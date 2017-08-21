Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Мирзоян: «Неужели, каждый проигранный «Спартаком» матч нужно называть дерби?»

Мирзоян: «Неужели, каждый проигранный «Спартаком» матч нужно называть дерби?»

21 августа 2017, 06:42
10

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян выступил с резкой критикой игры красно-белых в проигранном матче «Локомотиву». По его словам, решающим моментом встречи стало удаление Александра Самедова.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.

– Какое же это дерби? Неужели, каждый проигранный «Спартаком» матч нужно называть дерби? Впервые слышу, чтобы матчи «Спартака» и «Локомотива» назывались дерби.

– Хорошо. Тогда какое впечатление у вас оставил матч «Спартака» и «Локомотива» в седьмом туре РФПЛ?

– Результат удручающий. Я не понимаю, во что начал играть после удаления Александра Самедова. «Локомотив» был настроен хорошо с первых минут. Повести в счет мог и он. Но получилось так, что обоюдоострая игра первым успех принесла «Спартаку».

Но после удаления Самедова было сложно понять, во что играет «Спартак». Команда играла, но во что? Какая тактика? Отойти в оборону, держать мяч или играть в контратаки? Непонятно. Отсюда и результат. «Локомотив» хорошо использовал растерянность «Спартака».

– «Спартак» игра по системе «как получится»?

– Да. Ведь удаление одного игрока не принципиально. Команды часто играют вдесятером, и добиваются успеха. Нужно правильно выбрать направление игры. «Спартак» сыграл, как получился.

Когда появился на поле Фернандо, появилось какое-то созидание. Команда начала атаковать, появились моменты. Если до этого «Спартак» пытался сыграть на удержание счета, нужно было более организованно сыграть в обороне, чего не случилось.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр Фернандо
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СШГЭС
1503290090
Каждый матч в этом году будет как дерби, все команды против Спартака будут стараться выдать лучший матч в сезоне.
Ответить
Опорник84
1503290985
Спартак доя всех команд хороший раздражитель, все бьются не жалея себя!
Ответить
Сибирь за Спартак
1503291114
Результат действительно не радует, игра в обороне тем более, но атака была хороша. Нужно найти баланс и все устаканится.
Ответить
Svoysvoemubrat
1503292058
Почему команда не бежит, вот вопрос номер один. Только Промеса хватает на весь матч.
Ответить
Svoysvoemubrat
1503292272
Пока у Спартака в трудный момент на усиление будет выходить Мельгарехо, такой исход может повториться еще не раз. Зуев на замену и то полезней выходил.
Ответить
Одинокий волк Маквейд
1503293231
А в Хабаровске думаете будет не дерби?
Ответить
ВЛАДИВОСТОК
1503297638
Дерби -это во первых матч команд из одного города , скажите кто нибудь Мирзояну что Локомотив как и Спартак из Москвы .
Ответить
Главные новости
Победы «Спартака» и «Зенита», трансфер Батракова, поражение Сафонова и другие новости
00:57
Губерниев прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
00:23
4
Генич оценил победу «Спартака» над «Балтикой»
00:01
1
Суперкубок Франции. «ПСЖ» с Сафоновым проиграл «Лансу» (0:1)
Вчера, 23:43
9
Рабинер отреагировал на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:06
2
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Все новости
Все новости
Шварц – после неудачного старта «Динамо»: «Счастлив быть здесь»
00:39
2
Впечатления Карседо от игры Даку за «Спартак»
00:09
Угальде рассказал, как ему играется с Даку
Вчера, 23:56
1
Талалаев с негативом высказался о судействе в матче со «Спартаком»
Вчера, 23:36
6
Даку дал интервью после победы «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 23:21
1
Мостовой прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:56
3
«Впервые увидел, как «Спартак» тянет время»: Талалаев – после поражения
Вчера, 22:47
10
Реакция «Фратрии» на победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:36
2
В «Спартаке» дали информацию по травме Барко
Вчера, 22:23
Карседо прокомментировал победу «Спартака» над «Балтикой»
Вчера, 22:12
6
Мостовой сравнил Соболева и Тюкавина
Вчера, 21:37
8
ВидеоОбзор матча «Балтика» – «Спартак» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:29
РПЛ. «Спартак» победил «Балтику» (2:1) и сравнялся по очкам с «Зенитом»
Вчера, 21:28
77
Видео«Завтра выходной»: Евсеев запрыгнул на стол в раздевалке после матча с «Крыльями»
Вчера, 20:53
2
Тюкавин объяснил свой жест после матча с «Зенитом»
Вчера, 20:44
2
«Это кошмар, нужно иметь честь»: Лещенко раскритиковал судейство в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 20:27
37
Даку сделал первое результативное действие за «Спартак»
Вчера, 20:07
7
Евсеев – о третьем месте махачкалинского «Динамо» в РПЛ: «Нужно сейчас это сфотографировать»
Вчера, 19:52
6
Тюкавин высказался о пенальти в матче с «Зенитом»
Вчера, 19:44
6
Семак объяснил отсутствие Мостового в игре с «Динамо»
Вчера, 19:25
1
Соболев озвучил личную цель в этом сезоне
Вчера, 19:14
7
РПЛ. «Динамо Мх» разгромило на выезде «Крылья Советов» (4:1) и заскочило в топ-3
Вчера, 18:56
11
Семак запросил усиление для «Зенита»
Вчера, 18:47
16
Мнение Семака о пенальти в матче с «Динамо»
Вчера, 18:37
15
Мостовой прокомментировал крупную победу «Зенита» над «Динамо»
Вчера, 18:34
5
«Динамо» стартовало при Шварце хуже, чем год назад при Карпине
Вчера, 18:33
5
Барко не сыграет с «Балтикой»: известна причина
Вчера, 18:27
11
Стали известны стартовые составы на матч «Балтика» – «Спартак»: 16 августа 2026
Вчера, 18:22
6
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+