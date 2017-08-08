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    Ловчев: «Менеджмент «Спартака» затянул с трансферами»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев уверен, что в провальном старте нового чемпионата, в немалой степени виноват просчет менеджмента «Спартака». Ошибки были при формировании команды перед стартом сезона, запоздалые и малочисленные трансферы.

    «Леонид Федун многие годы тратит большие деньги на клуб, он построил великолепный стадион. Нынешняя команда, выигравшая чемпионат, сложилась фактически при Дмитрии Аленичеве. Затем его сменил Каррера, который показал себя отличным мотиватором, этого хватило для завоевания золота. Федун доверил клуб профессионалам и получил результат спустя 16 лет. И в нынешнем кризисе вины владельца точно нет.

    А вот вина менеджмента есть. Несмотря на победу, команде нужна была свежая кровь, а некоторые позиции просто требуют усиления. Например, позиции крайних и центрального защитника. Очень нужен полузащитник, умеющий вести игру, отдавать тонкие передачи. Каким был Алекс. Глушаков и Фернандо не владеют такими передачами. А менеджмент затянул с трансферами. Только сейчас купили Пашалича, но этого мало», – считает Ловчев.

    После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.08.2017 06:18
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 8 августа 2017, 12:40

      вот интересно на какой хер брали селихова,что бы он прозябал в спартаке2,лучше б он тогда за амкар играл в высшей,уебут классного вратаря.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn > апоголлл 8 августа 2017, 12:59

      Именно

      0
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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 августа 2017, 11:21

      Конечно надо усиливаться,зенит это понял,а вот спартак по ходу нет,нужны качественные игроки,тем более лига чемпионов впереди

      0
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      Рейтинг: +382

      лёха72 8 августа 2017, 11:03

      КИНЬ БОБЛА ЖЕНЬ ТОГДА КУПИМ ЗВЕЗДУ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +722

      Urry 8 августа 2017, 10:15

      уже поздно метаться

      -1
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 8 августа 2017, 10:01

      Новые игроки очень нужны команде, но только усиление должно быть качественным! А таких ребят как Попов, Мельгарехо и Комбарова можно отпустить в другие клубы, они свое уже в Спартаке отыграли!

      2
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 > Опорник84 8 августа 2017, 10:10

      Глушаков, Ребров и Самедов тоже

      0
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      ...
      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > RedWhiteFans2 8 августа 2017, 10:37

      По Самедову не соглашусь, а вот Ребров и Глушаков и Комбаров думаю выжали свой максимум.

      0
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Опорник84 8 августа 2017, 11:19

      Ну вот... В прошлом году боготворили всех перечисленных, а теперь...Считаете, что за пару месяцев они так сдали, что пора их гнать? Призываю к здравому смыслу, надо подождать, после туров 10-12 выводы делать будем...

      1
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      Рейтинг: -19

      Пестрый 8 августа 2017, 09:52

      Башку этому Ловчеву лучше бы полечить)) Во первых Пашалича не купили а в аренду взяли эксперт мля! Во вторых попсовет наверно спросить забыли)) еще бы про багаж аленя вспомнил!!

      -3
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      Рейтинг: +148

      СНА-17 8 августа 2017, 09:46

      Усиление Спартаку точно нужно. Не надо покупать полкоманды, усиление нужно точечное, на определённые позиции. Да и некоторых игроков пора спустить с небес на нашу грешную землю. Походу после Чемпионства кое кто, кроме повышения зарплаты, больше ни о чём думать не хочет. Впереди ещё две сложные игры в 6 и 7 турах, вот после них уже и можно будет сделать определённые выводы.

      5
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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа 8 августа 2017, 09:32

      По ходу всех на "свеженькое" потянуло.

      0
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 8 августа 2017, 09:11

      что всполошились
      к лиге готовит команду Карера

      надеюсь будут прибавлять потихоньку
      .

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 8 августа 2017, 08:56

      Я думаю можно сделать определенные выводы уже из практически нулевого усиления Спартака этим летом. Федун добился своей цели в отношении клуба - Спартак наконец стал Чемпионом. Похоже у него просто нет мотивации и дальше серьезно вкладываться финансово в команду. Арнольдыч прекрасно осознает что в ЛЧ максимум на что можно рассчитывать - это выход из группы и больших дивидентов это ему не принесет. Поэтому на этот футбольный сезон Федун решил взять паузу, надеясь что Чемпионский состав и так нормально выедет на прошлогоднем багаже. А нам, болельщикам, чтобы не сильно возмущались, кидают незатратные подачки в виде непонятно зачем взятого Петковича и аренды Пашалича. Так что КБ бро, не ломайте копья в спорах насчет трансферов. Это бесперспективняк.

      1
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > oyabun 8 августа 2017, 09:41

      Наверное впервые не соглашусь с тобой! Федун сразу по окончании сезона сначала озвучил сумму на трансферы, а потом и то, что она уже выделена!

      4
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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > filosof sparty 8 августа 2017, 10:40

      Не просто озвучил а сказал что спрашивайте у Родионова и Кареры. Но Карера потом сказал что озвучил позиции и имена кто нужен и что он ждет действий от руководства. Так и кому верить теперь

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun > filosof sparty 8 августа 2017, 10:45

      Буду только рад, если окажусь неправым )) Но пока всё именно так и развивается. А озвучить на публику можно всё что угодно. Обещать, не значит жениться )

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > SPARTAK 85 8 августа 2017, 23:58

      Каррера имел ввиду Родионова, я так понимаю. Федун врядли фуфлыжить на всю страну будет, мол бабки выложил, а на самом деле зажал. Его бы тогда свои же уважать перестали. Круг замыкается на селекционном отделе, а он у нас, как давно стало понятно, самый слабый из топкоманд. Парни наверняка работают, но нихера у них не получается... имхо

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