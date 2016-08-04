Фернандо, Кутепов и Промес – в «старте» на матч с АЕКом

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против кипрского клуба АЕК. Напомним, первая встреча завершилась со счетом 1:1.

Отметим, что полузащитник Фернандо дебютирует в стартовом составе «Спартака». Начало – в 19:30 мск. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию поединка.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Макеев, Кутепов, Боккетти, Комбаров, Фернандо, Джано, Зобнин, Промес, Зе Луиш.

Запасные: Максименко, Кутин, Ромуло, Глушаков, Зуев, Попов, Мельгарехо.