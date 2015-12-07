Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
ЦСКА - Спартак Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    2 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    3 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год

    Пеллегрини: «Важно сделать свою работу»

    Главный тренер «Манчестер Сити« Мануэль Пеллегрини рассказал о травмированных игроках, которых он лишился перед матчем Лиги чемпионов с «Боруссией».

    «У Серхио Агуэро травма – он не может тренироваться. Ему требуется время на восстановление. Травма не серьезная, но болезненная. В настоящий момент нам не могут помочь и другие игроки: Венсан Компани (икроножная мышца), Мартин Демикелис (ахиллово сухожилие), Самир Насри (задняя мышца бедра), Пабло Сабалета (колено) и Фернандо.

    Завтра нет нужны давать игрокам отдых. Может быть, будут всего два-три изменения. Мы должны повысить концентрацию. Важно сделать свою работу, а на результат матча «Ювентуса» и «Севильи» потом будем смотреть. Завтра нам будет противостоять очень непростая команда, и не потому, что она победила «Баварию» в субботу в бундеслиге, а потому, что она вот уже два месяца показывает хорошие результаты», – считает Пеллегрини.

    Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Боруссии»состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.12.2015 16:51
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694996640
    numo451220
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+