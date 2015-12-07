Пеллегрини: «Важно сделать свою работу»

Главный тренер «Манчестер Сити« Мануэль Пеллегрини рассказал о травмированных игроках, которых он лишился перед матчем Лиги чемпионов с «Боруссией».

«У Серхио Агуэро травма – он не может тренироваться. Ему требуется время на восстановление. Травма не серьезная, но болезненная. В настоящий момент нам не могут помочь и другие игроки: Венсан Компани (икроножная мышца), Мартин Демикелис (ахиллово сухожилие), Самир Насри (задняя мышца бедра), Пабло Сабалета (колено) и Фернандо.

Завтра нет нужны давать игрокам отдых. Может быть, будут всего два-три изменения. Мы должны повысить концентрацию. Важно сделать свою работу, а на результат матча «Ювентуса» и «Севильи» потом будем смотреть. Завтра нам будет противостоять очень непростая команда, и не потому, что она победила «Баварию» в субботу в бундеслиге, а потому, что она вот уже два месяца показывает хорошие результаты», – считает Пеллегрини.

Напомним, что матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Сити» и «Боруссии»состоится во вторник, 8 декабря, в 22:45 по московскому времени.