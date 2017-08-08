Ловчев: «Лидеры «Спартака» выглядят неважно»

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев отметил слабую подготовку футболистов «Спартака», что сказалось на проваленном старте сезона. По его словам, игроки основного состава не смогли подойти к первым матчам сезона в оптимальных кондициях.

«Да, фактически не было отпуска у Глушакова, Комбарова. Хотя это не может служить оправданием. Промес, Адриано и Фернандо не участвовали в Кубке Конфедерации, но они тоже, как и наши сборники, подошли к сезону в очень плохом состоянии. А ведь все перечисленные – игроки основы.

Вины с тренерского штаба никто не снимает. Но это все опытные футболисты, профессионалы, они обязаны подводить себя к сезону в надлежащем состоянии.

Сыграно уже четыре тура, даже по ходу чемпионата можно было бы привести себя в порядок. Но пока эти игроки выглядят очень неважно», – уверен Ловчев.

После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.