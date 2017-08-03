Орлов считает, что «Спартаку» надо укреплять защиту

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что игра в атаке у «Спартака» поставлена хорошо, чего нельзя сказать об оборонительных порядках. По его мнению, красно-белым нужно укреплять защиту, что было хорошо видно по игре с «Краснодаром» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги, в котором «Спартака» оказался сильнее – 2:0.

В матче четвертого тура «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург с «Зенитом». Игра состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени.

– Главный вывод по игре: мощный «Спартак» или разобранный «Краснодар»?

– Конечно, «Спартак» превзошел «Краснодар» в атаке. Здорово смотрелся Промес. Своим финтом на замахе ловит всех защитников. А вот оборона обеих команд действовала с ошибками.

– Был ли пенальти на Зе Луише?

– Да, было касание. Мне, правда, не понятно, почему не показали карточку Промесу.

– За что?

– А он ведь откровенно ударил в спину соперника, который убежал вперед.

– Гол Фернандо со штрафного – шедевр?

– Исполнил все великолепно. Видите, что такое поставленный удар. Но в эпизоде с Газинским бразилец симулировал. Впереди «Спартак» смотрелся прилично, а вот защиту надо укреплять.