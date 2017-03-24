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    Карпин: «На данный момент лучшим тренером в России является Каррера»

    Бывший главный тренер «Спартака» Валерий Карпин назвал лучших игроков текущего чемпионата, открытие чемпионата и лучшего главного тренера на данный момент.

    – Назовите фамилии трех лучших игроков текущего чемпионата.

    – Жулиано, Квинси Промес и Федор Смолов.

    – Кто стал для вас главным открытием чемпионата?

    – Отметил бы Марио Фернандеса из ЦСКА. Не скажу, что для меня он стал открытием, но футболист подтверждает свой высокий уровень от матча к матчу. Еще могу выделить новичка «Спартака» Фернандо.

    – Самый сильный тренер в текущем первенстве?

    – Массимо Каррера. Потому что его команда идет в лидерах чемпионата с отрывом в шесть очков. Оценивать тренера нужно по результатам. На данный момент он – лучший. К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    24.03.2017 08:06
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +88

      Valera-Verim 24 марта 2017, 16:35

      Валера-верим!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 марта 2017, 13:43

      Ну Валера здесь прав.
      Чисто официально, Бердыев тренером не является.
      А так то да.Бикеич скала.

      -3
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      Рейтинг: +2501

      B.G. 24 марта 2017, 13:03

      Бердыев!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +130

      Бульба 24 марта 2017, 12:33

      Валерим!!!

      0
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      Рейтинг: +87

      OPG-Diversant 24 марта 2017, 12:00

      Получается лучший тренер всегда в наших самых богатых клубах. Стоит Каррере возглавить какой-нибудь Урал, и он сразу перестанет быть лучшим.

      2
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 24 марта 2017, 11:25

      не Бредь Карпуша!!! Бердыев лучший!!! Да и единственный в росии

      0
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      Рейтинг: +94

      RON72 24 марта 2017, 10:36

      Карпин про Карреру сказал что он на данный момент лучший в чемпионате!.потому что спартак идет первым.а где ростов?

      2
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      Рейтинг: +377

      bringing > RON72 24 марта 2017, 17:26

      По любому. Он подстраховался : цитата из текста- К концу чемпионата посмотрим, изменится ли ситуация.

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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 24 марта 2017, 10:31

      Самый лучший игрок и тренер - Карпин В.)))

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 24 марта 2017, 10:28

      Бердыев лучший!!!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 24 марта 2017, 09:33

      Господа,кто говорит про бердыева, вы несомненно правы,но,но он официально не тренер

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      Рейтинг: +377

      bringing > Asbjorn 24 марта 2017, 17:45

      Шляпа. Бердыев у руля.Он больше,чем тренер.На данный момент он лучший в России.Плюс дал согласие в помощь сборной.А про Ваше слезливой официально,я Вам скажу так: Карпин официально НИКТО.

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