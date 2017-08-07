Романцев: «Комбинацию, которую завершил Ерохин, я бы назвал чисто спартаковской»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев считает, что «Зенит» воспользовался всеми ошибками футболистов красно-белых в очном противостоянии. По его словам, «Спартак» также пытался это сделать, но соперник был более грамотен в этом компоненте.

Матч четвертого тура российской Премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» закончился со счетом 5:1. «Зенит» возглавляет турнирную таблицу с 12-ю очками, имея стопроцентный результат на старте чемпионата. На счету «Спартака» пять очков и 10-е место.

– Преимущество «Зенита» полностью соответствует счету?

– Конечно, нет. Хозяева просто воспользоваться теми ошибками, которые допустил «Спартак». На таком поле важно своевременно поймать любой промах соперника. Кстати, на это были нацелены и москвичи, но «Зенит» действовал очень строго, не давал сделать первый пас и атаковал соперника в момент приема мяча. И в этом, безусловно, превзошел чемпиона.

– Не показалось, что в первые 45 минут на поле было больше скорости, чем мысли? Именно поэтому моментов, созданных благодаря интересным комбинациям, мы практически не увидели?

– По себе знаю, что когда скорость на пределе, игровое мышление отстает. И потом, в составе сегодняшних соперников нет таких умельцев вести игру, какими были Титов и Цымбаларь или Аршавин и Широков. А без таких полузащитников трудно выстраивать осмысленную атаку.

– Кого следует винить в первом пропущенном голе «Спартака»?

– Однозначно, Фернандо. Он безответственно потерял мяч в середине поля. Дриусси вовремя среагировал на подарок, бросив в прорыв Кокорина. А Боккетти с Джикия оказались отрезаны от мяча. Думаю, не в чем упрекнуть и Реброва. Он просто не сумел выручить.

– Чуть позже был шанс сравнять счет у Луиса Адриано. Бразилец промедлил?

– Нет. Просто его своевременно накрыли, не дав нанести удар. Я уже говорил, что футболисты «Зенита» очень плотно опекали каждого спартаковца в момент приема мяча. Не оплошали и в этом моменте.

– Что скажете о втором голе?

– Он начался с того, что в центре поля сбили Смольникова. Спартаковцы, похоже, ждали, что судья даст свисток, и чуть притормозили. Но арбитр игру не остановил. А комбинацию, которую завершил Ерохин, я бы назвал чисто спартаковской: Кокорин пасом нашел Кузяева, который в касание выложил мяч под удар Ерохину. Все было сделано на счет – раз-два. Красиво!