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  • Карпин: «На данный момент лучшим тренером в России является Каррера»

Карпин: «На данный момент лучшим тренером в России является Каррера»

24 марта 2017, 08:06
21

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал лучших игроков текущего чемпионата, открытие чемпионата и лучшего главного тренера на данный момент.

– Назовите фамилии трех лучших игроков текущего чемпионата.

– Жулиано, Квинси Промес и Федор Смолов.

– Кто стал для вас главным открытием чемпионата?

– Отметил бы Марио Фернандеса из ЦСКА. Не скажу, что для меня он стал открытием, но футболист подтверждает свой высокий уровень от матча к матчу. Еще могу выделить новичка «Спартака» Фернандо.

– Самый сильный тренер в текущем первенстве?

– Массимо Каррера. Потому что его команда идет в лидерах чемпионата с отрывом в шесть очков. Оценивать тренера нужно по результатам. На данный момент он – лучший. К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Смолов Федор Фернандо Жулиано Фернандес Марио Промес Квинси Карпин Валерий Каррера Массимо
Комментарии (21)
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red_blue_fury
1490332395
а Бердыев че хуже???
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Berdchanin
1490333553
Бердыев один из лучших в мире Почему его никто не признаёт ? У него состав всегда слабый , а он успехов больших добивается
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Black Giz
1490334537
Ха-ха три раза. Бердыев лучший в текущем сезоне!
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T 72
1490335590
Я за Бердыева тоже
Ответить
Диктор
1490336201
Полностью согласен -Карррера лучший.
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vgarakh
1490340490
Бердыев лучший!!!
Ответить
RON72
1490340976
Карпин про Карреру сказал что он на данный момент лучший в чемпионате!.потому что спартак идет первым.а где ростов?
Ответить
Nerlinger
1490343920
не Бредь Карпуша!!! Бердыев лучший!!! Да и единственный в росии
Ответить
OPG-Diversant
1490346034
Получается лучший тренер всегда в наших самых богатых клубах. Стоит Каррере возглавить какой-нибудь Урал, и он сразу перестанет быть лучшим.
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Мары
1490352224
Ну Валера здесь прав. Чисто официально, Бердыев тренером не является. А так то да.Бикеич скала.
Ответить
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