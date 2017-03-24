Карпин: «На данный момент лучшим тренером в России является Каррера»

Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал лучших игроков текущего чемпионата, открытие чемпионата и лучшего главного тренера на данный момент.

– Назовите фамилии трех лучших игроков текущего чемпионата.

– Жулиано, Квинси Промес и Федор Смолов.

– Кто стал для вас главным открытием чемпионата?

– Отметил бы Марио Фернандеса из ЦСКА. Не скажу, что для меня он стал открытием, но футболист подтверждает свой высокий уровень от матча к матчу. Еще могу выделить новичка «Спартака» Фернандо.

– Самый сильный тренер в текущем первенстве?

– Массимо Каррера. Потому что его команда идет в лидерах чемпионата с отрывом в шесть очков. Оценивать тренера нужно по результатам. На данный момент он – лучший. К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация.