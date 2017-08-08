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    Ловчев: «Лидеры «Спартака» выглядят неважно»

    Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев отметил слабую подготовку футболистов «Спартака», что сказалось на проваленном старте сезона. По его словам, игроки основного состава не смогли подойти к первым матчам сезона в оптимальных кондициях.

    «Да, фактически не было отпуска у Глушакова, Комбарова. Хотя это не может служить оправданием. Промес, Адриано и Фернандо не участвовали в Кубке Конфедерации, но они тоже, как и наши сборники, подошли к сезону в очень плохом состоянии. А ведь все перечисленные – игроки основы.

    Вины с тренерского штаба никто не снимает. Но это все опытные футболисты, профессионалы, они обязаны подводить себя к сезону в надлежащем состоянии.

    Сыграно уже четыре тура, даже по ходу чемпионата можно было бы привести себя в порядок. Но пока эти игроки выглядят очень неважно», – уверен Ловчев.

    После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: «Советский спорт»

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    08.08.2017 08:45
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 8 августа 2017, 12:02

      Промес и Адриано в хорошей форме, да и остальные в нормальной! Глушаков и Комбаров, да-выпадают. Проблема у всей команды сейчас в голове прежде всего! Вот таким желанием и прессингом, которым нас давил Зенит, именно так мы давили в прошлом сезоне, и этого сейчас как раз и не хватает!!!

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      Рейтинг: +17743

      paracetamol 8 августа 2017, 09:41

      Важно они выглядят, когда им левый пен подарят, как с быками. А в остальных случаях я не понял, кто в стаде лидер?

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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > paracetamol 8 августа 2017, 11:05

      смотрим повтор внимательно - чистый пендаль...Зе конечно приукрасил момент своим падением, но сам факт удара защитником Зе Луишу по ноге по-моему глупо отрицать...

      2
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > Aleksandr_1986_Spb_ 8 августа 2017, 11:58

      Ты надеешься, что глупый собеседник не будет делать глупые вещи?)

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      Рейтинг: +6927

      mamba9090909 8 августа 2017, 09:23

      Лидеры Спартак ещё празднуют чемпионство, а тут вы, со своими матчами. Они требуют продолжения банкета, а чемпионат, по этому случаю, начать чуть позже.))

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      Рейтинг: +2567

      АЛЕКС 58 8 августа 2017, 09:09

      Пессимист-"хуже не может быть! Оптимист-может,может!

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      Рейтинг: +5457

      Дядя Серёжа > АЛЕКС 58 8 августа 2017, 09:17

      Пофигист: а чё вам не нравится?

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      Рейтинг: +33432

      oyabun 8 августа 2017, 09:03

      В прошлом сезоне у игроков была очень сильная мотивация - наконец то стать Чемпионами. А сейчас у них синдром второго сезона - "авось и так, не сильно утруждаясь будем всех побежать. Мы же Чемпионы!". Прошлогодняя мотивация от Карреры уже не работает. Тут нужно включать профессионализм. А он как известно, большинству наших игроков совершенно несвойственен. Зачем? Платят же и так за паспорт. Вот если бы их серьезно штрафовали за такие игры, спустя рукава!

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > oyabun 8 августа 2017, 11:05

      Отлично сказал! Вот отсюда и рождается нестабильность в нашем чемпионате...масса примеров таких во всех клубах... Сезон стрельнули и почили на лаврах... Но это все таки применимо к отдельным личностям. Я бы не стал на Каррере ставить крест, если бы он был хреновый тренер не выиграли бы в прошлом году, даже при фарте...где нибудь в конце бы упустили... Ему мне кажется надо тактику поменять немного, в прошлом году он мотивировал хорошо и бежали ... а сейчас подрасслабились, ему не мотивировать надо, а драть начинать и опять побегут... Это инстинкты! (мое личное мнение, никого не хотел обидеть). А вообще везде пишу про то, что это всего 4 тур))) рано еще всем истерить. Еще все строят команды...еще 3 недели окно открыто)))

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      Рейтинг: +3795

      serppion > zlobny_zenitos 8 августа 2017, 12:29

      Завтра будет всего-то 5 тур, послезавтра шестой. Нет, отрезок прошел достаточно длинный, можно ставить диагноз. По мне - Глушакова и Комбарова в дубль, Самедову крепко вставить, Реброва менять, срочно-срочно омолаживать состав, чтоб глаза горели

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > serppion 8 августа 2017, 12:34

      Не соглашусь по отрезку...рано глубокие выводы делать. С Глушаковым надо просто поработать...он видимо немного звезданул, отсюда качели с контрактом и т.п. Комбаров действительно не показывает стабильность...у нас Нету такой же, вроде все нормально...потом бах...привез...С Самедовым не пойму что...но он реально может лучше. Ребров, при всем уважении к нему и к болельщикам Спартака, слабоват для Вас...единственное чем он перекрывает свою нестабильность это запредельной мотивацией...но так тоже долго не протянешь...сгорит. А вообще конечно селекции Спартака сейчас пожарить уже наверное нет смысла...точечно пару человек взять, а в целом с зимы начинать задумываться...потому то реально много игроков за 30 в команде...(ни в коем случае не учу никого, просто мнение свое сказал) :)

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > zlobny_zenitos 8 августа 2017, 14:15

      Все все понимают, но вот что то мешает Селихова выпустить, Глушакова с небес на землю спустить и купить игроков. С трансферами что то туговато.

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > klifS 8 августа 2017, 14:17

      Недавно говорили об этом, что игрой надо зарплату поднимать, а не конючить сразу. Отыграл бы первый круг на прошлогоднем уровне можно и поговорить было бы.

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      SPARTAK 85 > zlobny_zenitos 8 августа 2017, 14:22

      Иногда складывается впечатление, что дело не в уровне игроков, а в отношении к ним тренеров. Купили Селихова без Кареры может есть неприязнь какая то. Тоже самое когда Луческу не выпускал русских игроков по непонятной причине мол травма у него а игрок говорит что нет.

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > SPARTAK 85 8 августа 2017, 14:23

      Я тоже про это писал) согласен

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > SPARTAK 85 8 августа 2017, 14:25

      Ну это все подковерщина... для нас это тайна будет) кто их знает...чего они там делят или не делят... У нас сейчас бразильцев маринуют и распродают)

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 > zlobny_zenitos 8 августа 2017, 14:30

      У вас хоть мариновать есть кого, а у нас все ждут чего то. Петковича взяли и Пашалича в аренду, тоесть по сути ничего не потратив. Да и не интересна нам эта подковерщина, хочется нормальной конкуренции, что бы шанс тому же Селихову давали и мы видели бы сами слабее игрок или нет. Лунев вытеснил Лодыгина вот. Хотя Лодыгин норм стоит но есть стабильно косяки за ним и это тоже факт.

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos > VVM1964 8 августа 2017, 14:46

      Спасибо! Мне тоже радостно, что можно обсудить проблемы с людьми, которые понимают и живут футболом!))) Это всегда интересно и приятно! А если у нас команды будут толковые, то и чемпионат приятно смотреть и Европу!)))

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      Рейтинг: +305

      Bobafett 8 августа 2017, 08:56

      Ну, всех обосрал, а нормальной, профессиональной оценки ноль!

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