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Луис Адриано: «Дело не в аргентинцах, а в класико»

4 августа 2017, 06:33
63

Нападающий «Спартака» Луис Адриано считает, что не стоит сводить противостояние с «Зенитом» к битве бразильцев против аргентинцев. Напомним, что в нынешнее межсезонье команду из Санкт-Петербурга пополнили уже три представителя Аргентины, которые имеют все шансы выйти на поле в воскресенье.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. После первых трех туров «Зенит» имеет 100% показатель из трех побед. Столичные футболисты записали на свой счет две ничьих и одну победу.

– Бразилия против Аргентины – вечный сюжет мирового футбола. Три представителя самого принципиального соперника вашей сборной в составе «Зенита» – дополнительный раздражитель?

– У меня нет никаких проблем с аргентинцами. Тут дело только в класико – это само по себе большое противостояние. То, что против меня могут выйти Паредес, Дриусси и Маммана, – не главная мотивация. Мы должны сконцентрироваться на том, что нас ждет очень важный матч в чемпионате против сильной команды.

– Одной их ключевых дуэлей воскресной игры называют противостояние в центре поля Фернандо – Паредес. Это главный сюжет?

– Фернандо стабильнее. Свои лучшие качества он демонстрирует уже не первый год, в каждом матче. Кроме того, в класико этот поединок станет не единственным. Команды в целом хороши, думаю, матч получится зрелищным. Болельщикам он должен понравиться.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Адриано Луис Фернандо Паредес Леандро
Комментарии (63)
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nbv
1501818623
Правильно сказал
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Дядя Серёжа
1501819114
..нас ждет очень важный матч в чемпионате против сильной команды... И никакая там игра года, матч века, борьба миров... Вперёд Спартак.
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oyabun
1501819466
Парни не подведите! Нам очень нужна эта победа! Команды должны уже поменяться местами в турнирной таблице )
Ответить
nik55
1501820600
Луис Адриано ---ждем победы
Ответить
Сибирь за Спартак
1501820745
Настрой правильный, нужно подтвердить хорошей игрой.
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SPARTAK 85
1501824820
Луис, просим показать свой класс! Эта победа важна, нужно обыграть Зенит на их поле! Верим и болеем! Вперед Спартак!
Ответить
Евгений Агеев
1501833263
Луис очень мощно начал чемпионат! Видно что он в отличной физической форме и с боевым настроем все в порядке! Удачи нам всем в воскресенье!
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OfaZavr
1501838281
Все силы отдайте и победа будет наша.
Ответить
isa361
1501848786
будет жарко!!
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