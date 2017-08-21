Мирзоян: «Неужели, каждый проигранный «Спартаком» матч нужно называть дерби?»

Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян выступил с резкой критикой игры красно-белых в проигранном матче «Локомотиву». По его словам, решающим моментом встречи стало удаление Александра Самедова.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.

– Какое же это дерби? Неужели, каждый проигранный «Спартаком» матч нужно называть дерби? Впервые слышу, чтобы матчи «Спартака» и «Локомотива» назывались дерби.

– Хорошо. Тогда какое впечатление у вас оставил матч «Спартака» и «Локомотива» в седьмом туре РФПЛ?

– Результат удручающий. Я не понимаю, во что начал играть после удаления Александра Самедова. «Локомотив» был настроен хорошо с первых минут. Повести в счет мог и он. Но получилось так, что обоюдоострая игра первым успех принесла «Спартаку».

Но после удаления Самедова было сложно понять, во что играет «Спартак». Команда играла, но во что? Какая тактика? Отойти в оборону, держать мяч или играть в контратаки? Непонятно. Отсюда и результат. «Локомотив» хорошо использовал растерянность «Спартака».

– «Спартак» игра по системе «как получится»?

– Да. Ведь удаление одного игрока не принципиально. Команды часто играют вдесятером, и добиваются успеха. Нужно правильно выбрать направление игры. «Спартак» сыграл, как получился.

Когда появился на поле Фернандо, появилось какое-то созидание. Команда начала атаковать, появились моменты. Если до этого «Спартак» пытался сыграть на удержание счета, нужно было более организованно сыграть в обороне, чего не случилось.