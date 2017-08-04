Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Луис Адриано: «Дело не в аргентинцах, а в класико»

    Нападающий «Спартака» Луис Адриано считает, что не стоит сводить противостояние с «Зенитом» к битве бразильцев против аргентинцев. Напомним, что в нынешнее межсезонье команду из Санкт-Петербурга пополнили уже три представителя Аргентины, которые имеют все шансы выйти на поле в воскресенье.

    Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» пройдет в воскресенье, 6 августа, в 20:00 по московскому времени в Санкт-Петербурге на одноименном стадионе. После первых трех туров «Зенит» имеет 100% показатель из трех побед. Столичные футболисты записали на свой счет две ничьих и одну победу.

    – Бразилия против Аргентины – вечный сюжет мирового футбола. Три представителя самого принципиального соперника вашей сборной в составе «Зенита» – дополнительный раздражитель?

    – У меня нет никаких проблем с аргентинцами. Тут дело только в класико – это само по себе большое противостояние. То, что против меня могут выйти Паредес, Дриусси и Маммана, – не главная мотивация. Мы должны сконцентрироваться на том, что нас ждет очень важный матч в чемпионате против сильной команды.

    – Одной их ключевых дуэлей воскресной игры называют противостояние в центре поля Фернандо – Паредес. Это главный сюжет?

    – Фернандо стабильнее. Свои лучшие качества он демонстрирует уже не первый год, в каждом матче. Кроме того, в класико этот поединок станет не единственным. Команды в целом хороши, думаю, матч получится зрелищным. Болельщикам он должен понравиться.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.08.2017 06:33
    Рекомендуем
    Комментарии63
    ...
    • Читайте нас: 
    11