Фернандо,а Спартак вратаря!!!Ничего особенного!!!

      0
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      Рейтинг: +2075

      upiter622 12 марта 2018, 08:58

      Гол Фернандо просто охренительный!

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 12 марта 2018, 07:38

      Спартак всю игру провел на половине поля соперника-просто не везло,но в итоге Фернандо все решил своим ударом.

      2
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      Рейтинг: +1426

      VSt 12 марта 2018, 07:27

      Вратарь, конечно, хорош. А вот на счет " заслуженной ничьей" сомневаюсь.
      По игре, так очевидно, что одна команда сильнее другой. А дальше уже дело везения, а не заслуги

      2
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > VSt 12 марта 2018, 08:58

      В конце матча у СКА-Хабаровска был отличный момент сравнять
      счет. При штрафном вратарь СКА-Хабаровск далеко ушел к дальней
      штанге, поэтому и не смог отразить мяч. В данном случае Спартаку
      просто повезло.

      -2
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      Рейтинг: +5873

      maygli > vladimir-7 12 марта 2018, 11:43

      Один отличный момент у СКА, против кучи отличных моментов у Спартака. Если бы все они реализовывались счёт был бы 5:1 минимум.

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > maygli 12 марта 2018, 14:52

      И ещё, а вот, если бы Спартак не вышел бы на поле, был бы счёт 0:3.

      0
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 12 марта 2018, 07:19

      вратарю хабаравчан респект и уважуха, чуток не отстоял на сухую, а ничья должна быть заслужено)))

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > pegas1276 12 марта 2018, 09:24

      Чем ничья была заслужена? Ни одной контратаки СКА, ни одного удара, чем скажи?Свои моменты спартак сам запарывал, это не заслуга СКА.

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      Рейтинг: +631

      pegas1276 > OldenVad 12 марта 2018, 11:41

      ничья для вратаря)))

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      Рейтинг: +5873

      maygli > pegas1276 12 марта 2018, 11:44

      Так бы оно и было, если бы не шедевр Фернандо. :-))

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      Рейтинг: +2119

      OldenVad > pegas1276 12 марта 2018, 11:45

      вратарь сделал все что мог, его разочарование можно понять )

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 > pegas1276 12 марта 2018, 11:52

      Для вратаря заслуженная, для тренера нет ,установка походу была дальше центрального круга не ходить, это антифутбол они для зрителей играют.

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