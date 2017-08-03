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    Орлов считает, что «Спартаку» надо укреплять защиту

    Футбольный телекомментатор Геннадий Орлов считает, что игра в атаке у «Спартака» поставлена хорошо, чего нельзя сказать об оборонительных порядках. По его мнению, красно-белым нужно укреплять защиту, что было хорошо видно по игре с «Краснодаром» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги, в котором «Спартака» оказался сильнее – 2:0.

    В матче четвертого тура «Спартаку» предстоит выезд в Санкт-Петербург с «Зенитом». Игра состоится в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени.

    – Главный вывод по игре: мощный «Спартак» или разобранный «Краснодар»?

    – Конечно, «Спартак» превзошел «Краснодар» в атаке. Здорово смотрелся Промес. Своим финтом на замахе ловит всех защитников. А вот оборона обеих команд действовала с ошибками.

    – Был ли пенальти на Зе Луише?

    – Да, было касание. Мне, правда, не понятно, почему не показали карточку Промесу.

    – За что?

    – А он ведь откровенно ударил в спину соперника, который убежал вперед.

    – Гол Фернандо со штрафного – шедевр?

    – Исполнил все великолепно. Видите, что такое поставленный удар. Но в эпизоде с Газинским бразилец симулировал. Впереди «Спартак» смотрелся прилично, а вот защиту надо укреплять.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.08.2017 09:07
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 3 августа 2017, 17:18

      Зенит пока есть сборище хороших игроков,будем ждать оптимальный состав!!! А Спартак просто чемпион и все!!!!!!!!!!!!!!!!1

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +376

      FCSM#REDWHITE# 3 августа 2017, 14:41

      там с Нету разберись сначала )))

      1
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      Рейтинг: +14

      Макаронник 3 августа 2017, 12:47

      Да Зениту тоже надо укреплять защиту.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 3 августа 2017, 12:29

      Да нам как то по х... на мнение Орлова.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 августа 2017, 12:28

      Сами разберемся.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17735

      paracetamol 3 августа 2017, 10:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Свини, если глаза выпучат, да с помощью судьи еще чего-то могут. А потом месяц аутсайдерам разгромно летят.

      -6
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    • ...
      Рейтинг: +266

      спартак спартаков1 3 августа 2017, 09:48

      СОВЕТЧИК БЛИН

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 августа 2017, 09:46

      Питерский Рейнгольд.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 3 августа 2017, 09:43

      Корч

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 3 августа 2017, 09:43

      Орлову надо было спрятаться в чемодане Луческу и рвануть с ним в Румынию. И тогда нытья о футболе стало бы меньше. Зануда.

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