Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Ловчев: «Менеджмент «Спартака» затянул с трансферами»

8 августа 2017, 06:18
33

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев уверен, что в провальном старте нового чемпионата, в немалой степени виноват просчет менеджмента «Спартака». Ошибки были при формировании команды перед стартом сезона, запоздалые и малочисленные трансферы.

«Леонид Федун многие годы тратит большие деньги на клуб, он построил великолепный стадион. Нынешняя команда, выигравшая чемпионат, сложилась фактически при Дмитрии Аленичеве. Затем его сменил Каррера, который показал себя отличным мотиватором, этого хватило для завоевания золота. Федун доверил клуб профессионалам и получил результат спустя 16 лет. И в нынешнем кризисе вины владельца точно нет.

А вот вина менеджмента есть. Несмотря на победу, команде нужна была свежая кровь, а некоторые позиции просто требуют усиления. Например, позиции крайних и центрального защитника. Очень нужен полузащитник, умеющий вести игру, отдавать тонкие передачи. Каким был Алекс. Глушаков и Фернандо не владеют такими передачами. А менеджмент затянул с трансферами. Только сейчас купили Пашалича, но этого мало», – считает Ловчев.

После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Глушаков Денис Фернандо Аленичев Дмитрий Пашалич Марио Каррера Массимо Ловчев Евгений Федун Леонид
Комментарии (33)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Приус
1502163323
Это совершенно очевидно.
Ответить
СШГЭС
1502163962
Кто-нибудь читал официальную задачу Спартаку на сезон, я что-то кроме общих фраз не припомню ничего, отстоять титул и пройти как можно дальше в ЛЧ. Или это и есть задача?
Ответить
Диктор
1502168053
Полностью поддерживаю автора-вон в других командах новички уже во всю играют и можно сказать уже влились,а у нас что?
Ответить
gandyv
1502169543
да уж, очень затянул.
Ответить
oyabun
1502171817
Я думаю можно сделать определенные выводы уже из практически нулевого усиления Спартака этим летом. Федун добился своей цели в отношении клуба - Спартак наконец стал Чемпионом. Похоже у него просто нет мотивации и дальше серьезно вкладываться финансово в команду. Арнольдыч прекрасно осознает что в ЛЧ максимум на что можно рассчитывать - это выход из группы и больших дивидентов это ему не принесет. Поэтому на этот футбольный сезон Федун решил взять паузу, надеясь что Чемпионский состав и так нормально выедет на прошлогоднем багаже. А нам, болельщикам, чтобы не сильно возмущались, кидают незатратные подачки в виде непонятно зачем взятого Петковича и аренды Пашалича. Так что КБ бро, не ломайте копья в спорах насчет трансферов. Это бесперспективняк.
Ответить
СНА-17
1502174808
Усиление Спартаку точно нужно. Не надо покупать полкоманды, усиление нужно точечное, на определённые позиции. Да и некоторых игроков пора спустить с небес на нашу грешную землю. Походу после Чемпионства кое кто, кроме повышения зарплаты, больше ни о чём думать не хочет. Впереди ещё две сложные игры в 6 и 7 турах, вот после них уже и можно будет сделать определённые выводы.
Ответить
Пестрый
1502175161
Башку этому Ловчеву лучше бы полечить)) Во первых Пашалича не купили а в аренду взяли эксперт мля! Во вторых попсовет наверно спросить забыли)) еще бы про багаж аленя вспомнил!!
Ответить
Опорник84
1502175700
Новые игроки очень нужны команде, но только усиление должно быть качественным! А таких ребят как Попов, Мельгарехо и Комбарова можно отпустить в другие клубы, они свое уже в Спартаке отыграли!
Ответить
Urry
1502176507
уже поздно метаться
Ответить
VVM1964
1502177471
НА ВСЕ 100 СОГЛАСЕН С ЛОВЧЕВЫМ .
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
1
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
8
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
5
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
7
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
5
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
7
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
76
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
36
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+