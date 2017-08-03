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Орлов считает, что «Спартаку» надо укреплять защиту

3 августа 2017, 09:07
14

Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что игра в атаке у «Спартака» поставлена хорошо, чего нельзя сказать об оборонительных порядках. По его мнению, красно-белым нужно укреплять защиту, что было хорошо видно по игре с «Краснодаром» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги, в котором «Спартака» оказался сильнее – 2:0.

В матче четвертого тура «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург с «Зенитом». Игра состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени.

– Главный вывод по игре: мощный «Спартак» или разобранный «Краснодар»?

– Конечно, «Спартак» превзошел «Краснодар» в атаке. Здорово смотрелся Промес. Своим финтом на замахе ловит всех защитников. А вот оборона обеих команд действовала с ошибками.

– Был ли пенальти на Зе Луише?

– Да, было касание. Мне, правда, не понятно, почему не показали карточку Промесу.

– За что?

– А он ведь откровенно ударил в спину соперника, который убежал вперед.

– Гол Фернандо со штрафного – шедевр?

– Исполнил все великолепно. Видите, что такое поставленный удар. Но в эпизоде с Газинским бразилец симулировал. Впереди «Спартак» смотрелся прилично, а вот защиту надо укреплять.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Фернандо Газинский Юрий Зе Луиш Промес Квинси Орлов Геннадий
Комментарии (14)
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lekseij2007
1501741247
Зенит проиграет
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СШГЭС
1501742440
Орлова убрали на региональное ТВ, кажется в Мордовию. Он и оттуда вещает?
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Сибирь за Спартак
1501742802
Питерский Рейнгольд.
Ответить
спартак спартаков1
1501742919
СОВЕТЧИК БЛИН
Ответить
paracetamol
1501744071
Свини, если глаза выпучат, да с помощью судьи еще чего-то могут. А потом месяц аутсайдерам разгромно летят.
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VVM1964
1501746805
ЧТО ТОЛЬКО СЕЙЧАС ЗАМЕТИЛ ? ОБ ЭТОМ ТОЛЬКО ЛЕНИВЫЙ НЕ ГОВОРИТ ( И НЕ ПЕРВЫЙ ГОД )
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OfaZavr
1501752533
Сами разберемся.
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Диктор
1501752570
Да нам как то по х... на мнение Орлова.
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Макаронник
1501753666
Да Зениту тоже надо укреплять защиту.
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FCSM#REDWHITE#
1501760476
там с Нету разберись сначала )))
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