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    Мирзоян: «Неужели, каждый проигранный «Спартаком» матч нужно называть дерби?»

    Бывший защитник «Спартака» Александр Мирзоян выступил с резкой критикой игры красно-белых в проигранном матче «Локомотиву». По его словам, решающим моментом встречи стало удаление Александра Самедова.

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Спартак» – «Локомотив» закончился со счетом 3:4. Хозяева поля после этой встречи обосновались на 10-й строчке в турнирной таблице с восемью очками, а «железнодорожники» – на второй, имея на своем счету 16 очков.

    – Какое же это дерби? Неужели, каждый проигранный «Спартаком» матч нужно называть дерби? Впервые слышу, чтобы матчи «Спартака» и «Локомотива» назывались дерби.

    – Хорошо. Тогда какое впечатление у вас оставил матч «Спартака» и «Локомотива» в седьмом туре РФПЛ?

    – Результат удручающий. Я не понимаю, во что начал играть после удаления Александра Самедова. «Локомотив» был настроен хорошо с первых минут. Повести в счет мог и он. Но получилось так, что обоюдоострая игра первым успех принесла «Спартаку».

    Но после удаления Самедова было сложно понять, во что играет «Спартак». Команда играла, но во что? Какая тактика? Отойти в оборону, держать мяч или играть в контратаки? Непонятно. Отсюда и результат. «Локомотив» хорошо использовал растерянность «Спартака».

    – «Спартак» игра по системе «как получится»?

    – Да. Ведь удаление одного игрока не принципиально. Команды часто играют вдесятером, и добиваются успеха. Нужно правильно выбрать направление игры. «Спартак» сыграл, как получился.

    Когда появился на поле Фернандо, появилось какое-то созидание. Команда начала атаковать, появились моменты. Если до этого «Спартак» пытался сыграть на удержание счета, нужно было более организованно сыграть в обороне, чего не случилось.

    Источник: «Советский спорт»

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    21.08.2017 06:42
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +627

      ВЛАДИВОСТОК 21 августа 2017, 09:40

      Дерби -это во первых матч команд из одного города , скажите кто нибудь Мирзояну что Локомотив как и Спартак из Москвы .

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line > ВЛАДИВОСТОК 21 августа 2017, 11:22

      и его Арарат тоже

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 21 августа 2017, 08:27

      А в Хабаровске думаете будет не дерби?

      9
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    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 августа 2017, 08:11

      Пока у Спартака в трудный момент на усиление будет выходить Мельгарехо, такой исход может повториться еще не раз. Зуев на замену и то полезней выходил.

      9
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 21 августа 2017, 08:07

      Почему команда не бежит, вот вопрос номер один. Только Промеса хватает на весь матч.

      8
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      ...
      Рейтинг: +1756

      за ЦСКА с 1980г > Svoysvoemubrat 21 августа 2017, 19:48

      Просто Промес в себе не держит..

      -1
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 21 августа 2017, 07:51

      Результат действительно не радует, игра в обороне тем более, но атака была хороша. Нужно найти баланс и все устаканится.

      10
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 21 августа 2017, 07:49

      Спартак доя всех команд хороший раздражитель, все бьются не жалея себя!

      7
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      Рейтинг: +5444

      Приус > Опорник84 21 августа 2017, 08:42

      А в этом году с удвоенной силой.

      8
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      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 21 августа 2017, 07:34

      Каждый матч в этом году будет как дерби, все команды против Спартака будут стараться выдать лучший матч в сезоне.

      9
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