Луис Адриано: «Дело не в аргентинцах, а в класико»

Нападающий «Спартака» Луис Адриано считает, что не стоит сводить противостояние с «Зенитом» к битве бразильцев против аргентинцев. Напомним, что в нынешнее межсезонье команду из Санкт-Петербурга пополнили уже три представителя Аргентины, которые имеют все шансы выйти на поле в воскресенье.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. После первых трех туров «Зенит» имеет 100% показатель из трех побед. Столичные футболисты записали на свой счет две ничьих и одну победу.

– Бразилия против Аргентины – вечный сюжет мирового футбола. Три представителя самого принципиального соперника вашей сборной в составе «Зенита» – дополнительный раздражитель?

– У меня нет никаких проблем с аргентинцами. Тут дело только в класико – это само по себе большое противостояние. То, что против меня могут выйти Паредес, Дриусси и Маммана, – не главная мотивация. Мы должны сконцентрироваться на том, что нас ждет очень важный матч в чемпионате против сильной команды.

– Одной их ключевых дуэлей воскресной игры называют противостояние в центре поля Фернандо – Паредес. Это главный сюжет?

– Фернандо стабильнее. Свои лучшие качества он демонстрирует уже не первый год, в каждом матче. Кроме того, в класико этот поединок станет не единственным. Команды в целом хороши, думаю, матч получится зрелищным. Болельщикам он должен понравиться.