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Ловчев: «Лидеры «Спартака» выглядят неважно»

8 августа 2017, 08:45
23

Бывший футболист сборной СССР Евгений Ловчев отметил слабую подготовку футболистов «Спартака», что сказалось на проваленном старте сезона. По его словам, игроки основного состава не смогли подойти к первым матчам сезона в оптимальных кондициях.

«Да, фактически не было отпуска у Глушакова, Комбарова. Хотя это не может служить оправданием. Промес, Адриано и Фернандо не участвовали в Кубке Конфедерации, но они тоже, как и наши сборники, подошли к сезону в очень плохом состоянии. А ведь все перечисленные – игроки основы.

Вины с тренерского штаба никто не снимает. Но это все опытные футболисты, профессионалы, они обязаны подводить себя к сезону в надлежащем состоянии.

Сыграно уже четыре тура, даже по ходу чемпионата можно было бы привести себя в порядок. Но пока эти игроки выглядят очень неважно», – уверен Ловчев.

После четырех туров «Спартак» набрал лишь пять очков, занимая 10-е место в турнирной таблице РФПЛ.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Комбаров Дмитрий Глушаков Денис Адриано Луис Фернандо Промес Квинси Ловчев Евгений
Комментарии (23)
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Bobafett
1502171778
Ну, всех обосрал, а нормальной, профессиональной оценки ноль!
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oyabun
1502172187
В прошлом сезоне у игроков была очень сильная мотивация - наконец то стать Чемпионами. А сейчас у них синдром второго сезона - "авось и так, не сильно утруждаясь будем всех побежать. Мы же Чемпионы!". Прошлогодняя мотивация от Карреры уже не работает. Тут нужно включать профессионализм. А он как известно, большинству наших игроков совершенно несвойственен. Зачем? Платят же и так за паспорт. Вот если бы их серьезно штрафовали за такие игры, спустя рукава!
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АЛЕКС 58
1502172557
Пессимист-"хуже не может быть! Оптимист-может,может!
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mamba9090909
1502173393
Лидеры Спартак ещё празднуют чемпионство, а тут вы, со своими матчами. Они требуют продолжения банкета, а чемпионат, по этому случаю, начать чуть позже.))
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paracetamol
1502174497
Важно они выглядят, когда им левый пен подарят, как с быками. А в остальных случаях я не понял, кто в стаде лидер?
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filosof sparty
1502182928
Промес и Адриано в хорошей форме, да и остальные в нормальной! Глушаков и Комбаров, да-выпадают. Проблема у всей команды сейчас в голове прежде всего! Вот таким желанием и прессингом, которым нас давил Зенит, именно так мы давили в прошлом сезоне, и этого сейчас как раз и не хватает!!!
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