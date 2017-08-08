Ловчев: «Менеджмент «Спартака» затянул с трансферами»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев уверен, что в провальном старте нового чемпионата, в немалой степени виноват просчет менеджмента «Спартака». Ошибки были при формировании команды перед стартом сезона, запоздалые и малочисленные трансферы.

«Леонид Федун многие годы тратит большие деньги на клуб, он построил великолепный стадион. Нынешняя команда, выигравшая чемпионат, сложилась фактически при Дмитрии Аленичеве. Затем его сменил Каррера, который показал себя отличным мотиватором, этого хватило для завоевания золота. Федун доверил клуб профессионалам и получил результат спустя 16 лет. И в нынешнем кризисе вины владельца точно нет.

А вот вина менеджмента есть. Несмотря на победу, команде нужна была свежая кровь, а некоторые позиции просто требуют усиления. Например, позиции крайних и центрального защитника. Очень нужен полузащитник, умеющий вести игру, отдавать тонкие передачи. Каким был Алекс. Глушаков и Фернандо не владеют такими передачами. А менеджмент затянул с трансферами. Только сейчас купили Пашалича, но этого мало», – считает Ловчев.

После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.